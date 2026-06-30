Dólar hoy en vivo: el minorista vuelve a subir y alcanza los $1.500 por primera vez en ocho meses

El dólar gana 5 pesos en el Banco Nación
Al público en el Banco Nación el dólar es negociado este martes a $1.500 para la venta, tras una suba de 5 pesos que interrumpió 4 ruedas de estabilidad.
El dólar, a $1.495 en el Banco Nación
Al público en el Banco Nación el dólar es negociado este martes a $1.495 para la venta por quinto día operativo, en lo más alto desde el 5 de enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,22 para la venta y $1.447,18 para la compra.
Fue un día de buenas noticias para el mercado, aunque para los detractores tuvo defectos como la suba del dólar o la caída intermensual de la actividad económica.
Cuando todavía falta un día para el cierre de junio, el Banco Central acumula compras por USD 1.371 millones, la mitad de lo que había adquirido el mes anterior. Sobre todo en las últimas jornadas se notó una fuerte disminución del ritmo de intervención: mientras que en mayo se habían registrado jornadas superiores a los USD 300 millones, ayer por ejemplo la cifra solo llegó a 25 millones de dólares.
La flexibilización de las restricciones cambiarias impulsó un fuerte aumento en el giro de dividendos por parte de empresas en la Argentina durante los primeros seis meses del año, lo que implica una normalización respecto al período previo en el que regía el cepo total para las compañías.
El BCRA compró USD 25 millones en el mercado
El Banco Central compró el lunes USD 25 millones en la plaza spot, solo el 3,1% de la oferta privada y por debajo del nivel tentativo del 5% del monto operado que tiene en vista la autoridad monetaria. Las reservas internacionales brutas de la entidad cedieron en USD 415 millones, a USD 46.666 millones, el stock más bajo desde el 20 de mayo.
El dólar valió a ser negociado en alza este lunes y anotó sus valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, en línea con el sendero ratificado a lo largo de junio, mes en el que acumula una suba próxima al 5 por ciento.