Siempre puedes olvidar: Milei y su Gabinete fingen demencia hasta la próxima explosión

Javier Milei junto a todo su Gabinete

Esta vez el presidente Javier Milei entendió que la sangre no debía llegar al río. Si bien en algún momento de la gestión su hermana supo “pasar la guillotina para ejecutar” funcionarios, esta vez nada de eso ocurrió. Uno de los presentes en la reunión de la mesa política que encabezó Karina Milei dijo a Infobae: “Fue todo amor y paz. Finalmente”.

Volvieron a verse las caras dos sectores enfrentados sin retorno: Martín Menem y Santiago Caputo. Aunque otra versión habló apenas de una convivencia cordial, sin una palabra de más y con “algún gesto, pero nada fuera de lo protocolar”. Solo gestos. Ninguna palabra.

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La reunión en la oficina del Ministerio del Interior pasó y, salvo alguna falla en el sistema, todo seguirá igual. Un libertario que milita a Milei desde sus tiempos de candidato a diputado nacional en 2021 no ocultó su decepción: “No hay consecuencias de nada. El momento más albertista de todos”.

La foto de la mesa política: Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

Lo cierto es que, más allá de lo que se vea en la superficie, los mensajes cruzados no se van a detener. Días atrás circuló con fuerza el rumor de que el entorno de Karina Milei buscaba avanzar sobre una de las áreas más codiciadas de la gestión: el PAMI.

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Para entender el poder del organismo basta caminar unas cuadras desde sus oficinas centrales en el microcentro hasta el Ministerio de Salud. Desde allí, el viceministro Guido Giana —alineado con Mario Lugones y cercano al ecosistema de Santiago Caputo— sigue cada movimiento con atención.

Por ahora, la secretaria general de la Presidencia apunta, pero no dispara. “Ya tiene ANSES e Interior para el armado de campaña. Con esos dos organismos tenés territorio de sobra en cada jurisdicción. Falta el PAMI como frutilla final para que nadie quede fuera del radar”, sintetizan.

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Después de semanas de internismo explícito, persisten dudas sobre cómo se reconfigurará el sistema de poder. Milei intenta sostener una paz ficticia mientras observa el estado general de la gestión. Quienes conocen la intimidad presidencial aseguran que una provocación pública de Patricia Bullrich habría tenido otro desenlace el año pasado. Algo cambió.

“Tenemos que ganar elecciones. Nadie le va a enseñar al Presidente cómo y cuándo mover las fichas. Los profesionales de la política no entienden los tiempos actuales”, plantean desde el oficialismo. La conclusión parece ser que conviene más tener a Bullrich adentro que enfrentada y afuera. Cerca de la ex titular del PRO lo resumen con crudeza: “No se animan a echarla. Son unos cagones”.

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Karina Milei y Patricia Bullrich, enemistadas de cara al 2027 (Jaime Olivos)

Lucas Romero, titular de la consultora Synopsis, presentó su último sondeo y reveló que el 54% de los encuestados considera “negativo” el desempeño del Gobierno de Milei. En materia económica, la principal preocupación son los salarios bajos, con un 47,1%. Le sigue la caída del empleo, con un 18,7%. ¿La inflación? Relegada al cuarto lugar.

En diálogo con Infobae, Romero explicó: “Medimos las mismas preocupaciones ciudadanas hace más de una década. Hoy lo que más preocupa es el bajo ingreso. Esto es muy importante porque el Gobierno sigue focalizado en que la gente solo le pide que baje la inflación y eso es un error de diagnóstico. Las preocupaciones cambiaron”.

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“Una vez que la inflación bajó, la principal demanda pasó a ser el ingreso. Para Milei, si el mercado no genera una mejora salarial, es un problema del mercado, no suyo. La inflación sí lo es. Pero, ¿cómo piensa reelegir si desatiende la principal preocupación ciudadana?”, agregó.

El martes, el Presidente habló sobre el escenario electoral: “Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merezca ser reelecto, no seremos reelectos”, sostuvo.

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En esa línea agregó: “Yo no compito contra otros espacios políticos, compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor”.

Lo llamativo es que el estudio de Romero sostiene —con argumentos atendibles— que la gestión deja de lado un punto central: los ingresos. “El cambio más importante es que el Gobierno perdió mucha competitividad en estos primeros cinco meses del año. Eso generó una probabilidad de segunda vuelta el año próximo. Y eso implica que a Milei no le alcanza con 38 puntos”.

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Cristina Kirchner y Axel Kicillof tampoco logran sellar la paz

“La historia de los oficialismos que llegan a una segunda vuelta es adversa. Los últimos ejemplos fueron 2015 y 2023”, planteó Romero. Lo interesante de esa hipótesis es que, si disminuye la expectativa de reelección, esa incertidumbre también puede jugar en contra del programa económico, que necesita que el mercado crea que las reglas llegaron para quedarse.

Mientras tanto, en la oposición el tiempo parece detenido. Cada semana se repite como un nuevo “día de la marmota”. Algunos ejemplos: intendentes pelean por posicionarse como sucesores de Axel Kicillof y ven cada vez más difícil —aunque no imposible— que prospere un fallo por la re-reelección.

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La Legislatura bonaerense sigue trabada incluso para discusiones que solo interesan a la política. No se observan sesiones en el corto plazo, pese a los intentos por destrabar la situación. “Nadie quiere ceder ni un centímetro. Está imposible, esa es la verdad. Ni nosotros sabemos por qué nos estamos peleando”, exageró un dirigente camporista ante este medio.

En el fondo, la disputa es por lugares de poder. Sobre eso existe consenso. Pero Cristina Kirchner no logra encontrar un candidato competitivo para dar la pelea. Por eso comenzaron a aparecer candidaturas pequeñas, incómodas, pensadas para forzar la negociación con Axel Kicillof. La tercera pata será Sergio Tomás Massa. Todo está por verse.