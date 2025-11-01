Política

Mauricio Macri lamentó la salida de Guillermo Francos y criticó la designación de Manuel Adorni: “No parece ser una buena noticia”

El ex presidente publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó el cambio en la Jefatura de Gabinete. También apuntó contra las “conocidas disputas internas del gobierno”. “No logramos ponernos de acuerdo”, dijo tras la reunión en Olivos

Mauricio Macri lamentó la salida
Mauricio Macri lamentó la salida de Guillermo Francos del Gobierno

El ex presidente Mauricio Macri publicó este sábado un mensaje en redes sociales tras la reunión que mantuvo anoche en Olivos con Javier Milei. Expresó su preocupación respecto a la reciente salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, a quien definió como un hombre “con capacidad y equilibrio” y representante de la “sensatez” ante la ciudadanía.

“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, escribió.

Por otro lado, el ex presidente consideró negativa la decisión de reemplazarlo por alguien “sin experiencia” y sugirió que habría sido preferible que el cargo recayera sobre una persona idónea del equipo de Francos, señalando a Horacio Marín, actual titular de YPF, como un perfil con mejores condiciones para el puesto por su experiencia en conducción y coordinación de equipos.

Macri remarcó que la función de jefe de Gabinete es clave para la coordinación de los equipos políticos y de gestión en torno a una estrategia clara. Relató que a esta “decisión desacertada” del gobierno, según su valoración, se suma la persistencia de disputas internas en el oficialismo que todavía no han sido resueltas y que define como fundamentales para la hoja de ruta del futuro.

Macri tras la reunión en
Macri tras la reunión en Olivos con Milei

El ex mandatario lamentó el escenario actual y recordó que el país cuenta con una “oportunidad histórica”, construida a partir del reciente apoyo electoral ratificado en las urnas y el respaldo “inédito” de Estados Unidos. Explicó que, aunque no ha solicitado ni solicitará ningún beneficio a título personal, considera necesario expresar sus preocupaciones “porque nos une el futuro del país”.

El lunes después del triunfo electoral, el propio Milei había tomado la iniciativa de llamar a su antecesor para conversar y agradecerle los consejos vertidos en el tramo final de la campaña. Fue una conversación en muy buenos términos -según revelaron- y que duró cerca de diez minutos. El libertario le propuso verse hacia el fin de la semana, luego de que el ex mandatario volviera de su viaje exprés por Chile.

“Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, opinó Milei ayer por la noche en A24.

Mauricio Macri
Mauricio Macri

Sin embargo, en la mañana del viernes Macri recibió la primera mala noticia: cinco diputados que responden a Patricia Bullrich anunciaron que romperían el bloque PRO, que conduce Cristian Ritondo en la Cámara baja.

De quienes están en la cámara baja, varios de ellos no responden al expresidente. Tal y como anticipó Infobae, el diputado Damián Arabia es uno de los legisladores que tiene definido dejar el bloque PRO.

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez. Y a partir del 10 de diciembre se sumarían los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Un dirigente cercano a Bullrich, ante la consulta de Infobae, fue gráfico: “Fue un error estratégico (del expresidente) haberlos echado del partido y ahora no puede contarlos para su negociación”. En las filas libertarias también aseguran que no cayó “nada bien” que el ex presidente haya asegurado en una entrevista que el PRO tendría candidato propio en 2027.

“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, había planteado Macri durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

