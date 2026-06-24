Se profundiza la interna peronista: el fuerte cruce entre Magario y Berni en el Senado bonaerense

Cruce en el Senado bonaerense entre Sergio Berni y Verónica Magario

El Senado bonaerense retomó este miércoles la actividad formal con la primera sesión del año. Allí, la Cámara alta, presidida por la vicegobernadora, Verónica Magario, avanzó parcialmente con la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, pero la atención se la llevó la descarnada interna del peronismo: el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, y su par Mario Ishii, cuestionaron la dilación en las sesiones y metieron la discusión interna del peronismo en el recinto al punto que el ex ministro de Seguridad le endilgó a Magario que tanto ella como el gobernador Axel Kicillof fueron elegidos en sus cargos, dentro de la fuerza política, producto de la voluntad política de la expresidenta Cristina Kirchner.

El Senado bonaerense mantuvo su primera sesión ordinaria. La dilación de los encuentros formales fue expuesta por el sector del kirchnerismo. Los encargados de manifestar la situación fueron Berni e Ishii por el peronismo, pero también desde la oposición el titular de la bancada libertaria, Carlos Curestis, se refirió al respecto. “Estamos contentos porque después de tanto tiempo pudimos sentarnos en la banca, más allá de que no se trataron cuestiones importantes. Hay más de 300 proyectos que por suerte van a empezar a tener movimiento cuando comencemos a tratarlos en las comisiones; y hoy quedaron bien claros los graves problemas que tiene el oficialismo con sus internas; sacaron los ‘trapitos al sol’. Ahora tenemos que aguardar que no esperen a diciembre para volver a llamarnos a una sesión”, planteó el legislador libertario.

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Sin embargo, el primer pico de tensión se asomó cuando Mario Ishii usó los cinco minutos que le correspondían para hablar de sus proyectos de ley que solicitan la emergencia alimentaria y sanitaria. Allí, criticó por igual al gobierno nacional y al provincial por la situación social. Al extenderse, Magario le advirtió que ya había agotado su tiempo. Como Ishii no terminaba, la presidenta de la Cámara alta le cortó el micrófono. Tiene potestad para hacerlo. Seguidamente, Berni pidió la palabra y propuso una moción de orden para darle otros cinco minutos a Ishii. Allí fue el primer cruce cuando le dijo a la vicegobernadora: “Me gustaría que su compañero pueda terminar lo que estaba expresando. Hace seis meses que no sesionamos, no tengo apuro”. No consiguió los votos para esa moción. Dentro del bloque peronista, la senadora Malena Galmarini -del Frente Renovador-, se abustuvo. Los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, no acompañaron el pedido de su jefe de bancada. “Venimos sufriendo algunas caídas”, ironizó el médico militar.

Mario Ishii

Pero la situación cobró volumen cuando a Berni le otorgaron diez minutos para hacer uso de la palabra. En ese momento, luego de referirse a un proyecto de ley que modifica el régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas, su discurso empezó a virar hacia el funcionamiento de la Cámara alta. Celebró que se hayan reabierto los palcos de prensa y se adjudicó dicha decisión. “Les prometí que en la primera sesión ordinaria el palco iba a estar abierto. Esto es magia, está abierto. Así que bienvenidos nuevamente al recinto de la casa del pueblo”.

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Luego, sí llevó la interna al recinto. Planteó que en estos seis meses en los que no hubo sesión “pasaron cosas importantes; por ejemplo, se cumplió un año de la condena injusta de nuestra compañera Cristina”. Enfatizó los motivos políticos por los que la expresidenta está detenida y cuestionó a quiénes dentro del peronismo no se pronuncian enfáticamente al respecto. Magario le advirtió que había agotado los 10 minutos; también le planteó que se atañe al proyecto original del que hablaba y Berni redobló la apuesta: “no se terminó nada”, dijo. Antes de eso le dijo: “Le quiero recordar que fue la misma persona que la hizo dos veces vicepresidenta —en rigor quiso decir vicegobernadora—, así que necesito un poco más de tiempo”.

