El secretario de Innovación se reunió con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de EEUU

Darío Genua, recibió al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Herrington

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, mantuvo un encuentro con Neil Herrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y representantes de empresas de tecnología, biotecnología, farmacéutica e investigación clínica, durante la visita de la delegación estadounidense al país.

El intercambio, según Genua, se centró en la continuidad de un proceso orientado a la transformación estructural, con énfasis en la estabilización macroeconómica y la integración plena al mundo que impulsa la gestión de Javier Milei.

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Genua indicó que el Estado pretende asumir un rol activo como “facilitador”

El funcionario argentino recalcó la salida de un “modelo cerrado e imprevisible” para crear un escenario donde “la inversión privada y la competencia vuelvan a ser los motores del crecimiento”.

Durante la reunión, Genua indicó que el Estado pretende asumir un rol activo como “facilitador” para generar condiciones que impulsen la innovación productiva y el desarrollo tecnológico. Y expresó que Argentina posee “talento altamente calificado y potencial de escala internacional” en áreas estratégicas: agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento.

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El propósito del encuentro fue fortalecer la cooperación con Estados Unidos, definido por Genua como un “aliado central”, y habilitar nuevas oportunidades de inversión y colaboración empresarial entre ambos países.

La visión de Genua sobre la política científica del país

Hace algunos días, durante una entrevista en Infobae al Amanecer, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación analizó en profundidad la participación argentina en la misión Artemis II y el desempeño del microsatélite nacional Atenea, al tiempo que defendió el enfoque del Gobierno hacia la ciencia y el financiamiento universitario.

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En un contexto de ajustes presupuestarios y debates sobre el rol de la investigación pública, Genua sostuvo que el país mantiene su liderazgo regional en tecnología espacial gracias a una política de “eficiencia y priorización”.

En diálogo con Infobae en Vivo, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, explicó los detalles de la participación nacional en la misión espacial y el rol del microsatélite Atenea

Genua destacó que la Argentina integró el reducido grupo de países con presencia en la misión Artemis II, junto a Arabia Saudita, Alemania y Corea del Sur. El funcionario subrayó el “enorme orgullo” por el desarrollo nacional: “La Argentina tiene una trayectoria en tecnología espacial muy grande. Esto no empezó hace un año ni hace cinco, viene de hace cincuenta años”.

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El microsatélite Atenea, diseñado por universidades públicas y coordinado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), fue lanzado como carga secundaria y manejado desde Córdoba, La Plata y Tierra del Fuego. “Es una caja de zapatos de treinta por veinte por veinte centímetros. Validamos tecnologías, medimos radiación y comunicación en condiciones extremas: afuera llegaba a cien grados y adentro protegíamos los componentes a veinte”, explicó.

Atenea logró conectarse y transmitir datos desde el espacio, una meta que solo alcanzó también el satélite saudita. “De los cuatro satélites, solo dos lograron control de actitud. Nosotros además asistimos técnicamente a los equipos de Alemania y Corea del Sur”, remarcó el funcionario.

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El financiamiento y el enfoque de la ciencia pública

Acerca de la política del Gobierno frente al sistema científico y la universidad pública, Genua defendió la asignación de recursos bajo el principio de déficit cero: “Hay un ajuste presupuestario que lo estamos viviendo y sufriendo todos. Es parte de la política del presidente: no vamos a gastar más de lo que tenemos, que es lo que hacemos todos en casa”.

El funcionario diferenció entre áreas prioritarias y proyectos que, según su visión, no aportan impacto real: “El presidente Milei jamás ha hablado en contra de la ciencia. Lo que sí dijo muchas veces es que no estamos a favor de cubrir la ciencia atrás de cosas que no son ciencia. Esto es ciencia, claramente. Hemos dado todo nuestro apoyo, hubo presupuesto, infraestructura y costo de la Nación”.

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Finalmente, llamó a orientar la ciencia hacia el desarrollo productivo y la cooperación internacional: “Si quiero hacer toda la ciencia separada y nada encaminado a la mejora del esquema productivo, no vamos a desarrollar sectores estratégicos. Hay que pensar la ciencia basada en la realidad de los argentinos y no en una realidad disímil”.