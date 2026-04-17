Bukele mantiene su respaldo a las medidas disciplinarias impulsadas en las escuelas salvadoreñas

Una maestra saluda a los estudiantes en una escuela pública, mientras verifica que su cabello y uniformes cumplan con las reglas disciplinarias./ (AP Foto/Salvador Meléndez)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reafirmó el jueves -mediante un mensaje en la red social X-la importancia de sostener medidas disciplinarias estrictas en los centros escolares del país, luego de que una publicación de una plataforma de noticias recordara la prohibición de ciertos estilos de corte de cabello entre los estudiantes.

La respuesta presidencial, en la que Bukele expresó “lo que debe hacerse no deja espacio para la vacilación”, se suma a una serie de decisiones que el Gobierno ha impulsado en el sistema educativo para fortalecer la disciplina y el orden en las aulas.

La restricción en cuanto a los cortes de cabello de los estudiantes, que se ha implementado en todas las escuelas públicas salvadoreñas desde 2025, forma parte de una política más amplia orientada a restablecer la disciplina entre los alumnos, un objetivo que ha cobrado impulso tras el nombramiento de la militar Karla Edith Trigueros como ministra de Educación.

La administración de Bukele ha hecho hincapié en la necesidad de que los estudiantes mantengan una apariencia ordenada, bajo la premisa de que la presentación personal incide directamente sobre el desempeño académico y la convivencia escolar.

Entre las normas establecidas se encuentra la obligación de llevar el cabello corto y bien peinado para los niños, evitando estilos llamativos, asimétricos o que incluyan elementos considerados poco apropiados para el entorno educativo, como tintes o figuras rasuradas.

La ministra de Educación ha defendido la pertinencia de estos lineamientos, argumentando que buscan recuperar valores fundamentales y el respeto a la autoridad escolar.

Trigueros ha señalado que la disciplina empieza por la imagen y la actitud de los estudiantes, y que las directrices sobre cortes de cabello forman parte de un esfuerzo más amplio por mejorar el ambiente en las escuelas públicas.

Las autoridades apoyan al sector docente en el impulso de las medidas estrictas en los centros educativos./(Cortesía: PNC El Salvador)

La estrategia gubernamental no se limita a la presentación personal.

Entre las medidas disciplinarias recientemente reforzadas se encuentran la puntualidad obligatoria en el ingreso a clases, el uso correcto del uniforme escolar, la prohibición de portar objetos no autorizados dentro de las aulas y la implementación de códigos de conducta que regulan el comportamiento durante las actividades académicas y recreativas.

Asimismo, se han endurecido las sanciones para quienes incurran en faltas graves, como el acoso escolar o la desobediencia reiterada a las normas establecidas por las autoridades educativas.

El Ministerio de Educación también ha promovido la formación de comités de disciplina en cada centro escolar, integrados por docentes, padres de familia y representantes estudiantiles, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas y canalizar las inquietudes de la comunidad educativa.

Estas acciones buscan fortalecer la corresponsabilidad entre los diferentes actores del proceso educativo y garantizar que las medidas sean aplicadas de manera equitativa y transparente.

Debate social y respaldo presidencial

Las recientes disposiciones han generado debate en la sociedad salvadoreña, especialmente en torno a la pertinencia de regular aspectos como el corte de cabello o la vestimenta de los estudiantes.

Mientras algunos sectores consideran que estas reglas contribuyen a restaurar el respeto y el orden en las escuelas, otros sostienen que pueden limitar la libertad de expresión de los jóvenes.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, también verificado el cumplimiento de las medidas disciplinarias en las escuelas./ (Secretaría de Prensa)

A pesar de las diversas opiniones, el presidente Bukele ha dejado claro que no habrá marcha atrás en la aplicación de estas medidas. Su mensaje en redes sociales, en el que afirma que “lo que debe hacerse no deja espacio para la vacilación”, evidencia el respaldo absoluto del Ejecutivo a la política de disciplina escolar.

Con estas acciones, el Gobierno de El Salvador busca consolidar un modelo educativo basado en la autoridad, el respeto y la convivencia armónica, en un contexto marcado por los esfuerzos para disminuir los índices de violencia y mejorar el rendimiento académico.