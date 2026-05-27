Política

El Gobierno no prevé un intempestivo llamado de Adorni a indagatoria: “No hay pruebas”

Mientras crecen los rumores en la Justicia sobre un llamado a declarar y un posterior procesamiento del jefe de Gabinete, en la Casa Rosada hay tranquilidad y no creen que ocurra nada antes de que el funcionario presente su declaración jurada

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Karina Milei junto a Manuel Adorni en los festejos por el 25 de Mayo (REUTERS)
Karina Milei junto a Manuel Adorni en los festejos por el 25 de Mayo (REUTERS)

Mientras crecen las versiones de que Manuel Adorni podría ser llamado a indagatoria y luego, eventualmente, procesado, en el Gobierno dijeron estar “tranquilos” de que eso no ocurrirá, al menos por ahora. “No hay pruebas”, deslizaron en la Casa Rosada mientras el jefe de Gabinete demora la presentación de su declaración jurada.

“Estamos tranquilos, no creemos que pase. No hay elementos para que ocurra”, dijeron con firmeza desde el ala liderada por Karina Milei, donde defienden ciegamente al cuestionado ministro coordinador a pesar de las sospechas. Aclararon que con la palabra “elementos” se referían a que “no hay pruebas” en la causa que llevan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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Incluso en los sectores del Gobierno que no respaldan políticamente a Adorni se muestran escépticos ante la posibilidad de que la Justicia avance con una indagatoria, al menos, antes de conocer la DDJJ. “No va a pasar ahora. La justicia es tiempista. Deben estar esperando, y como Adorni dice que la está por presentar, tienen que esperar”, dijeron los más criticos del funcionario en el propio oficialismo. Aunque, a diferencia del karinismo, en las áreas libertarias donde no le creen dejaron abierta la puerta a que el llamado a indagatoria se produzca a posteriori.

“No puede ser que llamen a indagatoria al Jefe de Gabinete en estas condiciones, cuando todavía no presentó la Declaración Jurada. Si lo hacen, si eso llegara a ocurrir, sería por la interna judicial de Comodoro Py. El Gobierno se metió ahí y se trajo el quilombo”, opinó un importante asesor con lazos con la Justicia. “Falta aún para determinar eso. Depende de lo que presente primero Adorni”, agregó otro.

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La selfie del Gabinete - Adorni, Milei, Caputo, Santilli, Menem, Bullrich
La última foto del jefe de Gabinete encabezando la mesa política

El caso Adorni es, por lejos, el tema político que más inquieta al Gobierno, principalmente por la forma en que caló en la opinión pública e hizo mella en la imagen de Milei. Y una indagatoria o un procesamiento podría profundizar las malas noticias. Pero para el Gobierno, ambas cosas son, como mínimo, improbables. Al menos, por ahora.

Mientras el intento de interpelación en Diputados se derrumba (para pesar de la oposición que la impulsa), Manuel Adorni dejó saber que presentará “antes del Mundial” su declaración jurada de bienes para aclarar los cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio.

Mientras tanto, Javier y Karina Milei sostienen -y exhiben- su respaldo al funcionario. La secretaria general de la Presidencia ubicó a Adorni a su lado en la caminata desde la Casa Rosada hacia el Cabildo, por la Plaza de Mayo, el lunes del Día de la Patria. También lo sentó a su lado durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana. Y luego cantó el himno junto a él y a su (otra) mano derecha, Martín Menem, frente a las cámaras, con el Cabildo de fondo.

Después, Adorni estuvo presente en el balcón de la Casa Rosada, durante el saludo presidencial a los ciudadanos que se habían acercado a participar del acto patrio de la administración nacional. Aunque en esa instancia el ex vocero se ubicó en una posición más relegada.

Primer plano de dos hombres blancos sonriendo y mirando hacia abajo a la derecha; uno lleva un abrigo azul oscuro, el otro un abrigo marrón y boina negra
Manuel Adorni y Santiago Caputo (Jaime Olivos)

Al día siguiente, martes, Adorni fue el anfitrión de la reunión de la mesa política, que se realizó en su despacho liderada por Karina Milei. Y fue el encargado de tomar, sonriente, una foto “selfie” del encuentro y sus participantes, que luego publicó en sus redes. Más tarde, hizo un nuevo anuncio de gestión. “Las exportaciones argentinas crecieron un 45% en cantidades físicas desde el inicio de nuestra gestión. Además, el superávit comercial de bienes de abril fue el más alto de la historia para un mes determinado, con un total de USD 2.711 millones”, escribió ayer por la tarde en su cuenta de X.

El viernes había hecho lo propio con un tuit que contenía la relevante novedad de que el Gobierno enviará importantes proyectos de ley al Congreso (Super RIGI, ley de Lobby, la derogación del etiquetado frontal). Todo después de sendas reuniones en Olivos con el Presidente para delinear los próximos pasos de la gestión.

Santiago Caputo, cuya tropa es cuestionada desde el ala de Karina Milei por el déficit en la defensa en redes del Jefe de Gabinete, publicó en su cuenta de X una foto que le habían tomado de buen talante junto con Adorni el 25 de Mayo, en la Plaza. Pero en su entorno aseguraron que la imagen no debería ser interpretada como una señal de respaldo, sino directamente, de ironía, contra Karina Milei.

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