El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente: murió una persona

Así quedó el auto en el que se desplazaba Salcedo y su familia

El futbolista Saúl Salcedo protagonizó este viernes un fatal accidente de tránsito mientras circulaba por la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco: murió un hombre que manejaba el otro auto y el jugador de Newell’s debió ser trasladado al hospital junto con miembros de su familia.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana, en el kilómetro 1034, en jurisdicción de Margarita Belén, mientras el defensor viajaba rumbo a Paraguay desde Rosario para concretar su incorporación a préstamo al club Libertad, tras su paso por Newell’s Old Boys.

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Salcedo se desplazaba en una camioneta de la marca Lifan junto a su esposa, su bebé recién nacida (de 15 días) y otra familiar. Por circunstancias que se investigan, el vehículo chocó contra un auto Citroën C4 guiado por una persona identificada con las iniciales C.E.L.V., de 51 años, quien falleció en el lugar.

Saúl Salcedo sufrió el accidente cuando viajaba a Paraguay para firmar contrato con su nuevo club

Minutos después del impacto, personal sanitario y policías acudieron a los llamados de emergencia y confirmaron la muerte del conductor del otro vehículo, que era jubilado del Ministerio de Educación de la provincia y oriundo de La Leonesa. El fallecido iba en su auto con su hija de 20 años, quien fue trasladada en una ambulancia con heridas.

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Al mismo tiempo, fueron trasladados Salcedo y todos sus acompañantes. Los llevaron al Hospital Perrando de Resistencia. En el caso del futbolista, trascendió que sufrió una fractura en una de sus piernas y fue intervenido quirúrgicamente. El resto de su familia está fuera de peligro, de acuerdo con la información de las autoridades.

El hecho finalizó con un muerto y cinco hospitalizados

Tras el accidente, la Fiscalía Penal N°2 de Chaco dio intervención al Gabinete Científico para las pericias en la zona del siniestro. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente.

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Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación para determinar cómo se produjo la colisión frontal. Personal policial y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para recolectar información y preservar la escena.

El comunicado de Newell's

La noticia generó enorme conmoción en el ambiente del fútbol argentino y paraguayo. El club rosarino emitió un comunicado oficial en sus redes sociales: “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular. El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”.

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El diario ABC Color de Paraguay aseguró que si bien Salcedo se encuentra “totalmente fuera de peligro”, deberá ser intervenido quirúrgicamente “debido a la gravedad de las lesiones óseas” que sufrió. Lógicamente, aclararon que su “incorporación a préstamo por un año con opción de compra al equipo dirigido por desde este semestre por Nelson Haedo Valdez queda momentáneamente en pausa”.

Salcedo, de 28 años, arribó a la Lepra rosarina a mediados del 2024. El club le compró el 100% de su pase y le hizo contrato hasta 2027. Sin embargo, en los últimos días se acordó su salida a préstamo a Libertad de Paraguay luego de acumular 14 partidos en el semestre pasado con Newell’s.

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El defensor nacido en Luque integró la lista preliminar de 55 apellidos que confeccionó Gustavo Alfaro para el Mundial, pero finalmente no quedó entre los 26 jugadores que defenderán la camiseta de Paraguay en el certamen. Surgido de Olimpia de Paraguay en 2014, había tenido una experiencia previa en el fútbol argentino cuando defendió la camiseta de Huracán entre 2017 y 2020. Luego de un retorno a su club de origen, había desembarcado en Newell’s.