Política

Con fotos y gestos, Milei volvió a intervenir en la interna del Gobierno, pero no aplacó del todo las quejas

Durante las celebraciones por el 25 de Mayo, el Presidente tuvo guiños hacia todos los protagonistas de los últimos conflictos. Sin embargo, continúa el malestar en algunos sectores. Qué pasará con las reuniones de Gabinete

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Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
El Triángulo de Hierro volvió a aparecer

Luego de días de máxima tensión, acusaciones cruzadas y reclamos dentro del Gobierno, el presidente Javier Milei intervino de manera directa con señales de apoyo para las principales figuras de su círculo íntimo y así tratar de solucionar las diferencias que, no obstante, persisten en algunos sectores de la administración libertaria.

Durante su participación en los actos por el 25 de mayo, el mandatario nacional se mostró de igual manera cerca de su hermana Karina, de Santiago Caputo, de Martín Menem y de Patricia Bullrich, además de saludar afectuosamente a Manuel Adorni y a Jorge Macri.

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Fue una jornada en la que el líder del espacio no le negó un gesto ni a propios ni a aliados, en un contexto en el que el oficialismo está asediado por las críticas internas y la urgencia de aprobar proyectos en el Congreso.

Recientemente, el bloque violeta consiguió en la Cámara de Diputados dos medidas importantes: por un lado, evitó los intentos de la oposición de convocar a una interpelación al jefe de Gabinete y, por el otro, la media sanción para los proyectos de Zonas Frías y Hojarasca.

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Milei junto a Menem (REUTERS/ Tomas Cuesta)
Milei junto a Menem (REUTERS/ Tomas Cuesta)

Este lunes, el titular de ese recinto caminó al lado del Presidente los metros que separan la Casa Rosada de la Catedral Metropolitana, para participar del Tedeum por la fecha patria.

Aunque en un segundo plano, por detrás de la primera fila de funcionarios, Milei se encargó de que su asesor formara también parte de la comitiva que lo acompañó los diferentes eventos de la jornada.

Si bien llamó la atención que en ese grupo no estuviera Bullrich, que llegó varios minutos después a largo iglesia, el mandatario se ocupó de que también tuviera su momento unas horas más tarde, cuando ya de regreso en Balcarce 50, salió al balcón para saludar a la gente.

Mientras agitaba a la multitud desde el primer piso de la sede gubernamental, el líder libertario apartó a los ministros que estaban a su alrededor para permitir que la actual senadora pudiera pasar al frente, la acercó hacia su cuerpo con el mismo brazo con el que le hizo unas cordiales caricias y ambos levantaron las manos que tenían libres, cual fórmula que se presenta a las elecciones.

De hecho, en la previa del acto, cuando la ex funcionaria de Seguridad estaba llegando a la Catedral, varias personas del público agitaron tanto la consigna “Milei y Bullrich 2027“ como “Bullrich presidente”, así, en soledad.

El abrazo entre Milei y Bullrich
El abrazo entre Milei y Bullrich

En ese mismo balcón, instantes más tarde, se dio la otra foto del día, que fue la del mandatario junto a su hermana y, unos pasos más atrás, Santiago Caputo, en lo que pareció ser el resurgimiento del “Triángulo de Hierro”.

“El problema es que todos ven esa estructura con Javier arriba y nosotros dos abajo, y no es así. Yo siempre dije que está invertido el triángulo, con ellos dos arriba, en el mismo nivel, y yo más abajo”, supo decir el consultor político a su equipo en varias oportunidades.

A pesar de los gestos de cercanía con todos los actores de la interna, y de que al estratega se lo vio conversando -e incluso riendo- con ellos este lunes, lo cierto es que la discusión con los Menem está lejos de terminar.

Así coinciden, por lo menos, varios de los referentes de “Las Fuerzas del Cielo”, quienes reconocen las señales de respaldo, pero consideran que “no alcanza para solucionar el problema”.

“Las Fuerzas del Cielo” continúan reclamando mayor presencia en el Gobierno (X @maquialifraco)
“Las Fuerzas del Cielo” continúan reclamando mayor presencia en el Gobierno (X @maquialifraco)

Después de lo que todo el mundo vio que hacia Rufus (la cuenta de X atribuida al titular de la Cámara baja), si nos ven haciéndonos los boludos nos cuelgan en la Plaza de Mayo. Hablo de los pibes de carne y hueso, los que bancan este movimiento, no son mogólicos”, sostuvo uno de los integrantes de ese sector.

Para está facción, el vínculo entre lo que denominan como “el imperio Otomano“, por el origen del apellido Menem, y “la civilización occidental” está “totalmente rota”.

Por el contrario, cerca de la secretaria general advierten que “el Presidente ya dio por terminada la interna hace días“ y, por lo tanto, sostienen que “el que siga insistiendo realmente es porque quiere romper”.

Mientras el conflicto parece no tener fin, en la Casa Rosada ya tomaron otra decisión importante: a pesar de las versiones que circularon, tanto Bullrich como Menem, y también Caputo, van a seguir participando de las reuniones de Gabinete, tal como ocurrió el lunes.

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