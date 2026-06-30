Quiénes son los 14 gobernadores que acompañarán la jura de Diego Santilli en la Casa Rosada

Diego Santilli asume la Jefatura de Gabinete en la Casa Rosada en un acto encabezado por Javier Milei

Diego Santilli asume este martes la Jefatura de Gabinete en la Casa Rosada, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei. El nombramiento, que se llevará adelante a las 17.30 horas, marca un punto de inflexión en la administración de La Libertad Avanza, en medio de un proceso de reordenamiento y tras la salida de Manuel Adorni. 14 gobernadores confirmaron su presencia en la ceremonia, una señal de respaldo institucional y político para el nuevo asume este martes la Jefatura de Gabinete en la Casa Rosada, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei. El nombramiento, que se llevará adelante a las 17.30 horas, marca un punto de inflexión en la administración de La Libertad Avanza, en medio de un proceso de reordenamiento y tras la salida de, una señal de respaldo institucional y político para el nuevo jefe de Gabinete.

La asunción se realiza poco más de siete meses después de que Santilli asumiera su cargo en el Ministerio del Interior. La ceremonia, que se celebrará en el Salón Blanco, reune a mandatarios de diversas provincias y muestra el alcance de los acuerdos que sostienen la actual gestión.

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Gonzalo Aziz, periodista de Infobae en Vivo, remarcó la magnitud del acto y detalló la lista de los 14 gobernadores asistentes que acompañarán la jura de Santilli: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

La jura de Diego Santilli reunirá a 14 gobernadores en el Salón Blanco de la Casa Rosada - Presidencia de la Nación

La concurrencia de jefes provinciales refuerza la legitimidad política de la jefatura recién asumida y anticipa una etapa de consensos y articulación entre Nación y provincias.

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Antecedentes y contexto del nombramiento

Santilli llegó a la Jefatura de Gabinete tras haberse desempeñado como ministro del Interior y luego de liderar la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en octubre del año anterior. En ese proceso, reemplazó a José Luis Espert como cabeza de lista, luego de que denuncias judiciales obligaran a Espert a apartarse.

La cúpula libertaria consideró de inmediato a Santilli para ocupar el puesto de Manuel Adorni en cuanto la renuncia de este último, investigado por la Justicia por un supuesto caso de corrupción, se tornó ineludible.

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El funcionario forjó vínculos sólidos con Javier Milei y, especialmente, con Karina Milei, quien lo promovió para los cargos estratégicos dentro de la administración.

La definición se terminó de acordar en una reunión con el presidente Milei en la Quinta de Olivos, donde Santilli recibió el ofrecimiento definitivo y aceptó sumarse antes de la fecha originalmente prevista.

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La presencia de mandatarios provinciales en la jura de Santilli expresa respaldo institucional y político al nuevo jefe de Gabinete

Nuevos roles y equilibrio en la Jefatura de Gabinete

La estructura que acompañará a Santilli incluye a dos vicejefes de gabinete: Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, asumirá la vicejefatura ejecutiva, y Gustavo Coria, colaborador directo de Santilli, ocupará la vicejefatura del Interior. Esta organización reedita el formato implementado en la gestión de Guillermo Francos.

Karina Milei impulsó la designación de Devitt para reforzar su influencia en la toma de decisiones y en la mesa política del Gobierno, mientras que Santilli logró incorporar a Coria para mantener el control del área política y administrativa.

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La distribución de funciones fue definida en una reunión entre los tres el lunes previo al acto de jura, donde se establecieron los roles de cada uno dentro de la nueva estructura.

Diego Santilli llega a la Jefatura de Gabinete tras su paso por el Ministerio del Interior y la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Proyecciones y desafíos en el nuevo ciclo

El rol del jefe de Gabinete, históricamente orientado a las tareas administrativas, podría modificar su perfil bajo la conducción de Santilli. El nuevo jefe de Gabinete se perfila como un actor de peso en la articulación con el Congreso y en la gestión de acuerdos con las provincias.

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La asunción de Santilli, acompañada por la presencia de catorce gobernadores y el respaldo explícito de Karina Milei, anticipa una etapa de mayor protagonismo para la Jefatura de Gabinete en la vida política nacional.

La señal política de respaldo transversal y la reorganización interna en el oficialismo sitúan a Diego Santilli en el centro de la escena gubernamental y abren un nuevo capítulo en la gestión de Javier Milei.

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