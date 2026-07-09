Máximo Kirchner suma un nuevo acto y se abren interrogantes en el PJ sobre su futuro electoral

Máximo Kirchner encabezará un acto en Carmen de Areco, en el interior de la provincia de Buenos Aires

Luego del fuerte discurso que brindó en el Parque Lezama el 20 de junio, donde apuntó con mucha dureza contra Axel Kicillof y en donde dijo, en referencia al Gobernador, que no quieren “candidatos por default”, Máximo Kirchner volverá a hablar en público en un acto que se realizará esta tarde, a partir de las 15:30, en Carmen de Areco.

El municipio al que decidió ir no parece ser casual. Un puñado de días atrás, el intendente local, Iván Villagrán, que es parte de La Cámpora, lo propuso como candidato a presidente del peronismo. Fue el primero en colocarlo en ese lugar, después de que surgieran especulaciones sobre su futuro tras el discurso en la plaza. Algunos dirigentes vieron en ese encuentro la puesta en marcha de un nuevo liderazgo dentro del kirchnerismo.

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Luego de ese acto, en distintos sectores del peronismo se abrió un interrogante sobre el futuro electoral de Kirchner y también sobre cómo va a jugar el cristinismo el año que viene. ¿Máximo puede terminar siendo candidato a presidente en el 2027? ¿El cristinismo quiere un candidato puro para competir? ¿Es posible que haya una fragmentación del peronismo en la propuesta electoral? Todas preguntas que aún no tienen respuesta. Interrogantes que deambulan en la rosca política.

“Máximo es una figura que a la militancia nos da mística y motivación, que dice las cosas con nombre y apellido. Da un sello de calidad por lo que puede pasar en la Casa Rosada. La familia Kirchner es sumamente importante para mucha gente que cambió su vida con Néstor y Cristina”, sostuvo Villagrán durante una entrevista con el canal de streaming UnoTresCinco.

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Máximo Kirchner durante su visita a María Teresa, en el sur de la provincia de Santa Fe

El intendente de Carmen de Areco le pidió “salir a caminar por los territorios” porque “la gente lo tiene que tocar y abrazar”. “Es un pibe que tiene sencillez de chico de pueblo, del interior”, aseguró. Y agregó: “Todos los que conocen a Máximo entienden su rol de unificar y convocar”. Esta tarde lo acompañará en un encuentro, con formato de charla abierta, donde habrá representantes de clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento, militancia política y dirigentes sindicales.

Villagrán no fue el único que se pronunció al respecto. Ayer, durante una entrevista en el streaming LACA, la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, indicó que Kirchner es “uno de los mejores dirigentes políticos del país” y que “tiene el coraje y la capacidad política para ejercer responsabilidades importantes”. Sin embargo, dejó en claro que la candidatura presidencial que impulsa el camporismo es la de Cristina Kirchner.

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En lo que va del año es el cuarto acto que encabeza Máximo Kirchner y que tiene una trascendencia mayor a la de un plenario militante. El primero fue en abril, en María Teresa, Santa Fe. El segundo tuvo lugar en Paraná, Entre Ríos, en el inicio de junio. El tercero fue en Parque Lezama, CABA, y el cuarto será este jueves feriado, en una localidad del interior bonaerense, en la segunda sección electoral.

A un año de la detención de su madre y en un clima muy caldeado por la interna en el peronismo bonaerense, Kirchner empieza a tomar mayor protagonismo en la vida pública del cristinismo. El plan A de ese sector es que CFK sea candidata en el 2027. En ese discurso se mantienen. Lo repiten uno y otra vez a través de distintas voces que salen al campo de la comunicación a dar la pelea dialéctica con el resto de las tribus peronistas.

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Pero el contraste con la realidad los obliga a pensar en un plan B ante una eventual fractura expuesta del peronismo. En esa tómbola que es la definición de las candidaturas del peronismo a esta altura del calendario, el nombre de Kirchner puede terminar siendo una opción impensada.

Falta mucho tiempo para las elecciones y la resquebrajada convivencia justicialista hace que florezcan nombres por distintos rincones. Algunos más viables que otros, respecto a las proyecciones que se hacen dentro del espacio político. El de Máximo Kirchner no es uno más. Sobre todo frente al divorcio entre los Kirchner y Kicillof, del que muchos dirigentes piensan que no hay retorno, y que distancia al cristinismo de quien es hoy el principal precandidato de la oposición.

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Lo que está claro a esta altura es que el Gobernador no es el candidato del sector K y que, por el momento, no hay ninguno que asome con claridad vinculado a ese espacio que lidera CFK. También es visible que la unidad será muy compleja, más allá de que exista un nombre que pueda aglutinar a todos, ya sea a través de una PASO o de un acuerdo macro. Con ese contexto, las especulaciones sobre el futuro de Kirchner están a la orden del día dentro del universo peronista. Todo puede ser. Todo puede pasar.