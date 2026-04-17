Irán anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con EEUU

El régimen de Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con Estados Unidos.
“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.
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