“No solo la hizo dos veces vicepresidenta (sic), sino también apelando a su grandeza en momentos en que el gobernador desde su mirada de izquierda describía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kircher, la presidenta -por CFK- le abrió las puertas, lo llevó Aerolineas Argentinas, lo hizo viceministro de Economía, ministro de Economía, todos los compañeros trabajamos para que sea diputado nacional”. Magario volvió a advertirle que había consumido su tiempo de exposición y Berni redobló la apuesta al remarcarle: “Usted sabe lo que son las prescripciones -quiso decir proscripciones- viene de una familia exiliada”. Allí fue cuando Magario dijo que era una falta de respeto, le cortó el micrófono y cedió la palabra al senador de Hechos, Marcelo Leguizamón.

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El Senado bonaerense sesionó este miércoles

Principio de acuerdo para el Consejo de la Magistratura

Pese a los cruces dentro del peronismo, sí hubo acuerdo para avanzar con las designaciones del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura bonaerense. Los nombramientos no estuvieron exentos de tensión, al punto que no se logró cubrir las seis vacantes que corresponderían al Senado. Por un lado, porque el peronismo -al que le corresponden cuatro lugares, dos titulares y dos suplentes- solo tiene tres abogados en sus filas y por el otro porque los distintos bloques de la oposición también disputan la representación en minoría. Ser abogado es condición excluyente para formar parte del órgano evaluador que define ternas para cargos judiciales Como salida rápida, el Senado terminó definiendo que el peronismo ponga dos lugares y La Libertad Avanza otro casillero, quedando aún tres vacantes en discusión.

El peronismo llegó a la sesión con la discusión puertas adentro del bloque. Los abogados que tiene la bancada que preside Sergio Berni tienen a él y a los legisladores Fernando Coronel y Marcelo Feliú como abogados. Berni responde al esquema cristinista, mientras que Coronel es un senador que forma parte del Frente Grande de Mario Secco y se ata al esquema político del gobernador Axel Kicillof. En tanto, Feliú se mueve con autonomía. Esa condición, plantean fuentes legislativas, fue lo que de momento dejó al legislador bahiense fuera de los nombramientos. Es que este miércoles, Fuerza Patria, definió que solo se vote a Berni y a Coronel. El primero lo hará en carácter de titular, mientras que Coronel como suplente. Fue una salida ecuménica entre el kicillofismo y el kirchnerismo. En tanto que La Libertad Avanza, impuso el nombramiento de María Luz Bambaci, que responde al diputado nacional y armador libertario, Sebastián Pareja. También lo hará en condición de titular.

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Lo que también queda en suspenso son las designaciones por la oposición. Allí, asoma otro frente de conflicto. El plan original era que además de la legisladora libertaria también se designara al senador del bloque Unión y Libertad, Sergio Vargas. Sin embargo, el PRO buscó que ese lugar sea para Juan Manuel Rico Zinni. El PRO cuenta con cinco senadores, mientras que Unión y Libertad con tres. Una posibilidad era que ambos consiguieran la designación, ya que el peronismo no lograba completar los cuatro lugares por falta de abogados.

En las últimas semanas, como relató Infobae, hubo una negociación subterránea que alcanzó hasta a Kicillof. Una alternativa para que el peronismo retenga los cuatro lugares que le correspondían por el Senado, por ser el bloque mayoritario, era que el cuarteto peronista lo completara el diputado provincial, Mariano Cascallares, y lo hiciera por el Senado. Técnicamente es posible, ya que a fines del año pasado la Legislatura provincial modificó la ley de ordenamiento del Consejo de la Magistratura y definió que la representación sea por el Poder Judicial, indistintamente de si era por la Cámara de Diputados bonaerense o la Cámara de Senadores. Cascallares, del espectro del MDF, contaba con el aval del gobernador para ocupar una silla en la magistratura bonaerense. Su nombramiento se iba a tratar en la última sesión de la Cámara de Diputados; hubo un preacuerdo para que así fuera y luego la designación se pospuso. Se espera que los lugares restantes se voten en la próxima sesión.

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