Política

Sergio Uñac suma paradas a su recorrido electoral: desembarca en Mendoza y salta la grieta del PJ local

El sanjuanino, que quiere ser candidato a presidente, se reunirá con Emir Félix y Anabel Fernández Sagasti, enfrentados en la provincia. Reunión con un ex gobernador y charla ante estudiantes

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Dos hombres sentados en una banca. Un hombre de cabello blanco viste un buzo azul. Sergio Uñac, de cabello gris, viste una chaqueta negra acolchada
Sergio Uñac durante una de sus recorridas en el interior del país. El sanjuanino quiere ser candidato a presidente (@sergiounac)

Sergio Uñac mantiene el ritmo de sus recorridas electorales y acumula caminatas por el territorio para visibilizar su objetivo presidencial y para contar por dónde cree que debe ir el peronismo el año que viene. En ese camino mezcla la escucha callejera con la rosca dirigencial. El ciudadano de a pie y el político tradicional. Así intenta avanzar en la construcción de su candidatura nacional. El sanjuanino blanqueó hace tiempo que quiere ser candidato a presidente en el 2027.

Este jueves visitará Mendoza, una provincia esquiva para el peronismo en los últimos años, y donde la alianza entre el gobierno radical de Alfredo Cornejo y el gobierno nacional de Javier Milei mantiene una predominancia muy marcada en el escenario electoral local. El último gobernador peronista fue Francisco “Paco” Pérez, que gobernó entre el 2011 y el 2015. Luego el radicalismo se hizo muy fuerte y el PJ ingresó en una crisis que dura hasta el día de hoy.

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Durante su estadía Uñac va a encabezar una reunión en la Federación Económica de Mendoza, tendrá otro encuentro en la Cámara Industrial de Malargüe, donde lo recibirá el intendente local y ex gobernador Celso Jaque; y asistirá a un tercer evento en un salón de convenciones donde dará una charla, en esa misma ciudad, ante estudiantes terciarios y universitarios. A esa serie de actividades le sumará un encuentro con dirigentes del PJ medocino.

El senador sanjuanino mantiene un esquema de trabajo en sus recorridas. Un eje económico, representado en la visita a pymes y empresas vinculadas a las economías regionales; un eje político, que tiene que ver con los encuentros con dirigentes provinciales y nacionales; y un eje territorial, que se corresponde con las caminatas y charlas con vecinos del lugar.

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Dos hombres sentados frente a una mesa con dos vasos de agua, una servilleta, un posavasos tejido y un cuadro abstracto de tonos azules en la pared
Algunas semanas atrás el sanjuanino estuvo reunido con el gobernador de Misiones, que le dio un fuerte respaldo a su iniciativa electoral

En lo que respecta a los encuentros políticos, además de reunirse con Jaque, Uñac va a encontrarse con Matías Estevanato, intendente de Maipú, y uno de los principales nombres que suenan en el peronismo mendocino para competir el año que viene en las elecciones a gobernador. Un dirigente de buen vínculo con Sergio Massa y el PJ Federal. Es una de las apuestas del peronismo local para dar una pelea complicada.

El PJ de Mendoza se fracturó a principios de mayo de este año, cuando el tribunal de disciplina del partido, que conduce el diputado nacional Emir Félix, inhabilitó para ser candidatos a cargos públicos a dirigentes del kirchnerismo que en las últimas elecciones se presentaron en una lista por fuera del PJ. El sector apuntado y afectado fue el que lidera la senadora nacional y dirigente de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti. Las acusaciones estuvieron a la orden del día y la división existente se profundizó.

Uñac va a intentar esquivar la interna local y va a reunirse con los extremos de ese entuerto provincial. Mantendrá un encuentro con Fernández Sagasti, con quien comparte banca en el Senado y tiene una my buena relación, y se reunirá con Félix, que es parte del esquema que lideran Tolosa Paz, Michel, Olmos y Achával, una construcción con una identidad deskirchnerizada. Es decir, que estará con representantes de las distintas tribus del peronismo mendocino y mostrará su voluntad de unidad.

El legislador sanjuanino tiene un discurso que empatiza con el programa político y económico del PJ Federal y, al mismo tiempo, tiene el apoyo de Cristina Kirchner para construir su camino electoral en todo el país. Es decir, es un dirigente que camina entre las internas provinciales y nacionales que tiene el peronismo, y trata de no quedar enmarcado en una sola corriente.

Emir Felix y Anabel Fernández Sagasti
Uñac se reunirá con Emir Félix, presidente del PJ mendocino y Anabel Fernández Sagasti, referente del kirchnerismo en la provincia

Tal vez por eso su caminata es solitaria y desprovista de estructuras dirigenciales. El trabajo al que apunta tiene que ver con construir una imagen nacional desde el territorio y combinar esas caminatas con un trabajo más de rosca política: aceitar los contactos conocidos, ampliar vínculos en los distritos y bajar el mensaje del camino que quiere recorrer.

Félix y Sagasti están enfrentados desde hace tiempo, pero la decisión de la cúpula partidaria terminó por romper todos los lazos. El peronismo mendocino tiene grietas profundas que impiden acuerdos y que sos fácilmente divisibles en los resultados electorales en los comicios ejecutivos. La intención de Uñac no es oficiar de moderador, sino mantener el equilibrio en su andar electoral.

El sanjuanino estuvo a fines de junio en Misiones y Corrientes, y antes en Santiago del Estero y Catamarca. Y tiene en su hoja de ruta la idea de viajar por el sur antes de que culmine el año. Su voluntad es mantener el ritmo en el segundo semestre y cerrar el año conservando la ida de ser un presidenciable del esquema opositor. Atiende su juego y vuela bajo a un año de los comicios eje

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