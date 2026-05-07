La trastienda de la declaración jurada de Manuel Adorni: la última carta del protegido de los Milei

Según anticiparon, la declaración jurada estaría lista antes del 31 de julio (REUTERS)

Manuel Adorni está, en estas horas, trabajando arduamente con su abogado y su contador. Con los nuevos ribetes que adquirió la causa en su contra por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete y sus protectores, los hermanos Milei, decidieron que él apure la presentación de su declaración jurada, sin esperar al 31 de julio, la fecha límite que fijó la Oficina Anticorrupción (OA).

“Está trabajando en eso, no puede equivocarse ni en un decimal”, reconocen cerca del ministro. La única ventaja del nivel de detalle que están teniendo las revelaciones que emanan de Comodoro Py es que Adorni tiene muy en claro que -a los fines legales- no importa cuántos dólares pagó, ni los gustos caros que se dio para refaccionar sus propiedades: solo tiene que justificar el origen de los fondos.

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Es decir, no importa si gasto mucho o poco. Lo que importa es que cierren los números, aún cuando difícilmente esa contabilidad deje de escandalizar a la opinión pública.

“La va a presentar varias semanas antes del vencimiento, pero depende de cómo siga el tema judicial”, señalaron a Infobae muy cerca de Adorni. En la Casa Rosada hay quienes esperan que informe su situación patrimonial antes de que termine mayo.

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Los hermanos Milei mantienen su apoyo inclaudicable al jefe de Gabinete (REUTERS)

En su declaración jurada, correspondiente al periodo 2025, el ministro coordinador deberá justificar el nivel de vida que alcanzó en los últimos dos años, mientras estaba desempeñándose en el Gobierno. Se espera que informe fondos de su esposa, Bettina Angeletti, y, sobre todo, que aluda a una herencia de su padre, que falleció en 2002. En Balcarce 50 hablan de un supuesto proceso de sucesión extenso que tuvo un primer mojón antes de la pandemia y que culminó recién ahora.

La decisión de Adorni de presentar su declaración jurada antes del deadline venía madurando desde el inicio de esta semana. Pero todo se aceleró en las últimas horas después de un episodio muy tenso con Patricia Bullrich, cuando trascendió que ella iba a reclamar que el jefe de Gabinete diera un paso al costado. Ese tipo de planteos va contra las reglas no escritas del mileismo: nadie puede pedir por la cabeza de un protegido de los hermanos Milei.

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La ex ministra de Seguridad es una de las pocas que habla de frente con el Presidente. El resto del elenco oficialista prefiere fingir demencia. “Yo le aconsejaría a Patricia que no les haga ese planteo a los Milei”, decía un importantísimo colaborador oficial mientras avanzaba el runrún sobre el malestar de Bullrich y de varios integrantes del gabinete, que pensaban que podían cambiar de página con la presentación de Adorni en Diputados, la semana pasada.

Bullrich, finalmente, habló frente a cámara en A24: no pidió la renuncia de Adorni -hubiera sido muy fuerte- pero dejó traslucir su malestar. “La explicación del patrimonio de Adorni tiene que ser inmediata. Él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Cuanto antes, mejor. Estirar esto no tiene sentido”, soltó.

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Las declaraciones de Bullrich sobre el caso Adorni despertaron el descontento de El Jefe

La ex ministra de Seguridad cree que hizo bien en mover el avispero. Pero Karina Milei está furiosa. “Estas cosas se hablan puertas adentro, ese es el problema con Patricia”, dijo a Infobae un importante colaborador de la secretaria General de la Presidencia.

El vínculo con la Justicia

Adorni sabía desde hacía varios días que la declaración en Comodoro Py de Matias Tabar, el contratista que hizo las refacciones en su casa del country Indio Cua, iba a ser muy problemática. O que, al menos, “no iba a ser buena”, como les anticipó el ultimo fin de semana al Presidente y su hermana.

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El jefe de Gabinete intentó hablar con Tabar antes de que testificara en los tribunales. No le salió bien: el contratista aseguró en la fiscalía de Gerardo Pollicita que fue contactado por el jefe de Gabinete por teléfono y que le ofreció asesoramiento legal.

Un caso distinto fue el de Pablo Feijoo, el amigo de Adorni (hijo de una de las jubiladas) que supuestamente le prestó al jefe de Gabinete 65.000 dólares para las remodelaciones del departamento de Caballito. En aquel momento, el jefe de Gabinete le prometió a los hermanos presidenciales que esa declaración iba a esclarecer su caso, porque Feijoo explicaría que él no desembolsó dinero para el inmueble, sino que hubo un préstamo. Pero luego apareció Tabar y Adorni perdió, otra vez, el control sobre la causa. Un nuevo plot twist (el capítulo “Cascada”) que obligó a repensar la estrategia y a acelerar la presentación de la declaración jurada.

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La otra carta que prepara Adorni es una contradenuncia por falso testimonio contra Tabar, que declaró en los tribunales que Adorni hizo gastos por 245.000 dolares -en negro- para remodelar a su gusto la casa de Indio Cua. El jefe de Gabinete asegura que no gastó ese dineral. ¿Cómo va a contrarrestar la pericia sobre el celular de Tabar, que seguramente guarda información sobre presupuestos de obra y pagos?

