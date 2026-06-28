Activaron un protocolo de seguridad en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

El operativo se desplegó cerca de las 21.30 horas (Gentileza: TN)

Luego de que se detectara una amenaza de bomba en la Casa Rosada este sábado por la noche, un importante operativo de seguridad se desplegó tanto en Balcarce 50 como en los alrededores de la Quinta de Olivos. A pesar de esto, el presidente Javier Milei no fue evacuado y permaneció en el interior de la residencia presidencial.

Durante las últimas horas del sábado, varias ambulancias, patrulleros, agentes de Defensa Civil, perros rastreadores y un camión de bomberos permanecieron en las inmediaciones de los edificios. El personal fue convocado por el Ministerio de Seguridad Nacional, tras activarse el protocolo correspondiente como medida preventiva y refuerzo de la seguridad.

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Según la información transmitida por la señal televisiva de TN, las fuerzas intervinieron en ambos sitios para descartar la presencia de artefactos explosivos y resguardar la integridad de los funcionarios y del inmueble. Aparentemente, el presunto blanco habría sido la Casa de Gobierno, pero por protocolo también se extendió la alerta hacia la residencial presidencial.

El operativo de seguridad se desplegó pasadas las 21:30 horas, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, tras haber comenzado a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La carta que escribió en agradecimiento a Milei fue publicada minutos antes de las 19:00 horas desde su cuenta personal en X.

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Según trascendió, la amenaza habría tenido como blanco a la Casa Rosada

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, afirmó el ex ministro coordinador, tras denunciar que en las últimas semanas fue víctima de “los interminables ataques mediáticos”.

Sin embargo, apuntó que la situación empeoró en el último tiempo. “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, enumeró.

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“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, planteó el ex funcionario. Asimismo, aseguró que el ensañamiento había llegado a su límite.

En tono confidencial, Adorni agradeció a Milei “por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia”. De la misma manera, destacó: “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023, estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”.

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Luego de que se pospusiera su presentación en el Senado, Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete (REUTERS)

La salida del ex jefe de Gabinete obligó al Gobierno a tener que buscarle un reemplazante. A pesar de que hubo varios nombres sobre la mesa, fuentes cercanas a Balcarce 50 indicaron a Infobae que el elegido sería el actual ministro del Interior, Diego Santilli.

Además de ocupar la vacante que dejó Adorni, está previsto que Santilli absorba las funciones de la cartera que actualmente dirige. Aunque desde el entorno del ex dirigente del PRO esperarían al llamado personal de Milei, el Ejecutivo estaría listo para anunciar los cambios este domingo por la tarde.

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En simultáneo, deslizaron que Karina Milei quedaría a cargo del área de Medios, consolidando su peso en la estructura de comunicación oficial. Cabe recordar que este sector también estuvo sujeto a modificaciones sustanciales en los últimos días.

Mientras que la Vocería presidencial fue reasignada días atrás a Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni en esa función, posteriormente, Fabián Fernández fue designado como el actual secretario de Prensa. De esta manera, se completó una serie de cambios en los principales puestos relacionados con la comunicación gubernamental.

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