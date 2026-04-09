De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en abril 2026

La Tarjeta Alimentar de ANSES en abril 2026 mantiene los mismos montos que meses anteriores para todas las familias beneficiarias (Facebook)

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a diversas familias en la Argentina. Según el cronograma de pagos, este beneficio complementa ingresos de hogares que perciben asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Cada mes, el valor asignado depende de criterios como la cantidad de hijos y la prestación principal que recibe cada titular, integrando así la política alimentaria nacional.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en abril 2026

El refuerzo alimentario que otorga ANSES bajo la denominación de Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que venían percibiendo las familias beneficiarias en meses anteriores. Para abril de 2026, el monto asignado es de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio también se extiende a las titulares de la Asignación por Embarazo, quienes cobran el mismo importe que corresponde a una familia con un hijo, es decir, $52.250.

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a una alimentación básica a hogares con niños de corta edad o embarazadas (Télam)

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a una alimentación básica para las familias con niños y niñas en edades tempranas, cubriendo parte de los gastos mensuales en productos de primera necesidad.

A diferencia de otras asistencias, el monto de la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica ANSES a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Por este motivo, el refuerzo alimentario no se incrementa automáticamente con la inflación ni con las actualizaciones que afectan a otras prestaciones sociales.

Mientras los haberes de la AUH y otros beneficios se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor, la Tarjeta Alimentar permanece en los mismos valores que en meses previos.

De cuánto es la AUH en abril 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) experimenta una suba en abril de 2026 vinculada a la actualización por inflación. El nuevo monto total de la AUH se fija en $136.666 por hijo, según el esquema de movilidad vigente.

Sin embargo, el cobro directo mensual que perciben las familias es del 80% de ese valor, es decir, $109.332,80, ya que el 20% restante se retiene hasta tanto se presente la Libreta de control correspondiente.

Esta modalidad de pago busca incentivar la presentación de la Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores, condición indispensable para acceder al total de la prestación.

Las familias con un hijo reciben $52.250, con dos hijos $81.936, y con tres o más hijos $108.062 mediante la Tarjeta Alimentar (Créditos: Freepik)

Por este motivo, el monto que efectivamente ingresa cada mes a las cuentas de los beneficiarios puede diferir del valor nominal anunciado.

Además de la AUH, otras asignaciones familiares también sufren variaciones en abril de 2026. Por ejemplo, la AUH por hijo con discapacidad se actualiza y queda en $445.003 por hijo, mientras que la Asignación por Embarazo para Protección Social se equipara al valor general de la AUH.

La Ayuda Escolar Anual, destinada a acompañar el inicio del ciclo lectivo, se ubica en $57.379, la asignación por nacimiento en $79.659 y la de adopción en $476.268.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en abril 2026

La Tarjeta Alimentar se destina a un grupo específico de beneficiarios, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a quienes los necesitan para garantizar la alimentación familiar. En abril de 2026, acceden a este refuerzo:

Familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive.

Personas que reciben la AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad para los hijos.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

La Asignación por Embarazo para Protección Social percibe el mismo monto que una familia con un hijo: $52.250 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio se deposita junto con la prestación mensual y el monto varía según la cantidad de hijos. Esta prestación busca impactar de forma directa en la calidad de vida de los menores y aliviar la situación de las familias vulnerables.

El acceso a la Tarjeta Alimentar no requiere de una inscripción adicional, ya que la asignación se realiza de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa y están registrados en los sistemas de ANSES. De esta manera, el universo de destinatarios queda definido por la condición de beneficiario de alguna de las asignaciones mencionadas y por la composición del grupo familiar.