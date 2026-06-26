Política

Kicillof bajó la orden de no contestarle al kirchnerismo y descarta remover a los ministros de La Cámpora

La interna del peronismo se expone día a día. Los cruces entre Berni e Ishii con la vicegobernadora Verónica Magario, fueron el último gesto de una dinámica compleja. En la Legislatura, el MDF no contesta ni rompe el bloque. Los ministros que responden a Máximo Kirchner siguen en funciones

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Axel Kicillof anuncia el calendario electoral para la provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario (Aglaplata)

El cuestionamiento que el jefe del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, y su par e intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, largaron en la última sesión del Senado bonaerense y tuvieron como destinatarios al gobernador Axel Kicillof y a la vicegobernadora Verónica Magario, fue la última señal de que en el peronismo todo está roto. O casi. Porque en rigor, el espacio del gobernador y el cristinismo siguen conviviendo en la gestión e incluso en la vida legislativa. “Nadie rompe realmente porque nadie quiere quedar como responsable de esa decisión que, sabemos, va a desencadenar, de mínima, en una derrota electoral”, plantea a Infobae un intendente del peronismo que mira con cierta distancia la descarnada interna entre dos bandos del PJ. Hay una particularidad: la avanzada discursiva del espacio referenciado en Cristina Kirchner no tiene, a priori, respuesta desde el otro sector.

“Qué van a decir si es cierto que Axel y Magario fueron dos veces candidatos por decisión de Cristina, que ahora no lo quieran reconocer es otra cosa”, asegura a Infobae una voz de La Cámpora, tras los cruces del último miércoles en la Cámara alta provincial. Lo cierto es que en plano legislativo los senadores provinciales que están dentro del bloque de Fuerza Patria y forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hicieron silencio público ante el incendiario discurso que Berni lanzó contra Magario, quien optó por cortarle el micrófono en plena sesión del Senado y ante la perpleja mirada de algunos legisladores de la oposición. Kicillof cuenta en ese bloque con cinco senadores que le responden políticamente: Pedro Borghini, Fernando Coronel, Ayelén Durán, Germán Lago y Jorge Paredi. Ninguno pidió la palabra en el recinto, donde se llevó adelante la última discusión pública del peronismo. El silencio fue una respuesta, una estrategia. Pese a la fragmentación, tampoco habría ruptura de bloque. Fuentes de ese sector admitieron que había una orden de “no contestar provocaciones”, toda vez que sabían que podían desencadenarse por diversos factores como el regreso de las sesiones ordinarias tras un largo parate o —en el plano político— lo que había sido el acto que encabezó Máximo Kirchner el sábado pasado en Parque Lezama. Allí, entre otros puntos, el líder de La Cámpora expuso sobre dirigentes que “hablan de unidad y no son capaces de ir a San José”. El destinatario de ese pasaje fue Kicillof. Tras esa frase de Kirchner, distintos dirigentes empezaron a hacer distintas interpretaciones y lecturas de ese reclamo.

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FOTO MAXIMO KIRCHNER EN PARQUE LEZAMA
Máximo Kirchenr encabezó un acto para reclamar por la libertad de Cristina Kirchner. También cuestionó a los sectores del peronismo que no asisten a San José 1111 a verse con CFK

Hubo también una señal de Kicillof a los suyos. El gobernador bajó la orden de no contestar. En el espacio del mandatario reconocen que en algún momento habrá un diálogo o encuentro con la expresidenta y que será por temas puntuales. Todo lo contrario a lo que pretende el cristinismo. Todo da a entender que será al momento de las definciones electorales para los comicios del año que viene.

No me interesa pelearme ni con La Cámpora ni con el Frente Renovador; sí intercambiar ideas, pero no pelear”, dijo el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, que hace las veces de vocero político de Kicillof en una reciente entrevista con Infocielo. También deslizó que el mandatario ordenó no responder.

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Hay una foto que, pese a los cruces de momento, parece no alterarse y es la composición del Gabinete que comanda Kicillof. Es que en la mesa ministerial hay representantes de La Cámpora y del Frente Renovador. Así como el mandatario planteó a los suyos no confrontar con el kirchnerismo, él tampoco definirá la salida de aquellos funcionarios que reconocen en Cristina Kirchner la conducción del peronismo. Están allí la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; de Salud, Nicolás Kreplak; la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, entre los principales nombres. Además del presidente del IOMA, Homero Giles, a quien la oposición busca interpelar en la Legislatura provincial por ahora sin éxito. No habrá cambios inmediatos.

Días atrás Kicillof se presentó ante la Corte por la deuda que Nación tiene por la caja previsional. Entre otros, estuvo acompañado por Marina Moretti
Días atrás Kicillof se presentó ante la Corte por la deuda que Nación tiene por la caja previsional. Entre otros, estuvo acompañado por Marina Moretti

En La Plata, desde el entorno del gobernador consideran que “no tienen problema” en lo que respecta a la gestión con el kirchnerismo. Aunque también, cerca de Kicillof, agregan: “El problema, en todo caso, es de ellos: si no les pesa seguir en el Gabinete…”.

También buscan mostrar a Kicillof activo en la gestión y en la construcción hacia una “alternativa” al modelo de Javier Milei. Este jueves, el mandatario junto a los ministros Andrés “Cuervo” Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez y Carlos Bianco, se reunió con representantes del MDF Juventudes en la Casa de Gobierno bonaerense. La rama juvenil del sector de Kicillof iba a hacer su presentación formal el pasado 6 de junio con una cto en San Martín. Producto del fallecimiento del Indio Solari, la actividad se suspendió. “No se trata de inventar un discurso político vacío o buscar fórmulas mágicas para hablarle a la juventud, sino de escucharlos y construir juntos una verdadera agenda de trabajo", esbozó el mandatario. En la foto con representantes de la juventud del MDF también se sugiere una respuesta al líder de La Cámpora, una de las agrupaciones del peronismo con mayor sustento juvenil.

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