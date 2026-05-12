Política

Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia que participó de la Marcha Federal Universitaria

La ex presidenta, que cumple con la prisión domiciliaria en San José 1.111, se mostró una vez que las columnas comenzaron a desconcentrar la movilización que tuvo el acto central en la Plaza de Mayo

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Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia que participó de la Marcha Federal Universitaria

La ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su casa durante la tarde noche de este martes para saludar a la militancia que participó de la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló hoy y tuvo su acto central en la Plaza de Mayo.

Pasadas las 19, la dos veces mandataria que cumple con la condena de prisión domiciliaria salió al balcón de su departamento ubicado en la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución, y saludó a las columnas de militantes que pasaban por la esquina que se convirtió en un punto de concentración militante.

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Un detalle no menor es que el domicilio donde CFK cumple la condena a seis años por la causa Vialidad está a la vuelta de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de una de las instituciones con mayor actividad política y que suele ser protagonista en este tipo de manifestaciones.

La jornada fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que movilizaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el país. Fue la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

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Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia que participó de la Marcha Federal Universitaria
Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón de su casa en San José 1.111

Entre los principales reclamos figuraron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de acatamiento a fallos que ordenaron en dos instancias el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma —que establecen una recomposición de salarios y becas—, la reducción presupuestaria y la caída del poder adquisitivo.

El documento final, leído por estudiantes en el acto central, exigió que el Gobierno cumpla la ley “votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia”, mientras se aguarda la intervención de la Corte Suprema.

En ese sentido, señalaron que el financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sostuvieron en el escrito.

Y sumaron: “La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina”.

Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo- Drone
La multitudinaria marcha para pedir por el financiamiento universitario

Por otro lado, entre los dirigentes que se sumaron a la movilización estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien encabezó una de las columnas y afirmó que “la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que el desfinanciamiento universitario “atenta contra la identidad misma de Córdoba” y que “asfixiar al sistema universitario significa sacrificar el presente y el futuro” del país.

El senador nacional Wado de Pedro convocó desde sus redes a movilizarse “universidad por universidad, provincia por provincia” y luego se fotografió junto a rectores, gremialistas y estudiantes en el centro porteño. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, integró la columna kirchnerista, en la que también participó la diputada nacional Lucía Cámpora. El gobernador de La Pampa, Sergio Zilioto, invitó a sus coprovincianos a sumarse a las marchas realizadas en su distrito.

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