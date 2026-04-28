Milei defendió su gestión durante una gran fiesta liberal, mencionó a Adorni de forma fugaz y no se saludó con Macri

Javier Milei, al subir al escenario del evento de la Fundación Libertad (Foto: Prensa Fundación Libertad)

Javier Milei hizo una enfática defensa de su gobierno durante la cena de la Fundación Libertad ante un auditorio afín al que le fue detallando los resultados positivos de la economía durante su gestión y al que le pidió una y otra vez: “No nos dejemos psicopatear por los kukas”. Claro que ante ese mismo planteo el Presidente fue implacable al hacer hincapié en la inflación y el aumento de la deuda durante la administración de Cambiemos, pero el pequeño gran detalle es que allí estaba Mauricio Macri, el otro gran invitado del evento, con quien no se saludó ni se cruzó. Por el contrario, fue Patricia Bullrich quien se acercó al titular del PRO durante la cena.

Milei llegó a las 21.44 al amplio salón del primer piso del Golden Center, en Parque Norte, acompañado por su hermana Karina y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de casi dos horas de una recepción en la planta baja del predio en la que estuvieron casi todos los ministros del gobierno nacional; el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro; diputados y senadores de La Libertad Avanza, del PRO y de fuerzas provinciales; empresarios, jueces y figuras de la cultura y del espectáculo, además del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, muy sonriente, uno de los más saludados y requeridos en la recepción.

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En medio del bandejeo inicial, en las charlas de los dirigentes del oficialismo se miraba de reojo a los periodistas presentes, esos enemigos declarados del primer mandatario, y se hacían comentarios y apuestas sobre el primer informe de gestión que este miércoles brindará Adorni ante la Cámara de Diputados.

Mauricio Macri, sonriente, antes del discurso de Javier Milei (Foto: Prensa Fundación Libertad)

Había desde ministros como Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques y Alejandra Monteoliva (Patricia Bullrich y Luis Caputo fueron los últimos del gabinete en llegar, directamente al salón principal) hasta Zulemita Menem y Jorge D’Onofrio, el escritor Federico Andahazi, el filósofo Alejandro Rozitchner y el actor Juan Acosta, pasando por el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; Clara Muzzio, Waldo Wolf, Cristian Ritondo, Laura Alonso, Hernán Lombardi, Federico Angelini, Cristiano Ratazzi; la titular del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca; el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; Daniel Funes de Rioja; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; el titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Juan Méndez; Humberto Schiavoni, Dante Sica y Martín Redrado, entre otros.

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Luego de las palabras iniciales del presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, se proyectó un mensaje de María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, y el ensayista Alvaro Vargas Llosa dialogó con Macri sobre el liberalismo y la situación política de América Latina: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”, dijo.

Los ministros Juan Bautista Mahiques y Diego Santilli (Foto: Prensa Fundación Libertad)

A continuación, el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h.) le entregó el premio Libertad 2026 a Milei, quien subió al escenario entre fuertes aplausos de los 1000 invitados. Instantes antes, Macri aprovechó para cambiarse de mesa: le tocaba una con Patricia Bullrich, a quien saludó con frialdad, y se terminó ubicando en otra en la que estaban varios diputados del PRO.

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Milei y Macri entraron al salón por lugares distintos, por lo que no se cruzaron ni se saludaron. Cuando terminó de hablar el Presidente, luego de un discurso de 65 minutos, el titular del PRO se fue rápidamente y con gesto adusto. Quizás fue porque el jefe del Estado, al resaltar logros de la economía durante su gestión, fue lapidario al comentar filminas en las que figuraban datos económicos negativos de los gobiernos kirchneristas y del macrismo.

Al comenzar su intervención, el Presidente dijo: “Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump”. Sin embargo, su frase despertó pocos y tibios aplausos del auditorio.

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El saludo de Federico Sturzenegger y Guillermo Francos (Foto: Prensa Fundacion Libertad)

En general, Milei eligió un tono casi académico para destacar lo que había conseguido en materia económica en más de dos años y cuatro meses de gobierno, con apenas algunas alusiones al “populismo salvaje de la Presidiaria” (por Cristina Kirchner) o al “soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires” (por Axel Kicillof), a quien calificó, junto con la ex presidenta, como “ignorantes y bastante brutos en economía”.

Pero con el correr de los minutos se pareció bastante al Milei de siempre, con nuevas críticas al CEO de Techint, Paolo Rocca (lo llamó de nuevo “Chatarrín”) y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla.

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“Lo que hubo a partir de la elección de mayo hubo un sabotaje enorme donde se coordinaron empresaurios y medios de comunicación para destruir el programa económico -dijo en una de sus críticas más duras-. Tiraron 40 leyes para tratar de tirar el equilibrio fiscal como si no hubiera sido una catástrofe el déficit fiscal".

Javier Milei recibe el premio Libertad 2026 de manos de Alberto Rodríguez Lynch (h.) (Foto: Prensa Fundación Libertad)

A lo largo de su discurso, Milei elogió al “Coloso Sturzenegger”, “la tarea de gigante de Toto Caputo”, el aporte de Patricia Bullrich y Martín Menem para que sea sancionada la reforma laboral y a Sandra Pettovello por la política social, mientras que a Adorni, su jefe de Gabinete al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito, lo mencionó sólo fugazmente al destacar: “La victoria de Manuel (en las elecciones) en Ciudad”.

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Uno de los momentos más aplaudidos del discurso de Milei en la Fundación Libertad fue cuando dijo: “El número de inflación es horrible, pero lo vamos a derrotar. Vamos a seguir haciendo lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica. No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. La base monetaria sigue siendo la misma, por lo tanto, en algún momento va a caer”.

Cuando finalizó, tras prometer que “tarde o temprano vamos a derrotar la inflación y vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo”, casi nadie se fue ni se movió de su lugar: recién en ese momento los mozos sirvieron el lomo con papas a la crema, el plato principal de una noche en la que Milei tuvo su gran fiesta liberal (con el destrato a Macri como la frutilla del postre).

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