Política

Adorni expondrá el miércoles a partir de las 10:30 y la oposición termina de ajustar su estrategia

Se realizó la citación. Se especula que, además de Javier y Karina Milei, se hagan presentes otros ministros. Las respuestas a las 4.800 preguntas serían enviadas mañana y crece el rumor de la presencia de militancia en los palcos para apoyar al Jefe de Gabinete

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
Maximiliano Luna

Durante la jornada de hoy los bloques de la oposición buscarán terminar de acordar cómo será la estrategia que llevarán al recinto el próximo miércoles cuando el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente en la Cámara de Diputados para realizar el informe de gestión del Poder Ejecutivo.

En la mañana de hoy se emitió la citación para la sesión informativa para el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. En ese sentido, se espera que el Jefe de Gabinete llegue al Congreso de la Nación alrededor de 30 minutos antes, a las 10 de la mañana. Según especulan desde la Cámara, lo hará acompañado por el Presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un grupo de ministros que se supone se ubicarán en los palcos del primer piso del recinto.

A esto se le suma un creciente rumor en los pasillos de la Cámara de Diputados respecto de la intención de La Libertad Avanza de hacer ingresar militantes a los balcones del recinto para que apoyan al funcionario nacional. En ese sentido, hoy ingresará una nota el diputado Esteban Paulón para solicitar solicita a la Presidencia de la Cámara que no se autorice el ingreso de militantes.

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“Es por ello que en virtud de diversas versiones periodísticas que han anunciado la presencia de militantes de La Libertad Avanza en los palcos, quiero expresar mi sincera preocupación por el devenir de los acontecimientos. No es una suposición ni intuición. Es el recuerdo de la mala experiencia vivida en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo en la cual los palcos de la Cámara de Diputados se convirtieron en el escenario para gritos, insultos e interrupciones”, señala el escrito.

Otro punto que aún también resta definir es el informe por escrito que tiene que enviar Jefatura de Gabinete respondiendo las 4800 preguntas que le adelantaron los 257 diputados. Según adelantaron algunos legisladores, el informe llegará a los despachos de los legisladores mañana martes, 24 horas antes del inicio de la sesión.

Respecto a la estrategia de la oposición hoy se terminará de definir pero la preocupación de algunos referentes tiene que ver con el inicio de las rondas de preguntas en donde aparecen los bloques con menos diputados.

“El peronismo es uno de los últimos en preguntar, el anteúltimo, por lo que el riesgo que Adorni se haga el ofendido y se vaya o que se pudra antes está en los monobloques”. En este aspecto, muchos miran a la diputada Marcela Pagano que es uno de los nuevo monobloques que iniciarán la ronda de preguntas al funcionario nacional y que tiene un fuerte enfrentamiento con los funcionarios nacionales.

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