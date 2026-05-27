La expectativa por la visita del Papa ordena el vínculo del Gobierno con la Iglesia, pero persisten las diferencias

El presidente Javier Milei en la Catedral de Buenos Aires

“El Papa no puede venir a un país con la Iglesia y el Gobierno peleados”, aseveró una fuente oficialista a Infobae. La apreciación refleja el clima que atraviesa hoy el vínculo entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei: la posible visita del papa León XIV parece haber contribuido a ordenar una relación que atravesó momentos de fuerte tensión. Sin embargo, por lo bajo, persisten algunas rispideces que se profundizaron luego de la homilía a cargo del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva en el Te Deum del 25 de mayo.

Si bien el mandatario intentó mostrarse cordial y quitarle dramatismo a los cuestionamientos de García Cuerva tras validar sus palabras en el marco de “las sagradas escrituras”, segundas líneas del oficialismo sorprendieron dentro del propio espacio al cargar con dureza contra el arzobispo.

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“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, precisó el diputado "Bertie" Benegas Lynch. “Quien milita al socialismo, tiene puesta la sotana más pesada: la de la demagogia”, coincidió Juliana Santillán.

En una ironía del destino, a poco más de 11.000 kilómetros de distancia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, busca ampliar el canal de diálogo y mantiene agenda en el Vaticano que incluye reuniones con el Sumo Pontífice y otras autoridades de la Santa Sede.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en Roma

Con algo más de moderación, desde el corazón del Poder Ejecutivo contradijeron a sus legisladores al hablar de un mensaje “light”, y se mostraron conformes con que el foco del Arzobispado de Buenos Aires haya estado en la dinámica en redes sociales. “Si hablaban de pobreza se iban a exponer a que con el dato saliéramos a refutarlos. Quizás nos quisieron pegar donde creen que es nuestra columna vertebral que son las redes, pero fue raro”, sostuvo una importante fuente.

“Viene el Papa. Ellos deben entender que las cosas no están tan mal como dicen los medios. Mostramos que la pobreza bajó. Estaban en una encerrona, putearnos no nos podían putear y encontraron esa parábola del paralítico”, expresó un funcionario. “No fue muy picante porque las noticias estuvieron en torno a la interna, la foto, los gestos, el abrazo con Jorge Macri más que el discurso. No fue muy altisonante porque sino hubiera sido título”, afirmó, en sintonía, un colaborador de una de las tribus.

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En el ecosistema violeta creen que García Cuerva cuestionó el “terrorismo de las redes sociales” en una crítica directa a uno de los principales activos del mandatario y detectan otros dardos más quirúrgicos en la oración. “García Cuerva es político. No fue casual que hablara de paralíticos y discapacitados”, observó un legislador en referencia a una de las principales polémicas que atravesó el Gobierno en torno al presunto entramado de coimas y retornos en la ANDIS.

“Lo que viene pasando en los últimos dos años es que cuando se aviviaron que parte del bacalao se corta en redes, las negras empiezan a jugar también. Si lo miro como ciudadano, somos bastante atacados. Más de lo que atacamos. Probablemente lo haya dicho en general”, se expidió un funcionario.

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Javier Milei junto a Monseñor Jorge Garcia Cuerva (NA)

Los dichos contra García Cuerva no fueron bien recibidos por las autoridades de la Iglesia, aunque se encargaron de diferenciarlos de las expresiones públicas de Milei. Como contó este medio, existen algunos reparos contra la administración, pero prefieren mantener las formas.

Tampoco es la primera vez que le facturan a la Casa Rosada la polarización y fragmentación política a la que apuestan. Asimismo, representantes del sector atribuyeron el tono de la homilía a la fecha patria y aseguraron que el arzobispo intentó hacer mención a los valores por lo que referenció la paz y la unidad. “No se habló de la pobreza material, pero sí de una más profunda como lo son los valores”, sintetizaron a este medio. “Hablar de trabajo es hablar de pobreza. Hablar de la falta de medicamentos es hablar de pobreza”, argumentó otra voz.

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Desde la institución anticiparon además que profundizarán a futuro los cuestionamientos en torno a la realidad social que transitan los argentinos, similar a lo expuesto por el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, y se espera que la Colecta Anual de Cáritas Argentina del próximo sábado 6 y domingo 7 de junio intensifique los reclamos por los sectores marginados.

Por último, describieron el vínculo con la administración como “institucional” al tiempo que destacaron que mejoró con la interlocución de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

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Pese a que la Santa Sede aún no lo confirma, el propio libertario anticipó que hay grandes posibilidades de que el sumo pontífice visite el país en el marco de una gira latinoamericana. Las chances entusiasman a distintos actores de Balcarce 50, donde destacan los esfuerzos de los interlocutores oficialistas por mantener abierto el canal de diálogo con la Iglesia y reducir las diferencias —que persisten por debajo de la superficie— lejos de una nueva confrontación pública.