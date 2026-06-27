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Karina Milei elogió a Manuel Adorni tras la renuncia: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”

La Secretaria General de la Presidencia destacó el “incansable trabajo” del ex jefe de Gabinete e insistió con su inocencia

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Karina Milei y Manuel Adorni
Karina Milei y Manuel Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, compartió en sus redes sociales la carta de renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la acompañó con un mensaje de agradecimiento por su aporte al proyecto político de La Libertad Avanza.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, dijo la hermana del Presidente.

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Además, calificó a Adorni como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”. “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, señaló.

Captura Reacciones a la renuncia de Adorni - Mensaje de Karina Milei

La funcionaria fue la primera voz del oficialismo en despedir a Adorni a pocos minutos del tuit en el cual el ex jefe de Gabinete anunciaba que daba un paso al costado. Curiosamente, el presidente Milei no publicó ningún mensaje de tono personal y se limitó a compartir tanto la carta de renuncia como las palabras de su hermana.

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Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, concluyó la hermana de Milei, quien encabeza la línea interna del oficialismo a la que pertenecía Adorni, en contraposición al sector de Las Fuerzas del Cielo, que lidera el asesor Santiago Caputo.

Renunció Manuel Adorni
Renunció Manuel Adorni

En su carta, Adorni planteó que fue “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas y justificó la salida del Gabinete por el impacto que el escándalo causó en su familia. “No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, afirmó.

También le agradeció a Milei haber aceptado su salida y dio a entender que ya había puesto su renuncia a disposición más de una vez: “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, remarcó.

Javier Milei junto a Manuel Adorni, Pablo Quirno, Mario Lugones y Diego Santilli en la previa de AmCham

Tras la renuncia de Adorni, la Jefatura de Gabinete quedará, muy probablemente, en manos de Diego Santilli, hasta ahora titular de Interior. El anuncio se hará, según dejaron trascender, durante la tarde del domingo.

La investigación judicial que aceleró la caída

En los últimos dos meses, la investigación por enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita detectó compras y renovaciones de propiedades, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por ocho millones de pesos, una cascada para la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, entre otras tantas.

Cada hallazgo sirvió para construir una hipótesis: desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni empezó a vivir muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial de Javier Milei, a pesar de que su sueldo fue de poco más de tres millones de pesos por mes hasta enero de este año.

Su defensa pública -que deberá revalidar en Tribunales- apuntó a que, entre 2013 y 2014, invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

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