Política

Facundo Tignanelli pidió desdramatizar la discusión política y aseguró: “Estamos trabajando para que Cristina sea candidata”

El diputado bonaerense y dirigente de La Cámpora buscó bajar la tensión en el enfrentamiento con Kicillof, aunque insistió en que hay “desilusión” en el kirchnerismo con el gobernador

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Facundo Tignanelli, jefe del bloque Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, en Infobae en Vivo

En una entrevista en Infobae a las Nueve, el diputado bonaerense y dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, volvió a cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aunque planteó que “hay que desdramatizar la discusión”.

Durante su participación en el programa conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el legislador se refirió a la convivencia entre La Cámpora y el “axelismo”. En ese marco, evitó pronunciarse sobre una presunta desconfianza hacia Kicillof, luego de declaraciones en ese tenor de otros referentes del espacio.

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“Hay que separar la discusión de la gestión de gobierno, que se hace en forma conjunta y permanente, de la discusión política. La discusión política hay que desdramatizarla. No puede ser que cualquier punto de discusión sea automáticamente: no, se rompió todo, voló todo por el aire”, expresó.

Al respecto, ratificó a La Cámpora como parte del “Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires”, y “se trabaja conjuntamente todos los días, en una provincia que viene azotada por los recortes del Gobierno nacional”.

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Sin embargo, reconoció que, en el vínculo con Kicillof, “puede haber desilusión" sobre cómo está llevando las cosas en la relación con Cristina Kirchner. “Somos parte de una generación que se involucró en la política a través de los gobiernos de Néstor y de Cristina”, sostuvo, y remarcó: “Creo que hay una falta de reciprocidad en la generosidad que tuvo Cristina con una generación política, en este caso, de Axel”.

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El operativo clamor por Cristina Kirchner

Nuevamente, Tignanelli recordó que la estrategia electoral del peronismo debe estar focalizada en un apoyo a Cristina Kirchner para que sea candidata. “Nosotros planteamos que Cristina es la síntesis para ir a enfrentar a Milei en una candidatura presidencial”, sostuvo.

Sobre la viabilidad de esa postulación, considerando la condena de la exmandataria en la causa Vialidad, el diputado manifestó: “Cristina es una mujer que está injustamente detenida y que siempre se puso al frente de todas las responsabilidades”. Y agregó: “Hay consenso dentro del peronismo, y fuera también, en que el fallo es un mamarracho. Se está trabajando también en la cuestión jurídica. La realidad es que entendemos que hay una voluntad del pueblo argentino de votar a Cristina”.

“Vivo y milito en La Matanza, los vecinos te piden por Cristina. A cada lugar que vamos, dentro del peronismo, piden primero por Cristina. Nosotros trabajamos para que sea Cristina”, insistió.

En cuanto a un eventual plan B, ante la vigencia de la inhabilitación electoral de CFK ante el próximo turno electoral, Tignanelli relativizó la ansiedad por definir candidatos: “Falta un poco más de un año para la elección. Si hacemos un repaso, un año antes de cada elección presidencial, el candidato no era quien finalmente resultó ganador”. Y remató: “La vocación de definir hoy una candidatura no quiere decir que estés competitivo el año que viene”.

En tono de chicana, el diputado bonaerense se refirió a Kicillof como eventual candidato presidencial: “Hay compañeros y compañeras con vocación de representar. Pero cada vez que escucho a algún compañero del entorno del gobernador, dicen que no están pensando en candidatura”.

Vista frontal de una gran audiencia, mayormente mujeres, aplaudiendo y levantando las manos en un evento. Algunas sonríen, con pancartas azules de fondo
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el centro de la interna peronista

Respecto al futuro inmediato, Tignanelli insistió con la centralidad de la situación judicial de Cristina Kirchner: “La situación en la que se encuentra Cristina pone en peligro la democracia. Ir a una elección con la persona que más caudal de voto tiene presa injustamente pone condicionamiento sobre el sistema democrático. Eso tiene que saber cualquier candidato del peronismo y también del no peronismo”.

En uno de los tramos más críticos, Tignanelli apuntó también contra la vicegobernadora, Verónica Magario, por el episodio en el que le cortó el micrófono al senador bonaerense Sergio Berni. “Me sorprende muchísimo lo que hizo Verónica Magario, ningún matancero apagaría un micrófono cuando se está defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner”, expuso.

Y también cuestionó al gobernador porque, como presidente del PJ bonaerense, “no toma una dinámica de ejercicio de ese partido de convocar a todos los sectores que no son parte de su estructura propia”.

“Axel tomó distancia de Cristina, no entendemos bien por qué. Si vamos a ir a una oferta electoral, primero tenés que ir sintetizando, sino vamos a encontrar un gobierno parecido al Frente de Todos, que te lleva a complejidades en el gestión”, advirtió.

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