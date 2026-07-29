“Ellos están bien”: la reacción de una madre tras la muerte de sus cinco hijos y una nieta en un incendio en Honduras

Mirta Cortés permanece en estado de shock tras perder a cinco hijos y una nieta en el incendio. (FOTO: Infobae)

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La tragedia ocurrida en el bordo de Esquipulas, en la aldea El Carmen, de San Pedro Sula, sigue conmocionando a Honduras. Mirta Lizeth Cortés Mejía, de 34 años, aún no logra asimilar la muerte de sus cinco hijos y de su nieta, quienes fallecieron durante un incendio que consumió la humilde vivienda donde dormían durante la madrugada.

En medio del dolor, la mujer expresó frases que reflejan el profundo estado de conmoción en el que permanece tras la tragedia. “Ellos no están muertos, ellos están bien”, repetía mientras los cuerpos de sus hijos eran retirados del lugar por las autoridades y trasladados hacia la morgue de San Pedro Sula.

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Las últimas horas junto a sus hijos

Entre lágrimas, Mirta Cortés recordó que horas antes del incendio preparó la cena para sus hijos, los acompañó hasta la habitación donde dormirían y se despidió de ellos sin imaginar que sería la última vez que los vería con vida.

Según su relato, esa noche decidió dormir en otra habitación de la vivienda junto a su madre, una decisión que terminó salvándole la vida. También sobrevivió su hijo José Geovany Cortés Mejía, mientras el resto de la familia quedó atrapado entre las llamas.

Las víctimas fueron identificadas como Jahir Cortés Mejía, de 17 años; Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Mayra Cortés Mejía, de 7; Isaías Cortés Mejía, de 6; y la bebé Madison Charlotte Cortés Mejía, de apenas seis meses.

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El incendio consumió la vivienda familiar durante la madrugada en San Pedro Sula.(FOTO: X)

Pide recuperar los cuerpos

La madre aseguró que su única petición es poder recuperar los cuerpos de sus hijos para brindarles sepultura.

“Yo no les pido nada, no pido dinero, no pido nada. Yo solo quiero que me los entreguen para darles cristiana sepultura”, expresó entre llanto.

También manifestó que necesita verlos para aceptar lo ocurrido, al asegurar que aún le cuesta creer que todos hayan fallecido en el incendio.

Una mujer con camisa amarilla expresa angustia ante varios micrófonos de prensa. Otra mujer, con una camiseta que muestra la bandera de Honduras, la sostiene. Entre los medios presentes se identifica un micrófono de HCH. Varias personas observan la situación y registran con teléfonos móviles. La escena corresponde a una cobertura periodística o una declaración pública de alto contenido emocional.

Una puerta cerrada complicó el escape

Durante su testimonio, Mirta Cortés relató que su hija mayor acostumbraba asegurar la puerta de la habitación con un candado por temor a la inseguridad, una situación que, según explicó, habría dificultado que los menores lograran salir cuando comenzó el fuego.

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La mujer recordó que incluso fue a revisar a sus hijos antes de acostarse y verificó que todos estuvieran descansando. Horas después despertó en medio del incendio, pero ya no pudo rescatarlos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si esa circunstancia influyó en el desenlace de la tragedia, por lo que será parte de las investigaciones que permanecen en desarrollo.

Cinco hermanos y una bebé de seis meses fallecieron atrapados por las llamas (FOTO: X)

Investigación continúa

De acuerdo con información oficial, el incendio comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada y en menos de 15 minutos la vivienda quedó completamente destruida por las llamas.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y personal de Medicina Forense, quienes controlaron el incendio, realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias correspondientes.

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El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, informó que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué provocó el incendio y determinar si existieron factores que favorecieron la rápida propagación del fuego.

Mientras avanzan los peritajes, familiares, vecinos y ciudadanos han expresado su solidaridad con la familia Cortés Mejía, una tragedia que ha generado consternación en todo el país y que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante incendios en viviendas.