El Gobierno fantasea con un nuevo Grupo de Lima y aspira a consolidar a Milei como líder de la derecha regional

El presidente Javier Milei durante la Cumbre del Mercosur en Brasil (REUTERS/Kiko Sierich)

“Estamos viendo un despertar en la región, donde la izquierda sigue replegándose”, planteó con marcado optimismo una fuente de Gobierno a Infobae para describir la sucesión de triunfos de expresiones de derecha en el continente. Bajo esa lógica, en Casa Rosada descuentan que el presidente Javier Milei se perfila como el principal referente del fenómeno regional y se esperanzan con la puesta en pie de un espacio que aglutine todas las expresiones en una especie de reedición del Grupo de Lima.

Este fin de semana, el mandatario partirá, escoltado por el canciller, Pablo Quirno, rumbo a San Pablo, Brasil, para hacer público su apoyo al candidato derechista, el senador Flavio Bolsonaro, que competirá por la presidencia del país vecino contra Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo 4 de octubre. Con motivo de la visita, el próximo sábado se reunirá con el gobernador paulista, Tarcísio Gomes de Freitas, un militar retirado que se desempeñó como funcionario de Jair Bolsonaro.

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Si bien el libertario tenía intenciones de saludar al exmandatario carioca, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber sido declarado culpable de haber participado en el intento de golpe de Estado para anular las elecciones de 2022, el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, frustró la posibilidad. De esta forma, Milei deberá conformarse con estar presente en el Congreso del Partido Liberal, en el que se oficializará la candidatura del hijo mayor del ex jefe de Estado.

Tras su paso exprés por Brasil, el mandatario regresará al país para asistir a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, que debió postergarse para el domingo 26 luego de que Milei hablara con el titular de la entidad, Nicolás Pino.

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El presidente Javier Milei junto al senador Flavio Bolsonaro en la quinta de Olivos

En Balcarce 50 se entusiasman con la posibilidad de conformar una nueva instancia de abroquelación ideológica, encabezada por el libertario, uno de los principales referentes de la derecha regional, en un continente que durante años estuvo dominado por gobiernos populistas. Entre los antecedentes aparece el Grupo de Lima, una instancia multilateral creada en agosto de 2017 que nucleó a catorce países del continente y de la que participó el expresidente Mauricio Macri para seguir de cerca la situación de Venezuela, entonces liderada por Nicolás Maduro.

“El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina, estilo Grupo de Lima. No solo se están eligiendo gobiernos alineados, todos mantienen vínculos estrechos con la Argentina”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

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La idea de la administración libertaria es “institucionalizar” la tendencia derechista que tiñó la región y que Milei denomina "la onda azul", tras los cambios de signo político durante las últimas elecciones regionales.

De hecho, en Casa Rosada consideran que la asunción de Keiko Fujimori en Perú, prevista para el próximo 28 de julio y segundo destino de la gira regional, podría convertirse en el puntapié inicial del movimiento. Por eso, no descartan plantear la idea ante los presentes e incluso hay quienes hablan de la posibilidad de inmortalizar ese entendimiento a través de una foto de familia.

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Representantes de fuerzas políticas de izquierda y derecha, como Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, simbolizan el cambiante panorama de América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como tercera parada de un cargado itinerario regional, el mandatario también viajará a Colombia, el próximo 7 de agosto, para asistir a la ceremonia del recientemente electo Abelardo De la Espriella, quien se impuso con el 49,66% de los votos por sobre Iván Cepeda (48,70%), el candidato de Gustavo Petro.

Al día siguiente, el libertario se trasladará a Ecuador para protagonizar una nueva reunión bilateral con Daniel Noboa, con quien reveló que tiene acuerdos pendientes de firma. “Tengo un poco cargada la agenda”, contó Milei en declaraciones a Radio Now 97.9, al tiempo que la caracterizó como la de “un Presidente dispuesto a abrirse al mundo”.

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En la administración libertaria celebran la “reconfiguración” del continente, distinta a la que encontró el mandatario cuando asumió, el 10 de diciembre de 2023, y aspiran a trasladar los debates a los organismos regionales. “Es importante porque hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos, en particular, en la CELAC”, planteó una importante fuente ante Infobae.

A la espera de los comicios en Brasil, el oficialismo considera aliados a los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador; José Raúl Mulino, de Panamá; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; y Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.

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