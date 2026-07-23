Misiones: el gobernador Hugo Passalacqua desmonta la estructura de Carlos Rovira en el Estado y se rodea de leales de cara al 2027

Hugo Passalacqua continúa con sus maniobras para debilitar el poder de Carlos Rovira en Misiones

Hugo Passalacqua está decidido a dejar sin chances para 2027 a Carlos Rovira, el hombre fuerte de Misiones durante los últimos 20 años. El caudillo no participará de las elecciones, pero aspiraba a colocar un nombre propio en la puja. Para eso requiere de la estructura del Estado que ahora el gobernador le está quitando.

El mandatario concatenó una serie de decisiones fuertes sobre los resortes del gobierno que respondían a Rovira. Incluyó privatizaciones, fusiones de empresas del Estado y cambios de funcionarios.

PUBLICIDAD

La frutilla del postre de esta maniobra es el fin de AlegraMed, la aplicación de salud montada hace seis años en Misiones. La plataforma permite contar con una historia clínica online, consultas digitales y autogestión de turnos. El Estado misionero la contrató a través de la Fundación Parque de la Salud. Este mecanismo permitió esquivar los procesos públicos (licitación, cotejo de precios, etc.).

Detrás, hay un grupo económico que en Posadas ligan al rovirismo. Fuentes oficiales de alto nivel confirmaron a Infobae que en la raíz de la medida hay razones operativas y políticas. En primer lugar, quejas de usuarios por el funcionamiento. Por encima, cuestionamientos a cómo se hizo la contratación y los costos operativos.

PUBLICIDAD

En el entorno de Passalacqua adelantaron que AlegraMed será reemplazada por otra app 100% pública. La presentarán el próximo mes. Contará con mejores prestaciones, mayor integración y tecnología de punta, según dejaron trascender.

Entran los leales

Luego de 20 años dirigiendo el poder político misionero, Rovira comenzó a perder espacio por el desafío que le plantea Passalacqua

El lunes, el Ejecutivo dictó un decreto que fusiona áreas y reordena el trabajo del Gabinete.

En primer lugar, subsumió la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar con el Ministerio de Agro y Producción. Ahora será apenas una subsecretaría. La cartera, además, se quedará con el control operativo de dos empresas del gobierno. Se trata de Biofábrica Misiones y MisioPharma. La segunda, dedicada a la producción de aceite de cannabis, será absorbida en última instancia por la primera. Mientras tanto, comparten conducción.

PUBLICIDAD

Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Estado de Energía y Cambio Climático. Pasará a ser una subsecretaría del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

Las acciones, que entrarán en vigor el 1 de agosto, darán más poder a los ministros Adolfo Safrán (Hacienda) y Facundo López Sartori (Agro), dos incondicionales del gobernador.

PUBLICIDAD

El camino hacia 2027

Passalacqua tiene la posibilidad constitucional de ir por un nuevo mandato en 2027. Sería el tercero. El primero fue entre 2015 y 2019. El segundo comenzó en diciembre de 2023 y está en marcha.

El gobernador ganó su cargo dos veces con el sello del Frente Renovador de la Concordia. Se trata del proyecto que forjó junto a Rovira y otro ex mandatario, Maurice Closs, en 2003. Tras ralear a Closs, Rovira se quedó con el manejo del poder real. El gobernador de turno solo se dedicaba a administrar. Así funcionó durante 20 años.

PUBLICIDAD

Hugo Passalacqua ya tiene sello propio en Misiones y formalizó su ruptura con Carlos Rovira

Este modelo fue el que otro mandatario misionero, Oscar Herrera Ahuad, intentó “vender” a Alberto Fernández para que superara la crisis con Cristina Kirchner durante el gobierno del Frente de Todos.

En los comicios del 2027 habrá una novedad que, desde ya, cambia la realidad política misionera: el FRC no estará en el cuarto oscuro. El sello “caducó”, dijo Rovira al presentar a su nueva criatura: Encuentro Misionero (EM).

PUBLICIDAD

La idea del caudillo era desplazar a Passalacqua y poner a cuatro de sus alfiles a correr por su lugar. Pero el gobernador dio un golpe en la mesa. Forjó el apoyo de los intendentes y evitó el “abrazo del oso” de EM. Ahora tiene un proyecto propio: el Movimiento por lo que viene. Así logró quebrar el bloque ex FRC en la Legislatura. Rovira se quedó con 10 de 21 y se anticipan más fugas.