Economía

Dólar hoy en vivo: el minorista vuelve a subir y alcanza los $1.500 por primera vez en ocho meses

El billete al público ganó cinco pesos en el Banco Nación. El blue es pactado a $1.510. Ayer, el BCRA compró solo USD 25 millones en el mercado

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14:13 hsHoy

El dólar gana 5 pesos en el Banco Nación

Al público en el Banco Nación el dólar es negociado este martes a $1.500 para la venta, tras una suba de 5 pesos que interrumpió 4 ruedas de estabilidad.

13:24 hsHoy

El dólar, a $1.495 en el Banco Nación

Al público en el Banco Nación el dólar es negociado este martes a $1.495 para la venta por quinto día operativo, en lo más alto desde el 5 de enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,22 para la venta y $1.447,18 para la compra.

13:23 hsHoy

El dólar se fortalece en todo el mundo y arrastra a la Argentina, mientras los inversores se inclinan por un bono clave

La fortaleza global de la divisa se da en un contexto donde la búsqueda de refugio en bonos del Tesoro estadounidense y la caída de tasas internacionales generan oportunidades para la deuda local, mientras persisten señales mixtas en la economía real

El fortalecimiento del dólar a nivel global arrastra a la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fortalecimiento del dólar a nivel global arrastra a la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue un día de buenas noticias para el mercado, aunque para los detractores tuvo defectos como la suba del dólar o la caída intermensual de la actividad económica.

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13:23 hsHoy

En junio se sintió la menor oferta de dólares y proyecta menores compras del Banco Central para lo que resta del año

Hubo menos liquidación del agro y, al mismo tiempo, se registró un incremento en la demanda del público. El equipo económico permitió un aumento de la cotización pero ajustes bruscos

Una mayor demanda y una menor oferta hicieron que se reduzcan las compras de dólares por parte del BCRA en junio. (REUTERS/Sam Mircovich)
Una mayor demanda y una menor oferta hicieron que se reduzcan las compras de dólares por parte del BCRA en junio. (REUTERS/Sam Mircovich)

Cuando todavía falta un día para el cierre de junio, el Banco Central acumula compras por USD 1.371 millones, la mitad de lo que había adquirido el mes anterior. Sobre todo en las últimas jornadas se notó una fuerte disminución del ritmo de intervención: mientras que en mayo se habían registrado jornadas superiores a los USD 300 millones, ayer por ejemplo la cifra solo llegó a 25 millones de dólares.

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13:23 hsHoy

Menos cepo cambiario: las empresas ya giraron dividendos por USD 2.600 millones en lo que va de 2026

Se trata del número más elevado en una década para un primer semestre. Según el BCRA, se regularizó el 50% del stock de deuda comercial acumulada hasta diciembre de 2023

La flexibilización del cepo cambiario habilitó a las firmas a acelerar el ritmo de giro de dividendos al exterior. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La flexibilización del cepo cambiario habilitó a las firmas a acelerar el ritmo de giro de dividendos al exterior. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La flexibilización de las restricciones cambiarias impulsó un fuerte aumento en el giro de dividendos por parte de empresas en la Argentina durante los primeros seis meses del año, lo que implica una normalización respecto al período previo en el que regía el cepo total para las compañías.

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13:23 hsHoy

El BCRA compró USD 25 millones en el mercado

El Banco Central compró el lunes USD 25 millones en la plaza spot, solo el 3,1% de la oferta privada y por debajo del nivel tentativo del 5% del monto operado que tiene en vista la autoridad monetaria. Las reservas internacionales brutas de la entidad cedieron en USD 415 millones, a USD 46.666 millones, el stock más bajo desde el 20 de mayo.

13:23 hsHoy

El dólar volvió a subir y tocó su precio más elevado en ocho meses

Con un fuerte volumen operado de más de USD 800 millones, la cotización mayorista se pactó a $1.481,50, un máximo desde el 3 de noviembre. Al púbico en el Banco Nación siguió a $1.495

El dólar se apresta a terminar junio con un rebote próximo al 5%.
El dólar se apresta a terminar junio con un rebote próximo al 5%.

El dólar valió a ser negociado en alza este lunes y anotó sus valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, en línea con el sendero ratificado a lo largo de junio, mes en el que acumula una suba próxima al 5 por ciento.

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