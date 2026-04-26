Sturzennegger habló del conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional: “Se trata de mejorar y ahorrar mucho”

El Gobierno explicó los motivos de los cambios en el Servicio Meteorológico Nacional

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los motivos que tiene el Gobierno de Javier Milei para llevar a cabo la remodelación del Servicio Meteorológico Nacional tras las amenazas de medidas de fuerza por parte de los trabajadores del organismo.

En ese sentido, a través de una publicación en su cuenta personal de X, Sturzenegger señaló: “El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología“.

Estas estaciones están encargadas de medir y registrar variables como temperatura, humedad, presión, viento y precipitaciones. Sin embargo, el ministro aclaró que “la mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”. Justamente, estos datos tienen que ser recogidos con una frecuencia horaria por lo que “se necesitan 5 personas por estación”, aunque aclaró que actualmente están trabajando siete. “Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional DOS para enviar al meteorólogo (sí, ese de tilde verde que supimos conocer en los albores de la computación)”, agregó.

La explicación de Federico Sturzenegger

“El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno. Es decir que podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, continuó.

Y sumó: “Son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo. Y se trata de mejorar mucho y ahorrar mucho”.

Justamente, este fue uno de los puntos de conflicto con los trabajadores que amenazaron con la medida de fuerza durante el último viernes. Los delegados sindicales reclamaron por el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país—como parte de los despidos previstos por el Gobierno nacional—supone un “potencial aumento del riesgo” en el servicio nocturno para la aviación.

Así se realiza la medición de temperatura en estación meteorológica

Luego de anunciar el levantamiento del paro, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que “el Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”. Asimismo, sostuvo que los trabajadores del organismo se encontraban habilitados a hacer el paro, pese a que las autoridades argumentaron que era ilegal por tratarse de un servicio esencial.

Además, escribió: “El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y, por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.

Los trabajadores del organismo reclamaron contra la medida del Gobierno

Sobre estos puntos, Sturzenegger enfatizó: “Surgen dos preguntas entonces. ¿Debiera el gobierno y el ejército impulsar esta modernización? Sin duda. Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas no sólo para el ejército sino para la población civil. Más allá que la reconversión tecnológica no se hace de un día para el otro (y ademés se necesita que convivan las series un tiempo por un tema de calibración), siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno. Es una preocupación que siempre hay que tener. Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares. Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta“.

“Lo otro que me pregunto es, ¿qué hicieron todos los ministros de defensa anteriores, que tuvieron que venir @luispetri y @TGCarlosPresti a poner un poco de racionalidad en esto? La desidia en este tema no solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos. Basta mencionar La Plata o Bahía Blanca para entender que no se trata de un tema menor", amplió en el escrito en referencia a dos de los trágicos eventos que terminaron con víctimas fatales y personas perdiendo todo en sus casas.