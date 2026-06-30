Carlos Bianco: “En 2023 la economía estaba mejor que ahora”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que la situación económica durante el último año de la gestión de Alberto Fernández fue superior a la actual en materia productiva y afirmó que los principales sectores generadores de empleo atraviesan un deterioro bajo la administración de Javier Milei. Además, se refirió al desembarco de Diego Santilli como jefe de Gabinete, negó que exista una ofensiva política de La Cámpora contra Axel Kicillof y defendió la continuidad de las reelecciones de los intendentes.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, con Gonzalo Aziz al frente del programa, Bianco fue consultado sobre el último año del gobierno del Frente de Todos, donde rechazó que el escenario económico pueda resumirse únicamente por los índices de inflación y respondió a las críticas de los periodistas.

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“La inflación, okey. En términos productivos estábamos mejor que ahora”, afirmó. Ante la repregunta sobre si consideraba que la economía actual es peor que en 2023, respondió: “Por supuesto, por supuesto, por supuesto”.

El funcionario reconoció que durante la gestión anterior existía una inflación más elevada, aunque diferenció esa variable del desempeño de la actividad económica. “¿Había más inflación? Claro, es un dato de la realidad. Ahora, ¿la situación productiva era peor o mejor que ahora? Era mejor. Claramente, la industria estaba mucho mejor, la construcción estaba mucho mejor, el comercio estaba mucho mejor, que son los sectores que le dan empleo al cincuenta por ciento de los argentinos”, sostuvo.

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Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, agregó: “Yo no te digo que no había problemas. Te estoy diciendo que no era la catástrofe productiva que estamos teniendo hoy”. Incluso ironizó sobre el consumo al señalar: “El otro día vi un empresario que decía: ‘Era un desastre porque la gente compraba muchos electrodomésticos’. Bueno, ahora no compra ninguno”.

Durante la entrevista también se refirió al conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Explicó que el paro respondió a reclamos salariales, situaciones de violencia en escuelas y pedidos vinculados con el financiamiento nacional.

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“Nosotros hemos mantenido todo este tiempo reuniones, mesas paritarias para discutir las posibles mejoras salariales”, indicó. Al mismo tiempo, atribuyó las dificultades financieras de la provincia a la caída de la actividad económica y a la reducción de recursos nacionales.

Bianco aseguró que la administración bonaerense sufrió una disminución de ingresos por la baja recaudación y cuestionó los recortes del Gobierno nacional. “Lo que le planteé al nuevo jefe de Gabinete fueron los recortes de 17,8 billones de pesos que ha hecho el Gobierno nacional en distintos programas y en obra pública sobre la provincia de Buenos Aires”, expresó.

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En ese marco habló sobre el nombramiento de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Contó que le envió un mensaje para felicitarlo y solicitar una reunión con el objetivo de plantearle las necesidades de la provincia y reclamar por las más de mil obras paralizadas.

Sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de abrir un canal de diálogo. “Te voy a ser sincero, no”, respondió cuando le preguntaron si la llegada de Santilli le generaba expectativas. Luego explicó: “Ya le he escrito varias veces para pedirle reuniones, le he mandado notas formales por mesa de entradas y ni siquiera se dignó a contestar. O sea que no es verdad que tiene capacidad de diálogo, ni de escucha, ni de gestión”.

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Carlos Bianco no mostró expectativas por la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete (RSFotos)

Otro de los ejes de la entrevista fue la interna del peronismo. Frente a las versiones sobre diferencias entre Axel Kicillof y La Cámpora, Bianco evitó profundizar el conflicto y aseguró que la prioridad del oficialismo bonaerense es enfrentar las políticas del Gobierno nacional.

“Nuestro único adversario es Milei”, remarcó. Y añadió: “Todo el resto es folclórico”. Cuando le preguntaron si La Cámpora compartía ese enfoque, respondió: “No lo sé, no lo sé, pero es su problema, no es el mío. Yo sé claramente dónde estoy parado y contra quién y a favor de quién”.

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También rechazó que el paro docente tuviera motivaciones políticas vinculadas con la disputa interna. “No considero que esto tenga que ver con alguna situación política en contra del gobernador. No es así”, afirmó.

Sobre el movimiento Derecho al Futuro, impulsado por Kicillof, explicó que el espacio trabaja en la elaboración de propuestas y recorre distintos distritos. “Cada uno tiene que hacer su camino propio. Nosotros hemos tomado una definición: no atacar, no agredir a ninguno de los otros sectores del campo popular, del peronismo”, señaló.

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En el tramo final de la entrevista, Bianco respaldó la continuidad de las PASO como herramienta para resolver las diferencias internas y se manifestó a favor de las reelecciones indefinidas de los intendentes. “Tiene que ser el pueblo el que define quién lo gobierna”, sostuvo. También consideró que “toda limitación de mandatos es proscriptiva” y evitó pronunciarse sobre un eventual desdoblamiento electoral en la provincia al afirmar que esa decisión “la tomará el gobernador cuando corresponda”.

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