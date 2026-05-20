El Gordo Dan compartió un video y reavivó la interna libertaria: “No le mientan nunca más al Presidente”

El video que señala que la cuenta @PeriodistaRufus pertenecería a Martín Menem.

Luego de un fin de semana caliente, la interna libertaria escribió una nueva página que divide aún más sus aguas. Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, referente de Las Fuerzas del Cielo y que responde a Santiago Caputo, compartió un video que confirmaría que la cuenta de X @PeriodistaRufus pertenecía a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y del riñón de Karina Milei.

“Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente", sentenció Parisini desde su cuenta en la red social X.

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Además, también compartió un tweet contra Santiago Oría, quien, según afirmó el presidente Javier Milei, tenía un video que demostraría que la cuenta no pertenece a Menem. “El ‘Cineasta’, si es que ya despertó, todavía debe estar temblando porque sabe que de mentirle al Presidente no se vuelve”, decía un posteo que compartió Gordo Dan.

Wayback Machine es una plataforma que almacena automáticamente páginas enteras de internet, y cargó el tuit original de @PeriodistaRufus que desató todo el escándalo dentro de La Libertad Avanza. El link que contiene es real y oficial de Instagram, y redirige directamente a la cuenta verificada de Menem.

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La imagen retrata a Gordo Dan y Martín Menem frente a frente, mostrando una pose desafiante que simboliza la tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de una nueva interna

La situación comenzó el sábado pasado, cuando allegados a Santiago Caputo difundieron capturas y mensajes relacionados con la cuenta anónima @PeriodistaRufus. Ese perfil había publicado críticas hacia sectores del Gobierno y compartido un enlace de Instagram que, al abrirse desde navegadores móviles, se asociaba al perfil personal de Martín Menem.

A partir de ese momento, dirigentes, referentes digitales y cuentas afines al liberalismo interpretaron que existía algún tipo de vínculo entre ese usuario y el entorno de Menem. Desde el sector de Caputo afirmaron que llevaban tiempo observando esa cuenta y que el episodio confirmó sospechas internas sobre su procedencia política.

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Santiago Caputo publicó mensajes en contra de ese sector y replicó posteos de cuentas libertarias que cuestionaban el funcionamiento de las estructuras digitales del oficialismo. Horas después, la cuenta @PeriodistaRufus fue eliminada, aunque el conflicto persistió dentro del seno del gobierno. El tema llegó a la mesa política libertaria y generó preocupación entre dirigentes del Gobierno por la exposición pública que alcanzó la disputa.

El Presidente habló sobre el posteo que vinculan a Martín Menem y defendió al presidente de la Cámara de Diputados

El presidente indicó que, el pasado domingo, Menem explicó lo sucedido en un mensaje dirigido al grupo de WhatsApp de los diputados nacionales de La Libertad Avanza. En ese texto, reconoció que hubo “un error involuntario del CM” (community manager) encargado de su cuenta de Instagram y apuntó que detrás del episodio existió una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

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Menem agregó que la persona que administra su cuenta de Instagram copió un enlace de una noticia y lo envió a algunos grupos de WhatsApp, y que ese link fue distribuido a varias personas, entre ellas a individuos con intenciones adversas al Gobierno.

El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

En una entrevista en el streaming Neura, el Presidente Javier Milei defendió al parlamentario: “Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete”.

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Sin embargo, Parisini contestó directamente desde su programa en el canal de streaming Carajo y afirmó: “Yo estoy convencido de que no es algo prefabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”. Con una nueva respuesta del militante más influyente del oficialismo, la interna libertaria parece estar lejos de terminar.