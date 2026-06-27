“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción”: qué dice la carta de renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni presenta su renuncia y atribuye la decisión al desgaste por señalamientos públicos(REUTERS/Agustin Marcarian)

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros al presidente Javier Milei y la justificó por el impacto personal de lo que describió como “los interminables ataques mediáticos” durante su gestión: “No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, manifestó y negó haber cometido hechos de corrupción.

En la carta Adorni le agradeció al mandatario haber aceptado su salida y marcó el carácter excepcional de la decisión: “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, remarcó.

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El ahora exfuncionario afirmó que el desgaste acumulado lo llevó a pedirle al Presidente que lo acompañe en el cierre de su etapa: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mi y a mi familia”.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", lamentó.

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Adorni sostuvo que el hostigamiento trascendió su figura y alcanzó a su entorno más cercano: “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mi, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.

Renunció Manuel Adorni: texto de la carta entregada al Presidente

En el texto también enumeró el tipo de acusaciones que, según indicó, circularon sobre él: “Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, “granjas cripto” operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive “lleno de dólares” (si, Presidente, un pendrive “lleno de dólares”), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen mi".

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Al explicar su rol, se definió como alguien ajeno a la política profesional y que se sumó a la gestión por convicción: “Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre”.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. —manifestó— Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez si: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra".

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En la misma línea, expresó su continuidad de apoyo al Presidente fuera del cargo: “Ojalá la sociedad lo siga eligiendo siempre, cada día. Yo lo haré desde el lugar que me toque”, manifestó.

En el cierre, dejó constancia de cómo se retira del gobierno: “Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”.

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Los últimos meses de Manuel Adorni en el Gobierno

La carta dirigida a Javier Milei describe el impacto de la exposición sobre el círculo íntimo del exfuncionario (RS Fotos)

El 4 de noviembre de 2025, el vocero presidencial reemplaza en el cargo de jefe de Gabinete a Guillermo Francos.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 784/2025 que oficializó a Adorni en el nuevo cargo. La jura se realizó en el Salón Blanco al día siguiente. El flamante jefe de ministros mantuvo el control total de la vocería presidencial.

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Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Adorni se transformó en la figura central del gabinete.

El escenario cambió abruptamente en marzo de 2026, cuando se conoció el uso irregular del avión presidencial en un viaje a Nueva York, donde Adorni estuvo acompañado por su esposa, Bettina Angeletti. La Casa Rosada buscó encuadrar el hecho como una “operación política”, pero la oposición avanzó con denuncias.

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Hacia fines de ese mes, el expediente tomó mayor gravedad en Comodoro Py y derivó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, incluyendo el análisis de sus cuentas y patrimonio.

El desgaste institucional se profundizó el 29 de abril de 2026, cuando Adorni asistió al Congreso a brindar su primer Informe de Gestión bajo fuertes cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

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Av. Libertador

La presión de sectores opositores e incluso aliados creció con el correr de los días y Adorni comenzó a perder protagonismo. Ya a mediados de junio, el Ejecutivo le quitó el área de comunicación y designó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, desplazando a Adorni de su principal plataforma y restándole peso dentro del gabinete.

El desenlace se precipitó cuando la oposición, con apoyo del PRO, impulsó proyectos de interpelación en ambas cámaras, mientras una figura clave del oficialismo como Patricia Bullrich le retiró por completo el apoyo para evitar una mayor exposición en el Parlamento. En ese contexto, el círculo íntimo del gobierno negoció los términos de una renuncia indeclinable, que Manuel Adorni presentó formalmente ante Javier Milei en la Quinta de Olivos.