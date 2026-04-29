Política

La foto del gabinete y el video con música de Rocky que difundió Presidencia: uno por uno, quiénes fueron a respaldar a Adorni al Congreso

El presidente Javier Milei posó junto a la cúpula del Poder Ejecutivo en la previa de la presentación del Informe de Gestión del ministro coordinador. Cómo surgió la postal que busca respaldar aún más al funcionario libertario

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Manuel Adorni en Congreso - Gobierno

El presidente Javier Milei y su hermana Karina han sostenido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a estar en el eje mediático y judicial -a razón de las investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito- por casi dos meses. Antes de iniciar la presentación del Informe de Gestión en la Cámara de Diputados, los miembros de la cúpula del Gobierno se reunieron en el despacho del presidente del recinto, Martín Menem, para sacar una foto y terminar de plasmar un apoyo rotundo al resto de los funcionarios.

Era una postal que ya estaba conversada previamente, reconocieron fuentes del Gobierno a Infobae. “Estaba definido antes de que Milei llegara con los ministros”, marcaron. La caravana con funcionarios arribó al Palacio del Congreso minutos después de las 10 de la mañana y fueron todos recibidos en el interior del edificio por Menem. Inmediatamente, el presidente de la Cámara de Diputados los condujo hacia su despacho ubicado en el primer piso, donde ya estaba esperando el jefe de Gabinete.

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Allí se produjeron una foto y un video (musicalizado con el conocido tema de la película Rocky) que difundió de manera casi instantánea la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia. Se trata de una de las postales más completas que tiene la cúpula del Poder Ejecutivo en meses, a excepción de las reuniones de Gabinete.

Esta surge en un momento vital, ya que las internas entre los diferentes funcionarios -que hoy aparecieron posando sonrientes- y alas del Gobierno son la constante en la dinámica diaria de la gestión. También busca no dejar dudas al respecto del alineamiento oficial en el apoyo a Adorni. Aunque la foto busca transmitirlo, son varios quienes tienen una opinión opuesta cuando hablan fuera de los micrófonos.

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Uno por uno, quienes fueron a respaldar a Manuel Adorni al Congreso

Las sesiones informativas que brindan los jefes de Gabinete para dar su Informe de Gestión no suelen tener una comitiva tan amplia de funcionarios. Es más, lo acontecido esta jornada es una excepción rotunda que no tiene precedentes en la historia legislativa. El contexto no es menor: es que el jefe de Gabinete estuvo transitando por un derrotero -a raíz de sus causas judiciales- que lo debilitó en su imagen pública y al interior del Gobierno. Aun así, los hermanos Milei -las dos personas más importantes del Gobierno- fueron claros en que el sostenimiento de su ministro coordinador no está en duda.

El listado de los funcionarios y dirigentes libertarios que posaron junto a Adorni es el siguiente:

  1. Mario Lugones, Ministro de Salud;
  2. Santiago Bausilli, Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA);
  3. Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad Nacional;
  4. Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza;
  5. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado
  6. María Ibarzábal, Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación
  7. Diego Santilli, Ministro del Interior
  8. Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano
  9. Luis Caputo, Ministro de Economía
  10. Javier Milei, Presidente de la Nación
  11. Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia
  12. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia
  13. Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros
  14. Patricia Bullrich, Senadora Nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza
  15. Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados
  16. Carlos Presti, Ministro de Defensa
  17. Santiago Caputo, Asesor Presidencial
El presidente Javier Milei sonríe y hace un gesto de 'pulgares arriba' sentado en un escritorio, rodeado por su equipo de trabajo de pie en una sala formal
El presidente argentino, Javier Milei, posa con su equipo de trabajo en la Casa Rosada, momentos antes del informe de Manuel Adorni en el Congreso.

El único funcionario de alto rango que no llegó para la foto fue el canciller Pablo Quirno, que estaba arribando de un vuelo proveniente de Estados Unidos. De igual manera, el ministro consiguió ingresar al Palacio del Congreso minutos más tarde cuando ya se estaba produciendo la sesión. Incluso se lo vio acercarse y sentarse en el palco donde se encontraban los hermanos Milei.

La disposición para la foto es similar a la que se sacó Milei junto a su Gabinete el día de su asunción como Presidente: las mujeres del Gobierno adelante, con Karina Milei y Sandra Pettovello como las más cercanas. Es cierto que respecto a esa foto la composición del Ejecutivo cambió significativamente: además de ellas dos, las únicas dos personas que se repiten son Bullrich y “Toto” Caputo.

Javier Milei con la antigua disposición de su Gabinete
Javier Milei con la antigua disposición de su Gabinete

Nota en desarrollo.

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