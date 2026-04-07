El portaaviones Nimitz participa en ejercicios navales frente a Ecuador en un operativo contra el narcotráfico

Fotografía donde se observa el portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz que hace escala en Panamá como parte de su despliegue en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. EFE/ Carlos Lemos

Por primera vez, el portaaviones estadounidense USS Nimitz participa en los ejercicios navales Southern Seas 2026, que se iniciaron este martes, 7 de abril, en aguas internacionales del Pacífico, frente a la costa ecuatoriana. La maniobra, liderada por la Armada de Estados Unidos, reúne a fuerzas navales de varios países de la región con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y fortalecer la lucha contra el narcotráfico en una de las rutas marítimas más activas del mundo.

La participación del USS Nimitz marca un hito en este tipo de ejercicios en América Latina. Se trata de uno de los portaaviones nucleares más grandes y avanzados de la flota estadounidense, con capacidad para operar decenas de aeronaves de combate y sistemas de vigilancia de largo alcance. Su despliegue en el entorno ecuatoriano supone un aumento significativo en la escala operativa de las maniobras y refleja el interés estratégico de Estados Unidos en el Pacífico oriental.

Los ejercicios Southern Seas 2026 se desarrollan en el límite internacional de las aguas ecuatorianas, una zona considerada clave para el tránsito de cargamentos ilícitos hacia Norteamérica y Europa. En este contexto, la Armada del Ecuador participa con dos corbetas, buques de guerra ligeros diseñados para patrullaje costero y operaciones de interdicción marítima. Estas unidades cumplen un rol central en el control de actividades ilícitas en alta mar y en la protección de las rutas marítimas cercanas al país.

En los ejercicios se realizan simulaciones de operaciones navales.

Durante las maniobras, las fuerzas participantes ejecutan simulaciones de operaciones conjuntas que incluyen la detección, seguimiento e interceptación de embarcaciones sospechosas. Estas prácticas buscan mejorar la coordinación entre distintas armadas, compartir protocolos de actuación y optimizar el uso de tecnología en escenarios de combate al crimen organizado transnacional.

El Pacífico ecuatoriano se ha consolidado en los últimos años como un corredor estratégico para el narcotráfico. Las organizaciones criminales utilizan distintas modalidades para transportar droga, como lanchas rápidas, buques contaminados y semisumergibles artesanales conocidos como “narcosubmarinos”. Estas rutas parten desde puertos y zonas costeras de Ecuador y se conectan con redes internacionales que distribuyen los cargamentos en mercados de alto consumo.

En este escenario, la cooperación internacional se ha convertido en un componente clave de las estrategias de seguridad. Los ejercicios como Southern Seas buscan no solo mejorar las capacidades operativas de los países participantes, sino también fortalecer los mecanismos de intercambio de información y respuesta conjunta ante amenazas comunes.

La presencia del USS Nimitz también tiene una dimensión geopolítica. Además del combate al narcotráfico, este tipo de despliegue representa una señal de la capacidad de proyección militar de Estados Unidos en la región y su interés en mantener influencia en zonas consideradas estratégicas. En América Latina, donde el equilibrio entre cooperación en seguridad y soberanía nacional suele generar debate, estos ejercicios adquieren una relevancia adicional.

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz (Créditos: USS Nimitz)

Para Ecuador, la participación en Southern Seas 2026 ocurre en un contexto de creciente presión interna por la expansión del crimen organizado. El país ha enfrentado un aumento sostenido de la violencia vinculada al narcotráfico, lo que ha llevado al gobierno a reforzar alianzas internacionales y a priorizar la seguridad como eje central de su política pública.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que este tipo de ejercicios contribuyen a mejorar la preparación de sus fuerzas armadas y a fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas en el mar. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre el alcance de la cooperación militar y los límites de la intervención extranjera en asuntos de seguridad.

Southern Seas 2026 se perfila así como una operación de alto nivel que combina objetivos tácticos y mensajes estratégicos. Mientras en el plano operativo se busca cerrar brechas en la vigilancia marítima y dificultar el accionar de las redes criminales, en el plano político el despliegue evidencia la creciente importancia del Pacífico ecuatoriano dentro de la agenda de seguridad regional.