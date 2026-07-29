Un grupo de intendentes lanza un operativo para sumar nombres y tener peso en la discusión electoral

Un grupo de intendentes peronistas bonaerenses desciende la gran escalera principal de la Casa de Gobierno provincial en La Plata, con decoraciones murales y estatuas visibles en el fondo.

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Once intendentes del peronismo se reunieron esta semana con Axel Kicillof. El encuentro fue solicitado por lo que inicialmente se conoció como el Grupo AFA, un espacio que forjaron Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). Ahora, con siete integrantes más, el sector pasó a llamarse “Liga de Intendentes Peronistas”. El once inicial lo completan Mariel Fernández (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan Pablo García (Dolores). Como contó Infobae, los intendentes buscan proponer un candidato o candidata a la gobernación provincial, ya que Kicillof no podrá reelegirse. Además, buscan sentarse en igualdad de condiciones con el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. A la par, intentarán incorporar nuevos dirigentes.

“Estamos hablando con todos los intendentes peronistas de la Provincia”, dijo uno de los dirigente que forman parte de este naciente espacio. A priori, rescatan haberse reunido con el mandatario provincial de forma autónoma y por fuera de un acto de gestión. Habían sido Federico Achával y Gastón Granados quienes le habían dicho a Kicillof que se juntaran por fuera de una actividad en particular. Fue en la primera semana de julio, tras un acto de firmas de leasing del Banco Provincia. 20 días después, se sentaron en el Salón de los Acuerdos del primer piso de la gobernación bonaerense en La Plata.

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Los intendentes que formaron La Liga de Intendentes Peronistas, tras reunirse con Kicillof en la Gobernación

Ahora, los impulsores del espacio trabajan en sumar nuevos nombres. Hay intendentes, enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro o en el kirchnerismo, que están entre los borradores: en principio quieren incorporar a Lucas Ghi, de Morón —hoy en el esquema del MDF— y a Julián Álvarez, de Lanús —una de las referencias de La Cámpora— en la provincia de Buenos Aires. Por el momento son conversaciones. El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también anda cerca. Semanas atrás, se reunió con Gastón Granados. Gray mantiene distancia prudente del kirchnerismo desde hace tiempo. También está lejos del MDF de Kicillof, aunque mantiene diálogo con todos los sectores.

Este martes, con foto de por medio, hubo otro gesto que sugiere un acercamiento. Fue la presencia del intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en Lomas de Zamora. Se juntó con Otermín. Ferraresi trabaja en su propia construcción hacia las elecciones bonaerenses del 2027. Pidió licencia en su distrito para iniciar una serie de recorridas por la provincia. Esta semana estará en el distrito de Chivilcoy. Por estos días, además de juntarse con Otermín, también recibió al diputado provincial del bloque Nuevos Aires, Fabián Luayza.

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Federico Otermín y Jorge Ferraresi en Lomas de Zamora

Uno de los objetivos es la candidatura del peronismo para la gobernación bonaerense. Aún no está claro el escenario. La discusión está atravesada por varios factores. Si habrá elecciones Primarias o no. Si el gobernador decide hacer una elección en conjunto o, como sucedió en 2025, desdoblará nuevamente los comicios y finalmente si aquellos intendentes que llegarán al 2027 con dos mandatos consecutivos podrán ir por un nuevo período al frente de sus municipios gracias a una modificación a la ley que actualmente limita las reelecciones indefinidas.

“Entendemos que el proceso que viene por delante en la provincia de Buenos Aires tiene que ser con un gobernador que haya sido intendente y con un gobierno que esté rodeado y que esté con varios intendentes al frente de los distintos lugares de toma de decisión, entendiendo que nosotros tenemos todos los días que tomar decisiones. Por una cuestión, o por la otra, le haría muy bien a la provincia de Buenos Aires. Obviamente que Axel lo vio bien”, dijo Granados en declaraciones a Eco Medios tras la reunión de los intendentes con Kicillof.

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Entre los nombres que aporta La Liga para disputar una candidatura provincial están Mariel Fernández, Federico Achával, Gustavo Menéndez y Federico Otermín. La mayoría ya activó distintas recorridas por municipios bonaerenses o señales de querer estar en la discusión. Fernández encabezó un gran acto en su distrito en el que homenajeó a Eva Duarte al cumplirse 74 años de su fallecimiento. Fueron distintas figuras cercanas a Cristina Kirichner como la senadora nacional Juliana Di Tullio, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, la diputada nacional y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora; la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, entre otras presencias.

Otro ítem es tener mayor representatividad en la Legislatura bonaerense. Actualmente, de los once intendentes, cuatro tienen vinculación directa con la Cámara de Diputados bonaerense: Arranz con el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara; Mariel Fernández con la diputada Noelia Saavedra; Juan de Jesús con su hijo, el diputado Juan Pablo de Jesús; y Federico Otermín con la diputada Eva Limone y el senador Adrián Santarelli.

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Tras la reunión con Kicillof, ahora el grupo de la Liga prepara un encuentro más formal con Massa, con quien también mantienen diálogo habitual. Esquivar la interna del peronismo forma parte de la estrategia que buscarán desplegar.