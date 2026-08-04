Javier Milei volvió a defender el plan económico, criticó a Quintela y abrió la puerta para retomar el diálogo con Macri

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El presidente Javier Milei volvió a destacar hoy los resultados de su gestión en una extensa entrevista en donde, además, respondió con dureza al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por su amenaza de “expropiar” activos si el peronismo regresa al poder, habló del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y abrió la puerta a retomar el diálogo con el expresidente Mauricio Macri.

El Jefe de Estado inició con un repaso de lo que definió como el núcleo de sus promesas de campaña. Sostuvo que el déficit fiscal consolidado —que, según él, ascendía a 15 puntos del PBI entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— fue corregido en tiempo récord y sin recurrir a emisión, deuda ni suba de impuestos. “La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal”, afirmó.

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Sobre la inflación, el mandatario distinguió entre el índice minorista y el mayorista, y señaló que este último ya oscila en torno al 1,1% mensual, con meses en terreno negativo. “La tasa de inflación está en torno al treinta por ciento anual. Falta un montón, sí, pero la tendencia es clara”, reconoció, y atribuyó los saltos puntuales a factores externos como el conflicto en el estrecho de Ormuz.

En materia de actividad, y en diálogo con Esteban Trebucq en La Casa Stream, afirmó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desestacionalizado acumula veintiséis meses consecutivos de crecimiento, con una expansión combinada cercana al once por ciento en los primeros dos años de gestión. También defendió la evolución de los salarios: señaló que en dólares se ubican en el nivel más alto desde 2017 y que el sector informal mostró una recuperación superior a la inflación. “El salario real del sector público cae. Pero ese es un resultado deseado del modelo”, afirmó sin rodeos.

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Sobre la pobreza, recordó que al inicio de su administración el índice se sinceró en el 57%, y que las últimas mediciones la ubican en torno al 29%. “Son catorce millones de personas que salieron de la pobreza”, dijo, aunque admitió que “la foto sigue siendo horrible” y que la indigencia bajó del 20% al 6%, mientras que la pobreza infantil cayó del 70% al 42%.

Consultado por la microeconomía cotidiana y los locales cerrados en zonas urbanas, Milei rechazó la posibilidad de intervenir en casos particulares y lo encuadró como un cambio estructural en los hábitos de consumo. Señaló el auge del comercio electrónico como explicación parcial del fenómeno y afirmó que el PBI, el consumo y las exportaciones registran máximos históricos. “Mira un pedacito y desde ahí generaliza todo. Lo que te esté pasando a vos no es generalizable a todos los argentinos”, dijo en referencia a quienes describen una crisis general a partir de casos aislados.

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Tapia, la selección y la política

En el tramo dedicado al fútbol, Milei expresó admiración por el plantel de la selección y en particular por el entrenador Lionel Scaloni, a quien calificó como un modelo de liderazgo. Respecto de Tapia, fue escueto: afirmó que no tiene contacto con él, que hay aspectos del manejo de la AFA que no le gustaron y que el dirigente tiene causas judiciales abiertas tanto en el país como en el exterior. “Todo el mundo sabe que yo no molesto a la justicia de ninguna manera”, dijo, y descartó cualquier tipo de injerencia en el organismo. “Ni loco. ¿Cómo me voy a meter en eso? Está mal”, sentenció.

El presidente también se refirió al fallido festejo de la selección tras el último Mundial. Aseguró que el Gobierno puso a disposición la Casa Rosada con dispositivo de seguridad y sin presencia oficial, pero que los jugadores optaron por no festejar. “La miserabilidad de la política dejó sin festejo a un grupo extraordinario”, lamentó.

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La respuesta a Quintela

Consultado por las declaraciones del gobernador riojano Ricardo Quintela —quien dijo que de volver al poder, el peronismo expropiaría “todo lo que sea necesario”—, Milei fue lapidario: “Ya conocemos ese modelo, se llama Venezuela. Son todas las ideas del fracaso”. Encuadró la postura de Quintela dentro de lo que definió como el “modelo colectivista” y sostuvo que quienes se presentan como liberales pero defienden ese tipo de medidas “o son incapaces o mentirosos”.

La puerta abierta a Macri

Sobre su relación con Mauricio Macri y si volvería a reunirse con el expresidente, sostuvo que “no tendría ningún tipo de problema”. El mandatario reconoció que aprendió “un montón de temas” del exjefe de Estado, y aclaró que no está enojado con él y que conserva “un gran afecto” y “un gran agradecimiento” por el apoyo brindado durante la campaña.

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En ese mismo bloque, Milei confirmó que Patricia Bullrich forma parte de la mesa política del oficialismo y que integra el grupo que analiza posibles nombres para una fórmula presidencial de cara a 2027. “El lugar que decida ocupar Patricia, para mí va a estar bien. Yo tengo un gran afecto por Patricia”, afirmó, al tiempo que reconoció que cometió errores en algunas designaciones, entre ellas la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. “A la luz de los hechos, elegí mal. Está claro. Pero, ¿y qué? ¿Vos no cometés errores?”, respondió cuando Trebucq le preguntó al respecto.

Sobre el final, Milei rechazó cualquier cambio en su carácter y en su forma de comunicarse. “Yo sigo siendo yo. Soy directo, soy transparente. No hay otro”, cerró. También confirmó que el Gobierno trabaja activamente en el tema Malvinas a través del canciller Gerardo Werthein, con gestiones ante el gobierno de Estados Unidos.

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