Lo que se sabe del incidente de seguridad que obligó a evacuar a Trump del Washington Hilton

Miembros de las fuerzas del orden intervienen en el salón del Washington Hilton durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse disparos que obligaron a evacuar al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance. El presunto tirador fue detenido. (AP Photo/Tom Brenner)

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos cargos de Estados Unidos fueron evacuados de una cena anual de corresponsales de la Casa Blanca celebrada el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. A primera vista, no parecía haber heridos, y un agente de las fuerzas del orden afirmó que un tirador había abierto fuego.

El Servicio Secreto y otras autoridades se apresuraron a entrar en el salón de banquetes del Washington Hilton mientras cientos de invitados se agachaban debajo de las mesas. “¡Apártese, señor!“, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

El evento estaba comenzando cuando irrumpió el personal de seguridad armado

Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Era la primera vez que el presidente asistía al evento en su segundo mandato. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los asistentes estaban comiendo una ensalada de guisantes de primavera y burrata, y los camareros habían empezado a prepararse para servir el siguiente plato cuando un equipo de seguridad apareció en la pista del salón de baile y gritó a todo el mundo que se tirara al suelo. Los periodistas, vestidos con trajes de gala y esmoquin, se agacharon junto a las mesas mientras el vino salpicaba los manteles blancos y las copas tintineaban en la prisa por ponerse a salvo.

Agentes de seguridad armados irrumpieron por las puertas del salón de baile y corrieron hacia el estrado donde se sentaba Trump, mientras los asistentes se agachaban o se ponían a gatas debajo de las mesas. En un momento dado, alguien en la sala gritó: “¡EEUU!“.

Trump afirma que el tirador ha sido detenido

Trump afirmó que “se ha detenido al tirador” en una publicación en Truth Social unos 30 minutos después del incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Ni Trump ni el vicepresidente JD Vance resultaron heridos en el incidente.

La mayoría de los asistentes a la cena se encuentran encerrados en el salón de baile y no pueden salir

Asistentes se cubren tras la evacuación de Trump y Melania durante la cena de corresponsales en Washington. Periodistas con trajes de gala y esmoquin se agacharon bajo las mesas mientras el vino salpicaba los manteles blancos. (REUTERS/Evan Vucci)

Los organizadores de la cena anunciaron desde el escenario que “en breve habrá un comunicado y reanudaremos el acto”. La mayoría de los asistentes se encuentran encerrados en el salón de baile y no pueden salir.

A una manzana de la Casa Blanca, los asistentes a la fiesta que se dirigían al Museo Renwick se vieron reunidos ante la cinta policial, ya que las calles y aceras estaban cortadas. Los coches de policía recorrían la manzana a toda velocidad con las sirenas a todo volumen. Un helicóptero sobrevolaba la zona.

El hotel Hilton de Washington suele permanecer abierto al público, mientras que la seguridad se centra en el salón de baile

Un asistente realiza una llamada telefónica tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. La Policía Metropolitana informó que coordinaría con las fuerzas federales y brindaría información actualizada una vez confirmada. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por lo general, el hotel Hilton, donde se celebra la cena desde hace años, permanece abierto a los huéspedes habituales durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. La seguridad se ha centrado normalmente en el salón de baile —más que en el hotel en su conjunto— con pocos controles para las personas que no asisten a la cena en sí.

En años anteriores, esto ha dado lugar a incidentes en el vestíbulo y otros espacios públicos, incluidas protestas en las que los servicios de seguridad tuvieron que intervenir para expulsar a los huéspedes que desplegaban pancartas o organizaban manifestaciones.

Algunas personas entre la multitud informaron de que habían oído lo que creían que eran entre 5 y 8 disparos

El salón de banquetes, donde cientos de periodistas destacados, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump, fue evacuado de inmediato. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía a las personas salir, pero no volver a entrar. La seguridad en el exterior también era extremadamente estricta.

No quedó claro de inmediato qué había sucedido. Un agente de las fuerzas del orden confirmó que había un tirador, pero no se disponía de más detalles de inmediato.

La fiscal federal Jeanine Pirro afirma que el Servicio Secreto está a cargo del edificio y que el alcalde de Washington D. C. se dirige al lugar

La fiscal federal Jeanine Pirro publicó un breve vídeo desde el hotel tras el incidente, en el que decía: “Me han sacado del salón de baile tras oír los disparos. El Servicio Secreto está ahora a cargo de este edificio, de este hotel. Acabo de hablar con la alcaldesa Muriel Bowser. Está de camino, y el jefe de policía Jeffery Carroll también. Él se hará cargo tan pronto como llegue aquí”.