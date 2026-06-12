Política

Reforma laboral: se firmó el primer convenio colectivo con el “salario dinámico” que promueve el Gobierno

Se trata del acuerdo que rige la actividad de los trabajadores de casas particulares y ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Con esa cláusula se podrán otorgar aumentos salariales por encima de los fijados en el nuevo convenio. El rechazo de la CGT

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personal domestico
El personal de servicio doméstico se verá beneficiado gracias a un artículo de la reforma laboral (Foto: Shutterstock)

En otra muestra del avance de la reforma laboral del Gobierno, se acaba de homologar el primer convenio colectivo de trabajo que contempla la aplicación del “salario dinámico”, una propuesta libertaria que es una de las innovaciones de la Ley 27.802 y rechaza la CGT.

Esta iniciativa, que es una suerte de diferencial por mérito, figura en el artículo 104 bis de la Ley de Modernización, a partir del cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

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Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa, como anticipó Infobae, ya se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial en el convenio colectivo que suba o baje en función del precio del petróleo.

Juana del Carmen Britez, titular de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)
Juana del Carmen Britez, dirigente de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)

Pero el “salario dinámico” ya debutó en la nueva ronda de negociación de los convenios colectivos: forma parte del acuerdo que fijó un aumento salarial del 6,3% para los trabajadores de casas particulares (servicio doméstico) en el período abril-julio de 2026, en cuatro tramos del 1,8%, 1,6%, 1,5% y 1,4%, y que, además, incluye incrementos del 50% para la suma no remunerativa de 20 mil pesos y del adicional por zona desfavorable.

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Más allá de la mejora salarial, firmada el 30 de abril entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los sindicatos del sector, es la cláusula 8 del convenio, que establece lo siguiente: “Dejar constancia que los salarios convenidos en el presente acuerdo resultan los mínimos establecidos legalmente, no obstando el componente dinámico de las remuneraciones a fin de que las partes individualmente consideradas del vínculo laboral puedan negociar por encima de ellos".

La CGT objetó en duros términos el “salario dinámico” porque habilita los aumentos temporales en función de la productividad y el rendimiento de las empresas. El dirigente Héctor Daer (Sanidad) lo calificó de “delirio” y advirtió que “promueven un sistema individualista y desigual que no existe en ningún lugar del mundo”.

Coloquio de IDEA Julio Cordero
El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Sin embargo, en el caso del primer convenio colectivo que incluyó esta innovación, sucede lo contrario de lo que temía la CGT. Juana del Carmen Brítez, secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), dijo a Infobae que “el problema que tenemos en el sector, que es totalmente diferente a los demás, es que los empleadores tomaban el salario básico que se fijaba en el convenio como tope a pagar y a las trabajadores les costaba lograr una mejora, y ahora, con esta cláusula, se convierte en un piso”.

“Ese punto es importante para nosotros porque está dando la posibilidad al trabajador y al empleador de que entiendan que las cifras son un piso y que de ahí en más el trabajador puede pedir un aumento por encima”, dijo la dirigente, que también es presidenta de la FITH (Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar).

Britez, además, resaltó: “Nosotros vamos a seguir teniendo paritarias porque la comisión tripartita (que fija los aumentos) va a seguir trabajando”.

Multitud de personas marchan en una calle con un estandarte azul y blanco de la CGT que dice "EN DEFENSA DEL TRABAJO", con el Congreso de fondo
Una de las marchas de la CGT contra la reforma laboral

De todas formas, la sindicalista aclaró que, pese a haber avalado el “salario dinámico”, no está de acuerdo con la reforma laboral del Gobierno. Según Britez, “afecta a nuestro sector porque ya en el primer artículo excluye al personal de casas particulares y después nos perjudica cuando contempla de 6 meses de antigüedad sin indemnización si a la trabajadora se la despide”.

“Salarios dinámicos”, una apuesta del Gobierno

La propuesta oficial, además del objetivo de que los aumentos salariales dejen de seguir una pauta automática en un contexto de baja inflación y pasen a depender de resultados y condiciones concretas, apunta a modificar la lógica de los convenios: ya no se trataría de pisos mínimos, sino de valores de referencia que funcionarían como techos, desde los cuales cada unidad productiva podría acordar internamente.

votación reforma laboral
La aprobación de la reforma laboral en el Congreso fue un logro político del Gobierno (Foto: Charly Díaz Azcue/Comunicación Senado)

La premisa es que un esquema así permitiría adaptar mejor los ajustes salariales a realidades muy heterogéneas. En un mismo convenio conviven firmas grandes y pymes, regiones con distinta estructura de costos y sectores con ciclos disímiles. La iniciativa busca que esas diferencias puedan trasladarse a la mesa de cada empresa con acuerdos específicos. En ese marco, los convenios seguirán existiendo, pero su función sería la de orientar y ordenar en lugar de fijar un umbral rígido.

Al defender el “salario dinámico” en el Coloquio de IDEA, en octubre pasado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo: “La igualdad salarial por igual tarea significa también que quien aporte más perciba un mejor salario. Si se fija el máximo para todos sólo se genera desempleo. Nos importa mucho el salario real y que pueda ajustarse en forma dinámica”.

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