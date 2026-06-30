Economía

El Financial Times presentó la reestructuración de deuda de Argentina como un error que Venezuela no debe repetir

El exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Héctor Torres, sostuvo que el precedente de 2020 conducido por Martín Guzmán mostró que acordar primero con acreedores privados no restablece la confianza del mercado ni garantiza una salida sostenible al problema financiero

Guardar
Google icon
Entrevista - Martín Guzmán
La reestructuración conducida por Martín Guzmán, según Héctor Torres, es un mal ejemplo para Venezuela (Cristian Gastón Taylor)

Venezuela, deuda, FMI, confianza e inversores forman, para Héctor Torres, una secuencia inseparable: Caracas no podrá reconstruir credibilidad si intenta reestructurar sus pasivos antes de obtener un análisis de sostenibilidad y respaldo financiero del Fondo. En una columna publicada en Financial Times, sostuvo que “sin el apoyo del FMI, una reestructuración puede conseguir firmas, pero difícilmente restablezca la credibilidad”.

Torres, investigador principal del Centre for International Governance Innovation, exdirector ejecutivo en el FMI y exmiembro del personal de la Organización Mundial del Comercio, advirtió que el gobierno de Venezuela se preparaba para reestructurar una deuda pública de cerca de USD 240.000 millones. Si se concreta, afirmó, sería la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia.

PUBLICIDAD

Su tesis fue que el gobierno de Delcy Rodríguez parecía decidido a negociar con los acreedores antes de asegurarse un análisis de sostenibilidad de la deuda del Fondo y antes de obtener apoyo financiero del organismo. Para Torres, esa secuencia repetía la estrategia que siguió en 2020 el exministro de Economía argentino Martín Guzmán.

Argentina ofreció, en su argumento, un antecedente que desaconsejaba ese camino. Recordó que Guzmán buscó primero un acuerdo con los acreedores privados y luego intentó usar ese respaldo para inducir al Fondo, acreedor preferente, a alinearse con la reestructuración.

PUBLICIDAD

La experiencia argentina mostró que ese orden no funcionó

Torres sostuvo que la experiencia de Argentina sugería que esa estrategia tenía pocas posibilidades de éxito. Los acreedores privados, planteó, tenían razones para no comprometerse sin saber si el FMI avalaría los supuestos de sostenibilidad de la deuda y seguiría refinanciando su propia exposición, o si exigiría ser reembolsado mientras forzaba quitas aún mayores sobre los inversores privados.

Esa falta de marco, añadió, impidió que el mercado creyera que la reestructuración devolvería sostenibilidad a la deuda argentina. Según su descripción, sin un esquema respaldado por el Fondo, los inversores no tuvieron confianza en que el problema de financiamiento hubiera quedado resuelto.

Torres precisó que fue director ejecutivo del FMI por Argentina durante la reestructuración de 2005, aunque aclaró que no tuvo participación en el proceso de 2020. Desde esa comparación, planteó que el episodio más reciente ofrecía una advertencia directa para Caracas.

Captura de pantalla de un artículo de prensa con título y texto
La publicación original en la Web del Financial Times

Sin aval del Fondo, el mercado castiga la nueva deuda

El exdirector ejecutivo del organismo afirmó que la incertidumbre se reflejó de inmediato en los precios de mercado. En vez de atravesar la habitual “luna de miel” que suele seguir a una reestructuración exitosa, cuando los bonos recién emitidos suben porque disminuye el riesgo de cesación de pagos, la deuda argentina pasó rápido a cotizar con fuertes descuentos.

Para Torres, esa reacción mostró que los mercados concluyeron que la operación no había solucionado el problema de fondo. El desenlace, señaló, fue que el gobierno terminó obligado a pedir un nuevo rescate del Fondo.

El análisis del FMI ordena a acreedores con intereses distintos

Torres afirmó que la intervención temprana del FMI importaba por algo más que el financiamiento. El análisis de sostenibilidad de la deuda, sostuvo, no solo era una condición previa para desbloquear recursos del organismo, sino también un mecanismo de coordinación entre acreedores privados.

Explicó que las reestructuraciones soberanas involucran a cientos de inversores con incentivos, evaluaciones de riesgo y expectativas diferentes. En ese contexto, la evaluación del Fondo ofrecía una referencia común sobre qué nivel de deuda podía considerarse sostenible y qué alivio era necesario para restablecer esa sostenibilidad.

Sin esa ancla, advirtió, cada acreedor debía formarse por su cuenta una expectativa sobre las futuras necesidades de financiamiento de Venezuela y sobre el papel que eventualmente asumiría el Fondo. Según su razonamiento, eso volvería más difíciles las negociaciones, debilitaría la confianza en cualquier acuerdo alcanzado y elevaría la probabilidad de que la reestructuración no lograra restablecer el acceso al mercado.

