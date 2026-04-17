Irán anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con EEUU

Imagen de archivo de un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, en EAU, cerca de la frontera con Omán. 11 marzo 2026. REUTERS/Stringer

El régimen de Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con Estados Unidos.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

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