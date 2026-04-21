El Gobierno rechazó ser responsable del recorte de los programas alimenticios en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense analiza eliminar el programa MESA

Este lunes por la noche, el Ministerio de Capital Humano difundió un texto en redes sociales en donde descartó estar relacionado con los rumores que circularon en los últimos días sobre una posible suspensión que el Gobierno bonaerense planea realizar sobre los programas de asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad y a estudiantes de escuelas públicas.

Con el objetivo de aclarar la postura del Ejecutivo, la ministra Sandra Pettovello compartió el comunicado oficial en su cuenta de X en donde aseguran que “el Ministerio de Capital Humano no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”.

De acuerdo con lo señalado en el texto, el SAE "es un programa de gestión y responsabilidad provincial" para el cual la administración nacional “realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial”.

La ministra de Capital Humano compartió un comunicado oficial y mencionó al Presidente

Además, aseguran que “el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”, en respuesta a versiones sobre supuestas transferencias pendientes. La cartera que conduce Capital Humano remarcó: “se rechaza el intento de la Provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”.

En otro pasaje, detallaron que incrementó en un 72% el presupuesto destinado a mejorar la calidad educativa. “El Ministerio de Capital Humano ha incrementado significativamente el gasto destinado a mejorar la calidad educativa mediante la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, Plan Nacional de Matemática y Jornada Extendida, incrementando su presupuesto en un 72%, pasando de $345.319 millones en 2025 a $594.841 millones en 2026, lo que refleja el compromiso de esta cartera con el desarrollo del capital humano de niños y adolescentes", sostiene el comunicado.

El texto se desentiende de las decisiones que podría llegar a tomar el Gobierno provincial

El documento publicado por la ministra de Capital Humano

La respuesta surgió por un reclamo del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires a la adminsitración nacional sobre una presunta deuda que mantienen con la Provincia, respecto de MESA y SAE. El titular de la cartera provincial había defendido los fondos para su ministerio, pero según se supo, el gobierno de Axel Kicillof evalúa una “reestructuración del modelo de asistencia social” que implicaría la eliminación del primero de los programas -un mecanismo en el que más de 2 millones de personas retiran todos los meses de la escuela de sus hijos una caja de alimentos de entre 9 y 15 productos y que le cuesta a la Provincia unos $31 mil millones al mes-.

En contraposición, analizan la posibilidad de aumentar el presupuesto para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que alcanza a más de 2.400.000 chicos y hoy implica un presupuesto de $40 mil millones. “El MESA era un programa de complementación alimentaria que mantuvimos después de la pandemia, ahora ya no alcanza con complementar, hay emergencia”, indicaron desde Provincia.

El 90% del presupuesto correspondiente a la cobertura de los planes sociales será destinado al Programa Alimentar (Facebook)

En el plano nacional, el Gobierno otorga a las familias que perciben asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social, un refuerzo económico mendiante la Tarjeta Alimentar.

Lo hace cada mes y el monto asignado depende de criterios como la cantidad de hijos y la prestación principal que recibe cada titular. Para abril , el monto asignado es de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos. El beneficio se da mediante ANSES, e incluye a las titulares de la Asignación por Embarazo, quienes cobran el mismo importe que corresponde a una familia con un hijo.

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar elacceso a una alimentación básicapara las familias con niños y niñas en edades tempranas, cubriendo parte de los gastos mensuales en productos de primera necesidad.