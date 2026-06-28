Política

Activaron un protocolo de seguridad en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

El operativo de seguridad se inició horas después de que Manuel Adorni anunciara su renuncia a la Jefatura de Gabinete de la Nación

Guardar
Google icon
El operativo se desplegó cerca de las 21.30 horas (Gentileza: TN)
El operativo se desplegó cerca de las 21.30 horas (Gentileza: TN)

Luego de que se detectara una amenaza de bomba en la Casa Rosada este sábado por la noche, un importante operativo de seguridad se desplegó tanto en Balcarce 50 como en los alrededores de la Quinta de Olivos. A pesar de esto, el presidente Javier Milei no fue evacuado y permaneció en el interior de la residencia presidencial.

Durante las últimas horas del sábado, varias ambulancias, patrulleros, agentes de Defensa Civil, perros rastreadores y un camión de bomberos permanecieron en las inmediaciones de los edificios. El personal fue convocado por el Ministerio de Seguridad Nacional, tras activarse el protocolo correspondiente como medida preventiva y refuerzo de la seguridad.

PUBLICIDAD

Según la información transmitida por la señal televisiva de TN, las fuerzas intervinieron en ambos sitios para descartar la presencia de artefactos explosivos y resguardar la integridad de los funcionarios y del inmueble. Aparentemente, el presunto blanco habría sido la Casa de Gobierno, pero por protocolo también se extendió la alerta hacia la residencial presidencial.

El operativo de seguridad se desplegó pasadas las 21:30 horas, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, tras haber comenzado a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La carta que escribió en agradecimiento a Milei fue publicada minutos antes de las 19:00 horas desde su cuenta personal en X.

PUBLICIDAD

Según trascendió, la amenaza habría tenido como blanco a la Casa Rosada
Según trascendió, la amenaza habría tenido como blanco a la Casa Rosada

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, afirmó el ex ministro coordinador, tras denunciar que en las últimas semanas fue víctima de “los interminables ataques mediáticos”.

Sin embargo, apuntó que la situación empeoró en el último tiempo. “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, enumeró.

Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, planteó el ex funcionario. Asimismo, aseguró que el ensañamiento había llegado a su límite.

En tono confidencial, Adorni agradeció a Milei “por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia”. De la misma manera, destacó: “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023, estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”.

Luego de que se pospusiera su presentación en el Senado, Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete (REUTERS)
Luego de que se pospusiera su presentación en el Senado, Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete (REUTERS)

La salida del ex jefe de Gabinete obligó al Gobierno a tener que buscarle un reemplazante. A pesar de que hubo varios nombres sobre la mesa, fuentes cercanas a Balcarce 50 indicaron a Infobae que el elegido sería el actual ministro del Interior, Diego Santilli.

Además de ocupar la vacante que dejó Adorni, está previsto que Santilli absorba las funciones de la cartera que actualmente dirige. Aunque desde el entorno del ex dirigente del PRO esperarían al llamado personal de Milei, el Ejecutivo estaría listo para anunciar los cambios este domingo por la tarde.

En simultáneo, deslizaron que Karina Milei quedaría a cargo del área de Medios, consolidando su peso en la estructura de comunicación oficial. Cabe recordar que este sector también estuvo sujeto a modificaciones sustanciales en los últimos días.

Mientras que la Vocería presidencial fue reasignada días atrás a Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni en esa función, posteriormente, Fabián Fernández fue designado como el actual secretario de Prensa. De esta manera, se completó una serie de cambios en los principales puestos relacionados con la comunicación gubernamental.

Temas Relacionados

Casa RosadaQuinta de OlivosAmenaza de bombaJavier MileiManuel AdorniÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La renuncia de Adorni por “corrupción” es “el escándalo más perjudicial” contra el gobierno de Milei, según Financial Times

El texto anunciando la renuncia de Manuel Adorni fue difundido horas antes del partido de Argentina ante Jordania, y sostuvo que fue víctima de acoso mediático mientras negó haber cometido delitos

La renuncia de Adorni por “corrupción” es “el escándalo más perjudicial” contra el gobierno de Milei, según Financial Times

El PRO apoyó a Milei ante la renuncia de Manuel Adorni: “El Presidente tomó la decisión correcta”

El partido amarillo aseguró que la salida del jefe de Gabinete “era lo que correspondía”, y que “nunca debió llegar a este punto”. Instó al Gobierno a continuar con las reformas

El PRO apoyó a Milei ante la renuncia de Manuel Adorni: “El Presidente tomó la decisión correcta”

El Gobierno anunciará mañana a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete: qué cambios se prevén en la estructura ministerial

Voceros cercanos al ministro dijeron a Infobae que la decisión está avanzada, aunque todavía no habló con el Presidente. Entre otros cambios, absorbería funciones clave

El Gobierno anunciará mañana a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete: qué cambios se prevén en la estructura ministerial

Las reacciones del arco político a la salida de Adorni: desde el “Fin” de la oposición hasta el mensaje críptico de Patricia Bullrich

Con comentarios irónicos, críticas y agradecimientos del oficialismo, sectores opositores y aliados se expresaron sobre la renuncia del jefe de Gabinete

Las reacciones del arco político a la salida de Adorni: desde el “Fin” de la oposición hasta el mensaje críptico de Patricia Bullrich

Karina Milei elogió a Manuel Adorni tras la renuncia: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”

La Secretaria General de la Presidencia destacó el “incansable trabajo” del ex jefe de Gabinete e insistió con su inocencia

Karina Milei elogió a Manuel Adorni tras la renuncia: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”

DEPORTES

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Las perlitas del triunfo de Argentina ante Jordania: el nuevo ritual de Messi, el regalo de De Paul y la “asistencia” de Dibu Martínez

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

TELESHOW

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

Los famosos vivieron a pleno la previa del partido de La Scaloneta entre maquillajes, banderazos y looks argentinos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos