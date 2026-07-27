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Jaldo fijó por decreto la fecha de las elecciones en Tucumán: serán el 9 de mayo de 2027 con Ficha Limpia

El gobernador tucumano dejó establecida la convocatoria y aseguró que la medida es para despejar las especulaciones y replicar el calendario usado en 2019 y 2023. Su opinión sobre las PASO a nivel nacional

Tres funcionarios, dos hombres y una mujer, sentados en una mesa brillante. Uno de los hombres firma un documento. Hay micrófonos y un logo de gobierno
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firma el decreto en una mesa frente al vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla.
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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó este lunes el decreto que fija las elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, en una conferencia de prensa encabezada junto al vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La convocatoria incluye, por primera vez en la historia de la provincia, la aplicación de la Ficha Limpia como requisito para candidatos y funcionarios.

El mandatario precisó que en esos comicios la ciudadanía elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y los 93 delegados comunales del territorio tucumano. Los mandatos de la gestión actual finalizan el 30 de octubre de 2027, fecha a partir de la cual asumirán las nuevas autoridades.

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Jaldo descartó que la convocatoria implique un adelantamiento de los plazos y argumentó que la decisión replica el cronograma aplicado en los dos últimos ciclos electorales provinciales. “No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral. Lo único que estamos haciendo hoy es darle continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio”, afirmó el gobernador durante el anuncio.

La definición del calendario con casi diez meses de antelación responde, según explicó Acevedo, a una exigencia de los propios mecanismos legales del sistema electoral. Los partidos políticos deberán adecuar sus estructuras internas a la normativa vigente antes de octubre de 2026, y los plazos para la conformación de alianzas vencerían alrededor de marzo de 2027. “Si nosotros vamos más adelante, lo pegamos”, advirtió el vicegobernador para justificar la anticipación.

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Osvaldo Jaldo campaña Tucumán
Jaldo afirmó que el calendario electoral de 2027 mantiene el esquema aplicado en Tucumán en 2019 y 2023.

El decreto incorpora la Ficha Limpia como condición de elegibilidad, una medida que el propio Jaldo presentó como el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, el Ministerio de Gobierno y Justicia, y la Fiscalía de Estado. “Por primera vez en Tucumán, aquellos que quieran ser candidatos a cualquier cargo o ser funcionarios de la provincia van a tener que tener determinados requisitos, es decir, no tener cuentas pendientes con la justicia”, declaró. La exigencia abarca antecedentes tanto judiciales como policiales.

Jaldo vinculó la incorporación de esa norma a compromisos asumidos previamente con distintos sectores. “Era todo un pedido de la comunidad, y está dentro de los puntos que habíamos firmado con la Iglesia”, señaló. El gobernador también enumeró otros avances de la reforma política en curso: la eliminación de los partidos municipales redujo el universo de fuerzas de más de 300 a aproximadamente 70 partidos provinciales.

Al referirse al debate electoral a nivel nacional, el mandatario trazó una comparación entre las discusiones en Buenos Aires y las decisiones ya adoptadas en Tucumán. Señaló que la boleta única y el sistema de acoples —ambos cuestionados desde distintos espacios del país— ya rigen en la provincia, y que en ambos casos el Partido Justicialista resultó victorioso. “A nosotros nos pusieron la boleta única, ganamos por 15 o 16 puntos en la provincia de Tucumán el año pasado. Vamos con los acoples y vamos a ganar por más todavía”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, Jaldo no se pronunció de manera directa, pero trazó un paralelo con la lentitud del debate federal. “A nivel nacional, hablan de eliminar las PASO, pero todavía no se eliminan”, observó, para concluir que los sistemas electorales son “producto del consenso de los partidos políticos” y que cualquier reforma requiere tiempo de maduración.

Chahla, por su parte, ponderó la fijación del calendario como “el primer paso” del proceso y subrayó que garantiza igualdad de condiciones entre todas las fuerzas. Aclaró que la definición de candidaturas corresponde a una etapa posterior y que la prioridad de la actual gestión sigue centrada en la administración. “Hoy tenemos la responsabilidad institucional de seguir trabajando cada día en la gestión, y para nosotros no es época de campaña”, afirmó la intendenta.

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