Política

La Libertad Avanza acumula proyectos en Diputados para asegurar el control de la agenda hasta el Mundial

En los últimos días la Casa Rosada envió el denominado Súper RIGI, una ley de lobby, la eliminación del etiquetado frontal y una normativa sobre ludopatía. Se suman a otra media docena de iniciativas que están en trámite

Guardar
Google icon
Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

El Gobierno envió este martes otros dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados y el oficialismo ya acumula alrededor de una decena de iniciativas de alto perfil que difícilmente lleguen a tratarse antes de que comience el Mundial de Fútbol.

Los libertarios no muestran demasiado interés en acelerar los debates en comisión y adelantaron que sólo irán al recinto cuando tengan los votos para su aprobación. Su objetivo principal es recuperar la iniciativa política y controlar la agenda parlamentaria tras las turbulencias del caso Adorni, quien quedó a salvo de una interpelación gracias a la reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada.

PUBLICIDAD

Tanto oficialistas como opositores descartan que una vez que comience la competencia futbolística la atención pública abandonará la política. Por eso los libertarios apuestan a controlar los tiempos legislativos hasta ese momento con una andanada de proyectos que reúnen muy dispares niveles de consenso.

En ese marco, este martes ingresó a Diputados el denominado Súper RIGI que buscará incentivar proyectos de inversión de más de $1000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

PUBLICIDAD

Además, el Poder Ejecutivo también envió una iniciativa para regular de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Tomando elementos del sistema norteamericano, el proyecto propone establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.

Luis Toto Caputo Javier Milei
Javier Milei y Luis Caputo

Según dejaron trascender, el Super Rigi será girado a las comisiones de Presupuesto, a la de Industria y -evalúan- sumar también la comisión de Ciencia y Tecnología. Todas controladas por libertarios o aliados, como Por Santa Cruz o el PRO. En tanto, la ley de Lobby deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que conducen los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Ante la consulta de Infobae, fuentes de LLA señalaron que el debate en comisión de ambas iniciativas “probablemente” comience las semana que viene pero reconocieron que no tienen como objetivo llegar al recinto en las próximas semanas. “Veremos cómo está el recinto”, señalaron.

Por otro lado, a pesar de haber obtenido previamente el dictamen, el oficialismo no incluyó en la sesión de la semana pasada el Tratado de Cooperación de Patentes, que logró avanzar en comisión luego de que se aceptara -por presión de los laboratorios- dejar “en reserva” el Capítulo II de la normativa. Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, Argentina puso un pie en el freno a la espera de que Estados Unidos cumpliera con algunos compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial entre ambos países.

A su vez, desde el Poder Ejecutivo filtraron que el ministro Federico Sturzenegger enviará en el corto plazo otro paquete con desregulaciones para la venta de medicamentos, para el transporte fluvial de buques extranjeros y para el mercado inmobiliario.

Del otro lado del Palacio, en el Senado, Patricia Bullrich busca apoyos para rectificar la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, recientemente aprobadas en Diputados.

La semana pasada el Gobierno aprobó un recorte de subsidios al gas por Zonas Frías en Diputados
La semana pasada el Gobierno aprobó un recorte de subsidios al gas por Zonas Frías en Diputados

La Cámara alta tiene trabada desde hace varias semanas la reforma política debido a que los partidos aliados (PRO y la UCR) y algunas fuerzas provinciales rechazan la eliminación de las PASO y también exhiben dudas sobre los cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Este semana el Gobierno envió a la Cámara alta la derogación de la ley de etiquetado frontal (los hexágonos negros con información nutricional) y una nueva ley de Ludopatía, mucho más laxa respecto a las publicidades de casas de apuestas que la normativa que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024.

También esperan en el Senado una nueva tanda de pliegos judiciales elaborada por el ministro Juan Bautista Mahiques, el acuerdo con los holdouts (que tuvo que volver a comisión por un error) el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de salud mental.

Hasta el momento, no se convocaron a reuniones de comisión para la semana que viene y tampoco existen fechas tentativas de sesión previstas durante la previa del Mundial.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosSúper RIGILey de LobbyMartín MenemMundial de FútbolLuis CaputoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo que el financista vinculado a la AFA se negó a responder ante el juez: perjuicio millonario a los clubes, contratos usurarios y el entramado de testaferros

La presencia de Vallejo ante el juzgado se centró en rechazar los señalamientos por integrar una asociación ilícita y no proporcionó respuestas acerca del origen de los fondos ni sobre los vínculos financieros investigados

Lo que el financista vinculado a la AFA se negó a responder ante el juez: perjuicio millonario a los clubes, contratos usurarios y el entramado de testaferros

El Gobierno admite un mejor vínculo con Jorge Macri, pero relativiza el abrazo con Milei en términos electorales

“Hay que prestarle atención a cómo lo saludó Karina”, advirtieron en La Libertad Avanza pensando en 2027. Cómo está la relación en la Legislatura y el rol de antiguos dirigentes. Los dardos de Patricia Bullrich

El Gobierno admite un mejor vínculo con Jorge Macri, pero relativiza el abrazo con Milei en términos electorales

El Gobierno no prevé un intempestivo llamado de Adorni a indagatoria: “No hay pruebas”

Mientras crecen los rumores en la Justicia sobre un llamado a declarar y un posterior procesamiento del jefe de Gabinete, en la Casa Rosada hay tranquilidad y no creen que ocurra nada antes de que el funcionario presente su declaración jurada

El Gobierno no prevé un intempestivo llamado de Adorni a indagatoria: “No hay pruebas”

La expectativa por la visita del Papa ordena el vínculo del Gobierno con la Iglesia, pero persisten las diferencias

Pese a que Milei matizó el tono de la homilía, las críticas de dirigentes del espacio contra García Cuerva expusieron tensiones que el Ejecutivo se esfuerza por administrar para evitar confrontar

La expectativa por la visita del Papa ordena el vínculo del Gobierno con la Iglesia, pero persisten las diferencias

Siempre puedes olvidar: Milei y su Gabinete fingen demencia hasta la próxima explosión

La crisis interna de ambos bandos se observa como un camino sin retorno, pero sin consecuencias. La mirada puesta en la inflación desatiende la preocupación por los ingresos. Ruido eterno en PAMI. El peronismo, encerrado y en cámara lenta

Siempre puedes olvidar: Milei y su Gabinete fingen demencia hasta la próxima explosión

DEPORTES

Un histórico de Belgrano revela el detrás de escena del campeón del Apertura: por qué Zielinski “está iluminado”

Un histórico de Belgrano revela el detrás de escena del campeón del Apertura: por qué Zielinski “está iluminado”

El hit que se vengó de la odiosa burla de Alemania contra Argentina tras la final del Mundial 2014: “Este gaucho no se agacha”

Las luces rojas en el tablero de Scaloni que demoraron la publicación de la lista de Argentina para el Mundial: cómo sería el anuncio

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

TELESHOW

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada: “Está fuera de peligro”

Lali Espósito, ganadora en los Premios Carlos Gardel 2026: “Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

¿Qué busca el papa León con sus esfuerzos en materia de IA? Mira a quién le da la mano

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga