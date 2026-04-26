Política

El Gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo en el Washington Hilton y celebró que Donald Trump saliera ileso

El presidente Javier Milei reiteró de manera explícita su rechazo a la violencia política. Además, felicitó a las fuerzas estadounidenses por capturar al tirador

Guardar
Argentina's President Javier Milei speaks during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
Argentina's President Javier Milei speaks during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera evacuado de la cena que compartía con los corresponsales de la Casa Blanca por el tiroteo ocurrido en el Hotel Washington Hilton, el Gobierno de Javier Milei condenó los hechos que habrían tenido como blanco al jefe de Estado norteamericano.

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”, manifestaron a través de un comunicado oficial compartido en la red social X.

Poco después de que se confirmara que el mandatario norteamericano se encontraba fuera de riesgo, las autoridades señalaron: “Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos”.

De la misma manera, reconocieron el rápido accionar de las fuerzas estadounidenses para capturar al presunto autor del atentado. Por esto, elogiaron que “el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.

El comunicado que fue emitido por la Oficina del Presidente esta madrugada
El comunicado que fue emitido por la Oficina del Presidente esta madrugada

A modo de cierre, el presidente Javier Milei reiteró de manera explícita su rechazo a la violencia política y a los discursos que la incentivan internacionalmente. “El Presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”, aseguró la declaración difundida por la Oficina del Presidente.

Así fue el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de la que fue evacuado Donald Trump

Pese al incidente de seguridad acontecido durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado por la noche en el Washington Hilton, el presidente Trump resultó ileso. El evento, que reunió a periodistas, funcionarios y figuras públicas, se vio interrumpido por una amenaza no especificada que obligó a evacuar a varios altos cargos del gobierno estadounidense.

Según reportes preliminares, un agente de las fuerzas del orden confirmó que un tirador abrió fuego en las inmediaciones. Por este motivo, el Servicio Secreto y otras autoridades ingresaron rápidamente al salón de banquetes mientras cientos de invitados se resguardaban bajo las mesas.

El momento en el que Trump fue evacuado de la cena (REUTERS)
El momento en el que Trump fue evacuado de la cena (REUTERS)

Varios testigos relataron que los asistentes, vestidos con ropa de gala, se agacharon al escuchar los gritos de seguridad, mientras los camareros se preparaban para servir el siguiente plato del menú. El presidente Trump permaneció a salvo durante el incidente, debido a que fue evacuado junto a su esposa del salón por los agentes federales.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla. Presidente DONALD J. TRUMP“, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Luego de que brindara una conferencia de prensa sobre lo acontecido, Trump pidió que “el espectáculo continúe”, una mirada que iba en contra de las indicaciones que las fuerzas del orden pudieran brindar al respecto. “Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, afirmó.

Tras detenerse a un sospechoso, Trump confirmó que la cena deberá repetirse en otra ocasión por razones de seguridad (REUTERS)
Tras detenerse a un sospechoso, Trump confirmó que la cena deberá repetirse en otra ocasión por razones de seguridad (REUTERS)

Respecto al hombre que fue detenido por los agentes federales, el jefe de Estado norteamericano lo calificó como un “aspirante a asesino” y un “enfermo”. Asimismo, hizo un repaso de la cantidad de ataques que sufrió desde la campaña electoral que lo llevó a su segundo mandato.

“Esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república fue atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, recordó Trump, en referencia a los intentos de asesinato en Butler, Pennsylvania, y en Palm Beach, Florida.

Por otro lado, confirmó que un agente resultó baleado, pero que no sufrió lesiones gracias a su chaleco antibalas. “Le dispararon desde muy corta distancia con un arma muy poderosa, y el chaleco hizo su trabajo”, señaló el presidente de EE.UU, quien agregó que habló personalmente con el oficial: “Está en muy buena forma, con el ánimo muy alto”.

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpTiroteoHotel Washington HiltonCena de corresponsales de la Casa BlancaWashington DCÚltimas noticias

Últimas Noticias

Con Pareja y Santilli, Karina Milei cerró una cumbre de La Libertad Avanza y lanzó la campaña para ganar la Provincia en 2027

La presidenta nacional de La Libertad Avanza cerró la jornada de capacitación de más de 1.500 dirigentes bonaerenses en Suipacha. Se mostró con los dos máximos candidatos a competir por la gobernación el año próximo y dijo “esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”

Con Pareja y Santilli, Karina Milei cerró una cumbre de La Libertad Avanza y lanzó la campaña para ganar la Provincia en 2027

La CAF inauguró su estand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentó su espacio en la edición número 50 de la feria donde impulsará actividades culturales para fortalecer el desarrollo, la integración y la creatividad en la región

La CAF inauguró su estand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Cobos criticó al Gobierno por prohibir el ingreso de periodistas a la Rosada: “Cuba o China son los que no permiten prensa”

El diputado nacional cuestionó la medida del Ejecutivo, que denunció “espionaje ilegal”. El ex vicepresidente también habló de Adorni y djo que “tiene poco margen” para seguir en el Gabinete

Cobos criticó al Gobierno por prohibir el ingreso de periodistas a la Rosada: “Cuba o China son los que no permiten prensa”

Elecciones en la UBA: el reformismo amplió su supremacía estudiantil y los libertarios siguen sin crecer

La corriente que integra la UCR, peronistas, socialistas y otros sectores ganó un centro de estudiantes. En Veterinaria, se impuso a la izquierda. En Sociales, el peronismo no K venció a una alianza de La Cámpora y La Mella, afín a Grabois. El llamativo resultado en Derecho

Elecciones en la UBA: el reformismo amplió su supremacía estudiantil y los libertarios siguen sin crecer

En medio de la interna, Bianco propuso un armado político amplio en el peronismo con “la izquierda y la derecha”

El ministro de Gobierno de Axel Kicillof pidió convocar a todas las corrientes que compartan principios básicos. Volvió a hablar de los dichos de Mayra Mendoza tras su operación en Barcelona

En medio de la interna, Bianco propuso un armado político amplio en el peronismo con “la izquierda y la derecha”
DEPORTES
9 frases de Coudet luego del triunfo de River: del “quieren convencer a la gente que no jugamos bien” a “esto era Vietnam”

9 frases de Coudet luego del triunfo de River: del “quieren convencer a la gente que no jugamos bien” a “esto era Vietnam”

River Plate venció 3-1 a Aldosivi por el Torneo Apertura y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

Así quedaron las posiciones del Torneo Apertura: los posibles rivales de Boca y River en los playoffs

La agenda de River Plate tras la victoria frente Aldosivi: el cierre del Torneo Apertura y el duelo clave en la Copa Sudamericana

El Inter Miami de Lionel Messi empató con New England Revolution por la MLS y sigue sin poder ganar en su nuevo estadio

TELESHOW
Joaquin Levinton reveló la actividad que había empezado a practicar antes de sufrir un infarto: “Odio hacer ejercicio”

Joaquin Levinton reveló la actividad que había empezado a practicar antes de sufrir un infarto: “Odio hacer ejercicio”

Juana Viale brilló con un impactante look y habló de la salud de Mirtha Legrand: “Se estiró la gripe”

La emoción de Catherine Fulop al hablar del nuevo logro de Oriana Sabatini: “Qué orgullo verte en este nuevo comienzo”

Cecilia Zuberbühler sorprendió al mostrar su llamativa técnica para abrir una botella de champagne: “Es una pavada”

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio: quién es el joven que la enamoró

INFOBAE AMÉRICA

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar

Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

Aspiraciones salariales caen 7.87% en Panamá durante el primer trimestre

El Salvador: Revelan nuevos detalles sobre el feminicidio de Glenda y dictan detención provisional al acusado

372 jóvenes en alto riesgo tienen un nuevo hogar y oportunidades en Costa Rica