La reestructuración no reparte solo pérdidas: reconstruye confianza

Torres sostuvo que el papel de coordinación del Fondo suele ser subestimado. A su juicio, una reestructuración de deuda soberana no consiste solo en negociar cómo se distribuyen las pérdidas entre los acreedores, sino en reconstruir la confianza.

En esa lógica, el análisis de sostenibilidad reduce las asimetrías de información entre inversores. El apoyo financiero del organismo, añadió, envía además la señal de que la estrategia de ajuste es técnicamente sólida y cuenta con financiamiento suficiente.

Juntos, esos dos elementos proporcionan, según su argumento, la base para que los mercados crean que la reestructuración marca un giro real y no una simple postergación de la próxima crisis. Esa credibilidad, sostuvo, es el activo que Venezuela pondría en riesgo si invierte el orden de las negociaciones.

Negociar primero con privados debilita la posición de Caracas

Torres afirmó que Venezuela debía extraer la lección correcta del caso argentino mientras define su propio futuro. Intentar negociar primero con acreedores privados y recién después incorporar al Fondo, dijo, no fortalecería su poder de negociación.

Por el contrario, sostuvo que ese enfoque corría el riesgo de socavar la confianza de la que depende una reestructuración exitosa. “Intentar negociar primero con los acreedores privados y solo después sumar al FMI difícilmente fortalezca su posición negociadora”, afirmó Torres.

Temas Relacionados

VenezuelaFMIReestructuraciónDeuda públicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué sube el dólar?: las 5 causas que impulsaron el precio a su nivel más alto desde octubre

El dólar minorista suma 70 pesos o 4,9% en lo que va de junio, mientras que en lo que va de 2026 avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% en el primer semestre

¿Por qué sube el dólar?: las 5 causas que impulsaron el precio a su nivel más alto desde octubre

El mapa del consumo en CABA: cayeron las ventas en los supermercados y los mayoristas tocaron un nuevo mínimo

Los datos oficiales del primer trimestre de mostraron resultados dispares entre los principales canales. Los shoppings permanecieron estables, las tiendas de electrodomésticos retrocedieron y aumentaron los patentamientos de autos

El mapa del consumo en CABA: cayeron las ventas en los supermercados y los mayoristas tocaron un nuevo mínimo

Impulsada por Vaca Muerta, la producción de acero creció 14% interanual en mayo

El sector energético se mantiene como uno de los principales motores para varias industrias, aunque la debilidad de otras actividades continúa representando un desafío

Impulsada por Vaca Muerta, la producción de acero creció 14% interanual en mayo

Dólar hoy en vivo: el minorista vuelve a subir y alcanza los $1.500 por primera vez en ocho meses

El billete al público gana cinco pesos en el Banco Nación. El blue es pactado a $1.510. Ayer, el BCRA compró solo USD 25 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: el minorista vuelve a subir y alcanza los $1.500 por primera vez en ocho meses

Aguinaldo: hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario vence hoy aunque la normativa laboral establece un plazo adicional. Conocer la fórmula de cálculo permite verificar si la liquidación del empleador es correcta

Aguinaldo: hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

DEPORTES

Polémica en Alemania por el referente que habría evitado patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

Polémica en Alemania por el referente que habría evitado patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Se dilapidó la reputación” y “Koeman y Van Dijk titaron por la borda el fútbol holandés”: las lapidarias críticas de la prensa de Países Bajos tras la eliminación Marruecos

Se les apagó la TV justo antes del penal decisivo de Paraguay ante Alemania: la desopilante reacción al enterarse de la clasificación

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

La revelación de Leo Montero que sorprendió a Mario Pergolini: “Desde ese día, nunca más usé calzoncillos”

La revelación de Leo Montero que sorprendió a Mario Pergolini: “Desde ese día, nunca más usé calzoncillos”

La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

Wanda Nara planea hacerse un retoque estético y lo consultó con sus seguidores: “¿Me los saco o me los dejo?”

Santiago del Moro apoyó a Laura Ubfal por las críticas que recibe: “Si tuviera 90-60-90 tendría su propio programa”

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

INFOBAE AMÉRICA

Medicamentos de uso generalizado para el corazón y los riñones son retirados del mercado por una “sustancia extraña”

Medicamentos de uso generalizado para el corazón y los riñones son retirados del mercado por una “sustancia extraña”

La Policía Nacional detuvo a 187 personas en operativos realizados en diferentes provincias dominicanas

El papa ascendió a una monja italiana a un puesto de alto nivel: se ocupará de inmigrantes, medio ambiente y desarrollo

Cómo es el hidrogel inyectable que logró cerrar heridas en 72 horas en pruebas de laboratorio

MOP inicia el montaje de la primera torre del metrocable en San Salvador con una inversión superior a USD 100 millones