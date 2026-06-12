Economía

El riesgo país debajo de los 450 puntos acerca al Gobierno a la posibilidad de regresar a los mercados internacionales

Por ahora, el equipo económico prefiere fuentes alternativas de financiamiento, pero las tasas para una emisión caen aceleradamente. Argentina podría salir a colocar bonos a una tasa inferior al 9% anual

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Luis Toto Caputo Javier Milei
La baja del riesgo país acerca al Gobierno al regreso a los mercados internacionales. (@JMilei)

El riesgo país consiguió ayer perforar los 450 puntos y finalizó en el nivel más bajo en lo que va del gobierno de Javier Milei. La respuesta muy favorable de los mercados a la decisión de Standard and Poor’s de subirle la calificación a la deuda argentina, siguiendo los pasos de Fitch. La suba de los bonos en dólares dejó a la Argentina un poco más cerca de regresar a los mercados internacionales para conseguir financiamiento, algo que no sucede desde 2018.

Con este nuevo impulso, el país podría colocar deuda a diez años a una tasa de entre 8,5% y 9% anual en dólares. Hasta hace unos días todavía tenía que pagar rendimientos de dos dígitos.

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Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, se viene resistiendo a colocar bonos en el mercado internacional. El argumento del titular del Palacio de Hacienda es que las tasas son muy altas y no tiene sentido tomar deuda cara en el mercado internacional, cuando hay fuentes más baratas de financiamiento.

Pero esta nueva disminución del riesgo país, que ayer finalizó a 443 puntos básicos, cambia el panorama. Ahora ya queda más accesible el ingreso al mercado internacional, que resultaría clave para blindar los pagos de deuda del año próximo.

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Hay otro evento que le puede dar otro impulso a los bonos en dólares, que es el pago de los vencimientos de deuda de julio, por un total de 4.300 millones de dólares. Si, como es esperable, parte de esos fondos son reinvertidos en bonos argentinos entonces las cotizaciones pueden subir otro escalón.

En ese caso, y con algo de ayuda de un mejor clima en los mercados internacionales, el riesgo país podría caer a niveles de entre 350 y 400 puntos. En ese caso, la tasa de un bono en dólares emitido por el Gobierno perforaría el 8% anual en dólares.

La suba de los bonos argentinos también contagió a las acciones locales. Los ADR de los bancos volaron ayer, registrando por lejos las subas más importantes del año. Por primera vez, además, la cotización en lo que va del año de las entidades quedó positiva, luego de haber mostrado caídas de hasta 30% en la primera parte del año.

El ADR de Banco Macro subió 11,7% en Wall Street y ya acumula 10% de suba en 2026. Galicia trepó casi lo mismo y Supervielle otro 12,7 por ciento.

El índice S&P Merval medido en dólares también mantiene un sólido recorrido y ya se ubica en niveles de 2.240 dólares (tomando como referencia el tipo de cambio del contado con liquidación), por lejos el nivel más alto del año. El máximo que había tocado había sido de 2.400 dólares a fines de 2024.

Mientras tanto, los mercados globales acompañan esta gran recuperación. Los principales índices de Wall Street cerraron este jueves con importantes ganancias, recuperando parte del terreno perdido en la sesión anterior gracias al fuerte desempeño del sector tecnológico y a una mejora en el ánimo de los inversores frente a las tensiones geopolíticas internacionales.

El índice Dow Jones avanzó alrededor de 1,8%, mientras que el S&P ganó 1,7% y el tecnológico Nasdaq Composite lideró las subas con un salto cercano al 2,5 por ciento.

El mercado encontró apoyo en señales de una posible distensión en Medio Oriente, luego de que trascendieran avances diplomáticos que redujeron los temores a una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La moderación de esos riesgos contribuyó a una caída en los precios del petróleo y favoreció una mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo.

Las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial encabezaron la recuperación, tras haber registrado fuertes correcciones en jornadas previas. El renovado interés por el sector impulsó especialmente al Nasdaq, que volvió a ubicarse entre los principales motores del mercado estadounidense.

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