Los próximos pasos de Mauricio Macri: la estrategia de un grupo de dirigentes para un operativo clamor y las señales del círculo rojo

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, pronuncia un discurso desde un atril, con un fondo azul que exhibe un logotipo parcial.

En los últimos dos meses, Mauricio Macri relanzó su partido en Parque Norte; fue filmado en pleno baile en el casamiento de su sobrino, el empresario Rodrigo Valladares Macri; asistió al show de Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria; participó de la cena de la Fundación Pensar; acompañó a Cristian Ritondo en una reunión con dirigentes bonaerenses; se reunió en Chaco y Corrientes con los gobernadores radicales -y aliados- Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero; y se dejó fotografiar en un bar de la costanera de Paraná. Son algunos de los movimientos públicos del expresidente. En privado, la agenda también es híperactiva.

Según supo Infobae, en las últimas semanas, Macri se reunió con el CEO de Grupo Techint, Paolo Rocca. El encuentro, un testeo para conocer su visión sobre la Argentina y el gobierno nacional, fue en la vivienda del empresario y también participaron el diputado nacional Fernando De Andreis y el legislador porteño Darío Nieto. “Fue una charla informal. Mauricio y Paolo se conocen de mucho tiempo. Obviamente se habló de todo, de política, economía, de lo electoral; fue muy variado el temario”, señaló a este medio un dirigente cercano al expresidente.

Desde el PRO advierten un guiño del círculo rojo, acercándose al PRO” a raíz del maltrato del gobierno nacional y que no quiere irse de una centroderecha, pero tampoco quiere volver al kirchnerismo. “Ahí volvemos a tener una chance como una alternativa más racional”, se entusiasman en la sede amarilla de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo.

En línea con esto, hay que recordar que el presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, calificó a Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, y como “Don Gomita Alumínica” a Javier Madanes Quintanilla, el empresario que cerró la fábrica de neumáticos Fate y echó a 920 empleados en medio del debate por la Reforma Laboral.

Además de los empresarios, Macri también se reunió en privado con Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, y actual Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT). Entre ambos hay una relación cordial, que se extiende tras la gestión presidencial de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO

A raíz de todos estos movimientos, públicos y privados, un grupo de dirigentes cercanos al expresidente empieza a hablar de un “operativo clamor” para que sea candidato en las próximas elecciones. “Eso hay que armarlo, lo estamos armando”, aseguraron. Hoy, Mauricio Macri le responde a quién le pregunta que no quiere ser candidato, que su rol es el de volver a poner en marcha el partido en todo el país, pero en los últimos días se sinceró con un allegado: “Che, me la están poniendo difícil”.

El pasado lunes, Nieto se refirió a esto: “En el 2023 fui el que más le rompía para que sea candidato a presidente. Ahora estoy con la psicología inversa. No le digo nada, a ver si es candidato”, admitió a Infobae en Vivo y, sobre el escenario de 2027, agregó: “Yo hoy no creo que sea candidato. Es mi visión personal. Él te dice: ‘Voy a ver qué hago’ y sí y no. Yo creo que no va a ser candidato, pero de vuelta, falta un año y un año en la Argentina es mucho”.

Por lo pronto, tras el acto en el Noreste Argentino (NEA), a fines de mayo encabezará una recorrida por Mendoza, La Rioja y Catamarca, que luego se replicará en Entre Ríos y Santa Fe, con otros dos gobernadores cercanos al PRO como Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro. Se prevé, para después del Mundial de Fútbol, otro evento en el Noroeste Argentino (NOA), en la Patagonia, y en algún distrito de la provincia de Buenos Aires (puede ser Vicente López, junto a la intendenta Soledad Martínez).

El expresidente Mauricio Macri se reunió con el gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero, en el Salón de Acuerdos, fortaleciendo lazos políticos en la provincia. (@LeandroZdero)

Mientras tanto, el funcionario porteño Ezequiel Sabor y De Andreis encabezan reuniones con cuadros locales en cada una de las provincias, promueven la afiliación y trabajan en la formación de equipos técnicos para robustecer la oferta electoral del partido a nivel nacional. También para solucionar los conflictos políticos y las intervenciones, como ocurre en Córdoba.

“A mí me gusta lo que está haciendo ahora, que es recorrer”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre el rol de su primo, Mauricio. En declaraciones a La Red, agregó: “Él habló la otra vez del próximo paso. El próximo paso veremos. El primer paso es que vuelva a tener este rol de convocar, de reunir, de ir viendo en cada provincia, en cada pueblo, quién está con ganas. Y después hay algo importante para nosotros, que es no volver atrás, (porque) hay un camino que emprendió la Argentina que tiene muchos aspectos correctos”.

Cerca de Macri hay preocupación sobre la performance del PRO en la ciudad de Buenos Aires en 2027. A nivel nacional, el diálogo con Milei sigue roto y en CABA la interlocución es con Pilar Ramírez, la legisladora que reporta de manera directa a Karina Milei. La situación de Jorge Macri, que busca su reelección, transita dentro de tres escenarios: una PASO en acuerdo con LLA, una PASO en acuerdo con otros sectores, como el que lidera Horacio Rodríguez Larreta y una candidatura en solitario. Los tres, analizan, presentan complicaciones.