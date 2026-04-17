El BID se sumará al Banco Mundial y aportará garantías por USD 550 millones en favor de la Argentina

REUTERS/Carlos Jasso/Archivo

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) prevé acelerar su respaldo a la Argentina con “un financiamiento récord que podría superar los USD 7.200 millones en 2026″, según informó la entidad a través de un comunicado.

El BID prevé más de USD 5000 millones en operaciones con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por USD 550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.

La decisión del BID se conoció un día después de que el Banco Mundial confirmara que estudia aportar garantías por USD 2.000 millones para que la Argentina pueda cancelar deuda privada accediendo a una tasa de interés menor.

Al mismo tiempo, BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones.

Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de USD 5.000 millones.

Luis Caputo, Ministro de Economía, tuitea sobre el nuevo respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Argentina, que permitirá refinanciar deuda más cara por más barata, reduciendo el costo financiero. (X)

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

La aprobación final del plan de financiamiento estará a cargo de los directorios de cada uno de los organismos que integran el grupo BID.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la decisión del BID en su cuenta de X. “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos. Gracias @igoldfajn y equipo por su apoyo", señaló Caputo.

Goldfajn respondió con un mensaje similar explicando que la entidad que preside “apoyará a Argentina con un programa récord que podría superar los USD 7.200 millones en 2026, incluyendo garantías soberanas y miles de millones para impulsar la inversión del sector privado”.

Ilan Goldfajn, Luis Caputo y José Luis Daza, reuniodos en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.

El programa con el que el Grupo BID ampliará su apoyo a la Argentina durante este año “combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado”.

BID Invest priorizará operaciones para “fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas”.

También apoyará “proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio”, explicó el BID.

Entre las operaciones soberanas previstas, agregó el comunicado, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.

En el marco de la Reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebra en Washington, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El encuentro se desarrolló mientras la delegación argentina busca avanzar en la obtención de garantías internacionales que permitan acceder a financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

tras ese encuentro, el Banco Mundial confirmó las gestiones a través de un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, dijo.

“La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, agregó el comunicado oficial del organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El encuentro se desarrolló mientras la delegación argentina busca avanzar en la obtención de garantías internacionales que permitan acceder a financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

En ese marco, el Banco Mundial confirmó las gestiones a través de un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, dijo.

“La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, agregó el comunicado oficial del organismo