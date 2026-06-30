Fernando De Andreis: “Este gobierno difícilmente estaría de pie sin el PRO”

Fernando de Andreis

Fernando de Andreis celebró este martes la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y descartó que el PRO haya sido responsable de la caída de Manuel Adorni: “Adorni se voltea solo”, afirmó el diputado nacional y secretario general del PRO en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, horas después de que el decreto 548/2026 oficializara el recambio en la Jefatura de Gabinete.

De Andreis habló como uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri y con el peso de quien ocupó el mismo cargo que hoy ejerce Karina Milei: la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos. Sus palabras tuvieron el doble valor de quien conoce la cocina del poder y de quien representa al partido aliado que, según él mismo admitió, sostiene legislativamente al gobierno de Javier Milei.

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El PRO como sostén del gobierno: “Difícilmente estaría en pie sin nosotros”

La declaración más contundente de la entrevista no fue sobre Adorni ni sobre Santilli. Fue sobre el peso real del PRO dentro de la coalición gobernante.

“Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO”, sostuvo De Andreis. Y fue más lejos: “Este gobierno difícilmente estaría en pie si no hubiese sido por la banca del PRO en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores”.

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Remarcó además que, en el momento más crítico del año pasado, cuando la presión sobre el Gobierno requirió la intervención del Tesoro de Estados Unidos para frenar una corrida cambiaria, fue Macri quien salió a dar respaldo político: “Cuando las papas realmente quemaban el año pasado, que hasta se requirió la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, el que fue obligado a bancar fue el presidente Macri”.

El diputado también apeló a su propia experiencia para ilustrar el valor de ese acompañamiento. “Vos no sabés lo que hubiésemos dado por tener un partido aliado que tenga el comportamiento que está teniendo el PRO con nosotros”, dijo, en referencia directa a las turbulencias que vivió el gobierno de Macri sin ese tipo de sostén.

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Adorni: “Se voltea solo”

De Andreis fue categórico al rechazar la versión de que el PRO forzó la salida del exjefe de Gabinete. “Es injusto y muy injusto decir que el PRO lo termina volteando”, afirmó. Su argumento fue que los problemas de Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionado por su desempeño— fueron propios e independientes de cualquier presión externa.

“Creo que Adorni se voltea solo. Entiendo que además le mintió al gobierno”, señaló.

Aclaró que las críticas del PRO a Adorni nunca fueron un pedido de cabeza, sino una posición de fondo que Macri sostuvo desde el primer día. Recordó que, cuando Milei anunció en noviembre de 2025 la designación de Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, Macri publicó de inmediato en su cuenta de X que no le parecía “la persona idónea con las capacidades necesarias para el cargo más importante que tiene el Poder Ejecutivo después del presidente”.

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Para De Andreis, el problema de Adorni no era político sino de gestión: sus “mentiras y cuestiones personales”, dijo, “nada tienen que ver con los problemas reales de los argentinos” y resultaban “muy dañinas para todos” en un momento de alta sensibilidad socioeconómica.

La llegada de Santilli: “Un histórico nuestro”

La designación de Diego Santilli como cuarto jefe de Gabinete de la administración Milei fue recibida con abierta satisfacción por el dirigente del PRO. “Lo celebramos”, afirmó De Andreis, y subrayó el vínculo histórico del nuevo funcionario con el partido: “Es un histórico nuestro. Fue ministro de la Ciudad, fue vicejefe de Horacio Rodríguez Larreta. Es un tipo que conocemos mucho”.

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Enumeró las virtudes que espera de Santilli en el cargo: “Creemos que va a aportar una buena dosis de tranquilidad y de previsibilidad y ordenamiento, fluidez en la gestión”. Agregó que recibió “muy buenas referencias de él de todos los gobernadores”.

También fijó una expectativa concreta sobre su rol institucional: confía en que Santilli cumpla con la obligación constitucional de presentarse ante el Congreso. “Confío en que va a ir una vez por mes a cada una de las cámaras”, dijo, en una referencia implícita al déficit de presencia parlamentaria que caracterizó la gestión de Adorni.

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Cuando Feinmann le señaló que Macri había dicho en algún momento que La Libertad Avanza era “un partido fácilmente infiltrable” y que el PRO parecía haberle “infiltrado el gobierno al presidente”, De Andreis rechazó esa lectura: “Ese no es el espíritu”. Explicó que el PRO acompaña al gobierno desde el día siguiente a las elecciones generales de octubre de 2023, cuando la disyuntiva entre Milei y Sergio Massa no dejaba margen de dudas.

El rechazo a las críticas de Milei a Macri

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Feinmann le preguntó por las declaraciones que Milei hizo en una nota periodística, donde acusó al gobierno de Macri de haber “estafado a los argentinos defaulteando la deuda en pesos”.

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De Andreis respondió con firmeza pero sin escalar el conflicto: “Por supuesto que no comparto en lo más mínimo. Además, no es cierto”. Reconoció que el gobierno de Cambiemos cometió “algunos errores”, pero rechazó de plano la caracterización de Milei.

Llamó a la calma y a la unidad: “Creo que este es un momento para estar tranquilos, para estar en sintonía con los que queremos ayudar”. Sobre el enojo del Presidente, ofreció una lectura comprensiva: “Han sido meses duros. No es fácil estar ahí”. Pidió que esa energía se canalizara hacia la gestión.

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Cuando Feinmann sugirió que Milei pudo haberse sentido presionado por el PRO en el caso Adorni, De Andreis admitió que el enojo era comprensible, aunque insistió en que era injusto dirigirlo hacia Macri: “Es un dirigente con una enorme generosidad, que hizo un gran gobierno en su momento, que como dijo el propio presidente Milei hace no mucho tiempo, es el que sembró la huella del cambio”.

La advertencia: “Si no estamos unidos, se cuela el kirchnerismo”

Más allá de la coyuntura, De Andreis trazó un cuadro de situación con tono de advertencia. Señaló que Argentina tiene “una oportunidad enorme” por sus recursos en energía, Vaca Muerta, litio, minería, agroindustria e inteligencia artificial, pero que esa oportunidad depende de que la coalición del cambio se mantenga unida.

“Para que ese cambio se blinde, la política tiene que dar señales claras de unidad de los que pensamos lo mismo y dejar para el año que viene, eventualmente, una competencia electoral”, planteó.

La alternativa, según su visión, es la peor de las consecuencias: “Si nosotros no estamos unidos, no tiramos para el mismo lado, se te cuela el populismo, se te cuela el kirchnerismo y volvemos a la misma de siempre: despilfarrar los recursos, más del cincuenta por ciento de argentinos en la pobreza, borde de la hiper. Esa película ya la vivimos”.

La reflexión desde adentro del poder

De Andreis cerró la entrevista con una reflexión personal que surgió cuando Feinmann le recordó que él ocupó exactamente el mismo cargo que hoy ejerce Karina Milei.

“Exactamente”, confirmó el diputado. Y desde esa experiencia describió la dificultad de gobernar con apertura: “La Casa Rosada es como que te chupa. Es muy difícil escuchar con la nitidez y la claridad suficiente a los que de afuera no están en el día a día”.

Reconoció que esa situación genera frustración en quienes están adentro, porque sienten que los de afuera no ven todo lo que ellos ven. Pero el aprendizaje que se llevó de su propio paso por la gestión apunta en la dirección contraria: “Hay que encontrar la manera para recibir ayuda de los que no están metidos en la cocina del gobierno”, afirmó.