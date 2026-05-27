El Gobierno admite un mejor vínculo con Jorge Macri, pero relativiza el abrazo con Milei en términos electorales

El abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri en el Tedeum: detrás, la hermana del Presidente, Karina

Pasó exactamente un año desde el acto por el 25 de mayo en el que el presidente Javier Milei le rechazó el saludo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a aquel en el que lo abrazó afectuosamente. Un total de 365 días en los que también hubo una elección legislativa de por medio y un cambio de estrategia política por parte de los dos protagonistas de la foto.

En el 2025, el mandatario de la ciudad de Buenos Aires decidió competir con candidato propio en los comicios locales y encaró una dura campaña para diferenciarse de la administración nacional, pero terminó perdiendo contra la boleta de La Libertad Avanza, que encabezó Manuel Adorni.

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Ahora, el referente del PRO lleva adelante una agenda muy similar a la de la Casa Rosada, basada en la reducción del Estado y el control de la vía pública, y evita confrontar con los dirigentes violetas.

“Le queda feo que haga eso, nadie le cree porque saben que son medidas con las que él no está convencido en el fondo. Tanto él como sus aliados, que están bastante molestos. Es todo ganancia para nosotros”, consideran en Balcarce 50.

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Desde hace un tiempo, no son pocas las personas del entorno de Macri que ya reconocen que incluso estaría dispuesto a ir por su reelección dentro de un eventual frente integrado por los dos partidos, para evitar la fuga de votos hacia otros espacios.

Milei y Macri también compartieron escenario frente al Cabildo (REUTERS/ Tomas Cuesta)

Por esta razón es que generó varias especulaciones el abrazo que le dio Milei el lunes pasado en la Catedral Metropolitana, frente a los miembros de sus respectivos gabinetes y a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial.

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Si bien en ambos sectores concuerdan en que el vínculo entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño “está indudablemente mejor” que hace un año, en el oficialismo nacional relativizan lo sucedido.

“En primer lugar, inicialmente se iban a dar la mano y fue Jorge el que se estira para abrazarlo. Es cierto que Milei no le saca el cuerpo, recibe el gesto y lo devuelve, pero no fue iniciativa de él”, sostuvo ante Infobae una fuente de Balcarce 50.

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No obstante, esta versión contrasta con lo que captaron las cámaras de video durante aquel evento, ya que en las imágenes se puede observar cómo Macri se prepara para un apretón y es el líder libertario quien, al verlo, abre los brazos.

“En realidad, hay que ver más cómo lo saludó Karina, no tanto lo que hizo Javier. Él es el Presidente y tiene un rol más institucional, si se quiere, me parece que el dato está en cómo reaccionó ella, que fue más cordial, pero fría”, indican en el oficialismo nacional.

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Karina Milei es la presidenta del partido La Libertad Avanza y quien tiene a su cargo la conformación de las listas (REUTERS/ Tomas Cuesta)

Al respecto, en el espacio aseguran que “no hay feeling” con el ex intendente de Vicente López y subrayan que la secretaria general, puertas adentro, “dejó bien en claro que, independientemente de los pactos que pueda haber con el PRO para el 2027 en el resto del país, en CABA no va a haber alianza”.

Una de las principales candidatas que tiene LLA en mente para disputar la Jefatura de Gobierno es la senadora Patrica Bullrich, quien ya comenzó a plantear sus diferencias con Macri.

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Primero lo hizo con un video sobre el estado de los subtes, en el que criticó directamente la gestión del referente del PRO, y más recientemente con las políticas de seguridad.

En ambas ocasiones, el mandatario local intentó marcar una sintonía entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, pero en ambas oportunidades la ex ministra se distanció.

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“Gracias por el reconocimiento. Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete у cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. Decisión desde el día 1 del Presidente”, publicó Bullrich en su cuenta de X.

El mensaje fue en respuesta a un cartel propagandístico en el que se destacaba la implementación de la fuerza policial en el distrito para terminar con los piquetes.

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El tuit de Bullrich

“Eso de ‘Ley y Orden‘ me suena, lo buscaré en mis tuits viejos”, agregó la senadora, insinuando que incluso el eslogan es de su autoría.

Por su parte, el alcalde porteño remarcó en un canal de streaming que “es algo muy bueno” el encuentro que tuvo con Milei en la iglesia, pero en su entorno también aclaran que ese acercamiento no significa que vaya a haber una alianza de cara al 2027.

“Lo vimos muy bien. Estar en distintos partidos no debe ser visto como una guerra y así lo entendemos. Respecto de los acuerdos futuros, entendemos que falta mucho para las elecciones. Nos parece que es momento de gestionar y sacar ruidos donde no debe haberlos”, opinó un integrante de la mesa política de Jorge Macri.

En este sentido, destacan que “la relación claramente está mucho mejor” que en el pasado, pero insisten en que “hay que seguir en esta senda” y no anticipar un desenlace.

“Me parece prematuro hablar tanto de apertura como de cierre de puertas. El almanaque electoral irá ordenando los acontecimientos”, consideró el dirigente consultado por este medio.

Por otro lado, recientemente también circuló la versión de que en el PRO estaban iniciando conversaciones con ex libertarios, como Ramiro Marra y Diana Mondino, para sumarlos al espacio si tienen que competir contra el Gobierno.

Macri buscará su reelección en la Ciudad (AP Photo/Natacha Pisarenko)

“Ella está completamente afuera de la política y sin interés de volver a participar”, se limitó a contestar una de las personas de mayor confianza que tiene la ex ministra de Relaciones Exteriores.

En cuanto al joven broker, si bien no niegan que pudo haber algún contacto, indican que por estas horas está más interesado en competir en la provincia de Buenos Aires y que “el asunto no es si lo están buscando, sino si lo van a encontrar”.

En el PRO son tajantes: “Son cosas que no sé de dónde salen. Nosotros por ahora no estamos buscando a nadie. Nuestro candidato es Santilli y, en el caso de que tuviéramos que ir separados, vamos con uno propio. Cualquiera de nuestros intendentes es diez veces mejor que Marra”.