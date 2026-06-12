La inflación de mayo fue 2,1%: cuál hubiera sido el dato con el índice actualizado que el Gobierno postergó

El cambio metodológico no aplicado, la restaba peso al precio de los alimentos y bebidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que la inflación de mayo fue del 2,1 por ciento. Sin embargo, con la versión actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación se postergó indefinidamente a comienzos de año, ese porcentaje habría resultado más alto.

El Gobierno había anunciado la actualización del índice, pero resolvió no aplicarla en febrero, cuando se difundieron los datos correspondientes a enero, lo que motivó la renuncia de Marco Lavagna, el entonces director del organismo estadístico. La nueva metodología otorga mayor peso dentro del IPC a los servicios públicos y al transporte, cuyos valores aún deben ser ajustados para corregir distorsiones de períodos anteriores.

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“Si midiéramos el IPC con la canasta actualizada de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de mayo habría sido 2,3% en lugar del 2,1% oficial, acumulando 15,6% en los primeros cinco meses del año contra el 14,7% que muestra Indec”, indicaron desde la consultora Equilibra. “Esta métrica se realiza con la mayor apertura a nivel rubros posibles y con base 100=2025, mientras que si se construye a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2,2%”, agregaron.

En tal sentido, un informe de LCG estimó la misma cifra para el mes pasado con el índice que la administración libertaria postergó. “Corrigiendo por la estructura de la canasta que surge de la ENGHo 2017/18 (más peso de servicios), la inflación minorista habría sido 2,3% en mayo, y 1 pp más alta en el acumulado del año, es decir cerca de 16 por ciento”, explicaron desde la firma de análisis macroeconómico.

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La canasta que el Indec no llegó a estrenar

La actualización postergada implicaba reemplazar la canasta de consumo basada en el relevamiento de 2004 por una construida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018. El cambio no suponía una nueva medición desde cero, sino incorporar una fotografía más actualizada de en qué gastan su dinero los argentinos.

Con la nueva metodología, el rubro Vivienda, Agua y Electricidad habría pasado de representar el 9,4% de la canasta al 14,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las modificaciones más relevantes afectaban la ponderación de varios rubros dentro del índice. El rubro "Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles" habría pasado de representar el 9,4% de la canasta al 14,5%. Transporte habría escalado del 11% al 14,3%, con mayor peso de los combustibles y los boletos de pasajeros. Comunicaciones también habría crecido, del 2,8% al 5,1%, reflejando la mayor incidencia del gasto en telefonía e internet en los hogares. En contrapartida, "Alimentos y Bebidas" habría reducido su participación del 26,9% al 22,7%.

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Por qué los servicios son la clave

La razón por la que la canasta actualizada arroja una inflación más alta en el contexto actual tiene una explicación directa: los rubros que habrían ganado peso en el nuevo índice fueron precisamente los que más subieron en mayo. Según el informe del Indec, los precios regulados avanzaron 2,4% en el mes, con los combustibles, la electricidad y el agua entre los principales impulsores. La división Comunicación encabezó los aumentos con un 3,4% mensual. El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, subió 1,9 por ciento.

Esa dinámica explica la brecha entre ambas mediciones. Al asignarle mayor protagonismo a los servicios dentro de la canasta, el índice captura con más intensidad los aumentos que se registraron en esos rubros durante el mes. La inversa también es válida: en un escenario donde los alimentos suban más que los servicios, la nueva metodología podría mostrar una inflación más moderada que la actual.

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El acumulado, la diferencia más relevante

Más allá del dato puntual de mayo, lo que subrayan los analistas es el impacto acumulado de haber mantenido la canasta desactualizada durante los primeros cinco meses del año. Mientras el Indec muestra una suba del 14,7% entre enero y mayo, las estimaciones con la canasta actualizada elevan esa cifra a entre 15,6% y 16%, según Equilibra y LCG respectivamente. La diferencia oscila entre 0,9 y 1,3 puntos porcentuales.

La decisión de no aplicar la canasta actualizada en febrero, cuando se difundieron los datos de enero, derivó en la renuncia de Marco Lavagna, entonces director del organismo

La brecha se explica porque la nueva canasta habría pesado más en los meses en que los servicios registraron mayores aumentos, que es exactamente el período posterior al proceso de corrección tarifaria que llevó adelante la administración de Javier Milei. Al ampliar la representación de esos rubros, el índice actualizado habría capturado con mayor intensidad esas subas a lo largo del año.

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El dato cobra relevancia también en términos de política económica: el IPC oficial es la referencia que el Gobierno utiliza para fijar el ritmo de ajuste mensual de las bandas cambiarias. Una inflación medida más alta habría generado presiones distintas sobre esa variable y, en última instancia, sobre las proyecciones de desinflación que el equipo económico comunica al mercado.