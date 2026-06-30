Política

Paro docente en Buenos Aires: denuncian una creciente ola de violencia en las escuelas y reclaman la reapertura de paritarias

Los gremios exigen acciones urgentes ante las agresiones sufridas por docentes en distintos distritos y reclaman una nueva convocatoria para discutir una recomposición salarial

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Los sindicatos reclaman que el Gobierno provincial aplique el protocolo de prevención, resguardo y reparación ante situaciones de violencia en las escuelas

Docentes de la provincia de Buenos Aires realizan un paro de 24 horas para reclamar el fin de los episodios de violencia en las escuelas y exigir una recomposición salarial. La protesta afecta a la mayoría de las escuelas públicas y fue convocada por SUTEBA y FEB, los sindicatos con mayor representación en el sector educativo bonaerense. La medida busca obtener respuestas del Gobierno provincial y visibilizar la gravedad de los hechos ocurridos en los últimos días.

En la provincia de Buenos Aires se registraron hechos de violencia física contra docentes en escuelas de los municipios de Moreno y Mar del Plata, según informó en Infobae en Vivo María Laura Torre, secretaria general de SUTEBA. Las agresiones incluyeron golpes hacia una directora y una docente en la primaria 29 de Moreno, donde una trabajadora sufrió una fractura en el tabique y requirió puntos en la cabeza.

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En Mar del Plata, un episodio similar involucró a un jardín de infantes. Torre también mencionó un caso en Tandil, donde un profesor resultó con la mandíbula fracturada dentro de un aula.

SUTEBA y FEB convocaron la medida de fuerza, que afecta a la mayoría de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires
SUTEBA y FEB convocaron la medida de fuerza, que afecta a la mayoría de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires

La dirigente gremial remarcó que los sindicatos decidieron el paro para visibilizar la escalada de violencia dentro de las escuelas y exigir una reacción urgente por parte del Estado provincial. Torre destacó la necesidad de una “corresponsabilidad social” para erradicar la violencia en el ámbito escolar.

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Reclamos al Gobierno provincial por violencia en las escuelas

De acuerdo con Torre, la medida de fuerza responde a la falta de acciones concretas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires frente a los episodios de violencia. La secretaria general de SUTEBA explicó que los gremios buscan que la sociedad tome conciencia de la gravedad de la situación y que las autoridades implementen el protocolo de prevención, resguardo y reparación ante situaciones de violencia en las escuelas.

Torre aseguró que los sindicatos bonaerenses agotaron instancias de diálogo antes de recurrir al paro, pero consideraron que la protesta resulta necesaria para llamar la atención sobre el problema. “El paro es la última herramienta que tenemos las organizaciones sindicales serias”, afirmó. La dirigente remarcó que la protesta no se dirige contra las familias ni los estudiantes, sino que apunta a toda la sociedad y al Estado provincial.

La secretaria general de SUTEBA sostuvo que los hechos recientes no constituyen casos aislados, sino que reflejan una tendencia creciente de violencia en el ámbito escolar. Insistió en que el Gobierno debe garantizar condiciones de trabajo seguras para los docentes y aplicar sanciones cuando ocurren agresiones dentro de los establecimientos educativos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El paro docente en Buenos Aires se realiza por 24 horas para denunciar la violencia en las escuelas y reclamar la reapertura de paritarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dimensión salarial y exigencias paritarias

Además de reclamar acciones contra la violencia, los gremios docentes incluyen entre sus demandas la convocatoria urgente a una nueva mesa paritaria para negociar la recomposición salarial. Torre señaló que los salarios actuales resultan insuficientes y denunció la falta de pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional.

La dirigente afirmó que, si se regularizara ese fondo, los docentes podrían cobrar “más de 175 mil pesos por cargo”. Según explicó, la exigencia salarial forma parte del contenido central del paro, junto con la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios vigentes en la provincia.

En la última negociación paritaria, celebrada hace menos de dos semanas, los gremios no recibieron una propuesta de aumento salarial, motivo por el cual sostienen el reclamo. Torre indicó que “no hubo una propuesta concreta”, lo que motivó la inclusión del pedido salarial en la medida de fuerza actual.

Alcance del paro y destinatarios del reclamo

La medida de fuerza convocada por SUTEBA y FEB afecta a la mayoría de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Las organizaciones sindicales subrayan que el paro constituye una acción excepcional y que solo recurren a esta herramienta en situaciones que consideran extremas.

María Laura Torre aclaró que la protesta no apunta contra los padres ni las familias, sino que busca comprometer a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general en la erradicación de la violencia escolar. “No es un paro para las familias ni para los padres. Es un paro para visibilizar una situación donde hay corresponsabilidad social”, expresó.

La secretaria general de SUTEBA reiteró que el Gobierno provincial debe “hacer cumplir el protocolo de prevención, resguardo y reparación ante situaciones de violencia” y “expresar cómo va a cuidar a sus trabajadores y trabajadoras”. Destacó que la justicia debe intervenir cuando ocurren agresiones en las escuelas y que las normas y leyes deben aplicarse de manera efectiva.

Para cerrar, Torre insistió en que la escuela debe ser un espacio de respeto y diálogo. Planteó que el paro intenta poner un freno a la violencia y espera que el Gobierno provincial reaccione con decisiones firmes para proteger a la comunidad educativa.

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