La casa que Manuel Adorni compró en el Country Indio Cuá Golf Club

Las erogaciones de Indio Cua se sumarán a la pericia contable que Pollicita le ordenó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF). Adorni -que es contador de profesión- tiene que lograr que su declaración jurada esté alineada con las conclusiones que puedan sacar los expertos de ese organismo.

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Mientras, el jefe de Gabinete tiene que disimular su enojo con el devenir de la causa en su contra. El affaire se volvió tóxico para el Gobierno porque generó tensiones impensadas, incluso entre “karinistas”. No son pocos los que escucharon a Adorni quejarse por la información (detallada y veloz) que fluye de los tribunales a la prensa, un tiro por elevación al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que es amigo de Pollicita.

El jefe de Gabinete jamás podrá reconocer públicamente ese malestar, mientras asegura que respeta la independencia de poderes. Y tiene otro problema: Karina Milei no cuestiona la performance de Mahiques como principal enlace del Gobierno con los tribunales. Lejos de eso, llevará al ministro de Justicia hoy a la exposición de minería en San Juan, junto con Martin Menem. Hay un factor de poder cada vez más afianzado entre Mahiques, el titular de Diputados y su primo, Lule Menem.

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Algo que resulta muy llamativo es que, con excepción de Adorni, nadie en el karinismo está criticando al fiscal del caso. “Pollicita siempre se manejó así con las causas y la información a la prensa. Está trabajando bien, cuanto más rápido avance la investigación, mejor”, dijeron a Infobae muy cerca de la secretaria General de la Presidencia.

Otros en el oficialismo creen que no importa cuanto se conozcan Pollicita y Mahiques, porque el fiscal está jugando alineado a los intereses de Ariel Lijo, que es el juez del caso. Y que el problema de fondo es la puja entre el Poder Ejecutivo y ese sector de los tribunales por las vacantes en la Justicia, con la causa Adorni como variable de presión.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (REUTERS)

“El Gobierno se entera de las medidas de prueba por los medios, antes de que los oficios lleguen a los organismos públicos”, comentó esta semana un importante colaborador oficial.

El manejo del caso Adorni se ve atravesado, como casi todos los asuntos del Gobierno, por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. El asesor -que cada vez se pronuncia menos en las reuniones de mesa política y prefiere hablar directamente con el Presidente- intenta poner sobre relieve que las causas contra el Gobierno no hicieron más que acelerarse desde que a él le sacaron el joystick oficial del vínculo con la Justicia. A Caputo, los Menem también le obturaron el manejo de las cuestiones legislativas. El gurú de los Milei todavía mueve algunos hilos en los otros dos poderes del Estado.

El Presidente no se embarra con esas discusiones y hace gestos para todas las tribus. Esta semana recibió a un grupo de influencers en la quinta presidencial, en una cita que organizaron los diputados ultraoficialistas Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Con el recuerdo de la pelea entre Lilia y Daniel Parisini (Gordo Dan) el encuentro se leyó como un desplante a los caputistas de Las Fuerzas del Cielo. Algunos de los tuiteros, no obstante, trabajan en el canal de streaming Carajo, liderado por Dan. De hecho, hubo una foto en Olivos con uno de los estandartes de los “celestiales”: es el que dejó en la quinta presidencial el diputado provincial Agustin Romo cuando se disputaban lugares en las listas de 2025.

A Milei no le interesan las peleas de cartel en su tropa: solo quieren que los suyos lo escolten en la batalla cultural contra el periodismo. Por eso cada vez son más los colaboradores y funcionarios que, para rendirle pleitesía al jefe de Estado, publican tuits agresivos contra la prensa.

El entredicho con Patricia Bullrich, en tanto, le suma más presión a otro problema no resuelto en La Libertad Avanza: el de la eliminación de las PASO. El proyecto de reforma política está en el Senado y sin modificaciones no reuniría los votos. Karina Milei reclama que se supriman las PASO pero podría bajar sus expectativas.

“De máxima es eliminarlas. Sino hay que avanzar con suspenderlas en 2027. Pero el Estado no las va a pagar”, señaló una persona del riñón de la secretaria General de la Presidencia a este medio.

La otra duda que dejan los ruidos con Bullrich es que pasará en Ciudad de Buenos Aires. Nadie confirma que la ex ministra será la candidata a jefa de gobierno de LLA, pese a que ella sigue posicionándose en la Capital Federal, en calidad de representante del distrito en el Senado.

Por ahora la senadora funciona, para el karinismo, como un elemento de presión ante Mauricio Macri, que quiere retener el pago chico. Bullrich cree que hay que hacer un acuerdo entre LLA y Pro en la Ciudad y no deja de hablar con la cúpula de su ex partido: saludo a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad y podría mantener un encuentro con Cristian Ritondo en los próximos días.

Diego Santilli, en cambio, ya tiene prácticamente despejado el camino electoral. En el karinismo ya lo bendicen como el candidato a gobernador bonaerense. Y es posible que Karina le pida que se afilie a LLA. “Ese día va a ser un suceso político”, dicen cerca de la hermana presidencial.

A diferencia de Bullrich, Santilli no hace olas en el gabinete. Entendió que, pese a lo que suele proclamar Milei, es mejor callarse ante las verdades incómodas.