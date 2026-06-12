Peter Lamelas se reunió en Rosario con Maximiliano Pullaro, con el foco en la seguridad y posibles inversiones en Santa Fe

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se reunió en Rosario con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Peter Lamelas se reunió este viernes con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la Sede de Gobierno de la ciudad de Rosario para explorar un abanico de posibilidades de cooperación bilateral que abarca desde la seguridad pública hasta la atracción de inversiones estadounidenses en infraestructura y puertos. La visita del embajador de Estados Unidos en Argentina a la provincia puso sobre la mesa áreas de trabajo concretas —inteligencia criminal, gestión penitenciaria e infraestructura estratégica— en las que ambas partes evaluaron avanzar de manera conjunta.

El encuentro tuvo lugar en un momento en que Santa Fe registra una mejora sostenida en sus indicadores de seguridad, producto de la política que lleva adelante la administración de Pullaro desde que asumió la gobernación, en conjunto con los aportes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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Ese contexto no pasó inadvertido para el diplomático estadounidense: tras la reunión, Lamelas publicó en sus redes sociales un mensaje en el que elogió “la transformación de Santa Fe en materia de seguridad” como prueba de “lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado”. La frase sintetiza el tono general del encuentro, en el que los avances provinciales en seguridad operaron como punto de partida para proyectar una agenda de trabajo más amplia con Washington.

A esa dimensión policial y judicial se sumó una segunda línea de conversación con peso propio: el potencial económico de la provincia. Santa Fe alberga algunos de los puertos de mayor movimiento sobre el río Paraná, una vía fluvial de relevancia continental para la exportación de granos y productos industriales. La posibilidad de que capitales estadounidenses participen del desarrollo de esa infraestructura, en un contexto en el que el gobierno nacional avanza con la privatización de la Hidrovía, convirtió al encuentro en algo más que una visita de cortesía diplomática.

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El propio Lamelas fue explícito sobre los alcances del diálogo. “Fue un gusto reunirme con el gobernador Pullaro y su equipo para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y la provincia de Santa Fe en áreas de interés común, incluyendo seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria”, escribió el embajador.

Lamelas habló de la posibilidad de cooperación mutua en materia de seguridad pública

Y agregó: “También conversamos sobre el potencial de Santa Fe para atraer inversiones estadounidenses, particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná. Estados Unidos valora el trabajo conjunto con socios comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y la creación de oportunidades para sus comunidades”.

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Junto al gobernador participaron del encuentro el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada. La composición del equipo provincial reflejó el doble eje de la agenda: por un lado, la cooperación en materia de orden público; por el otro, las perspectivas comerciales y de inversión.

Díaz precisó que la relación de trabajo con la Embajada de Estados Unidos tiene historia previa. “La agenda de cooperación con la Embajada de EE.UU. es muy interesante. Hace tiempo trabajamos en cooperación diversos temas y fundamentalmente en el tema seguridad”, señaló el funcionario. En ese marco, el secretario detalló que durante la reunión se presentaron los resultados de la política de seguridad impulsada por Pullaro, avalados por cifras que, según sus palabras, “muestran un notable mejoramiento”.

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Lamelas y Pullaro analizaron la posibilidad de inversión estadounidense en Santa Fe

Ese desempeño, subrayó Díaz, tiene un efecto directo sobre la proyección turística y comercial de la provincia: “Esta mejora impacta en la posibilidad de promocionar las ciudades de nuestra provincia, y la ciudad de Rosario; y abre la posibilidad de que vengan americanos a disfrutar".

En el plano económico, Díaz identificó la privatización de la Hidrovía como “un punto clave para la relación comercial” con Estados Unidos. El proceso de concesión del corredor fluvial, que conecta la cuenca del Paraná con el Río de la Plata y de allí con los mercados globales, representa una oportunidad de participación para el capital privado norteamericano en una de las rutas de exportación más activas de América del Sur.

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Al término del encuentro, las partes acordaron continuar el trabajo con la Embajada, tanto en los temas ya abordados como en otros que el propio secretario calificó de “novedosos”, sin precisar su contenido.