Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de abril

Mientras que para los bonos soberanos se advirtió una toma de ganancias a partir de una importante recuperación de precios en el transcurso de abril, las acciones operaron con tendencia positiva, alineadas con Wall Street, para interrumpir una serie bajista de cinco ruedas consecutivas.

Los analistas locales e internacionales trazaron, como todos los meses, proyecciones para distintas variables de la economía argentina en 2026. Entre ellas, el dólar y la inflación aparecen como dos referencias clave para anticipar la dinámica macroeconómica a lo largo del año, en un contexto de reformas internas y cambios en las condiciones financieras.

Ayer fue una día de buenas noticias para la Argentina pero que no se reflejó a pleno en los mercados. La garantía del Banco Mundial para que la Argentina obtenga financiamiento por USD 2.000 millones , que se sumarán a los USD 1.000 millones del FMI, aseguraron los pagos de los vencimientos de USD 4.300 millones de julio. Lo positivo es que se toma nueva deuda para pagar la vieja deuda a seis años a tasas que pueden rondar 6%, inferiores a las que pagaría por financiarse en los mercados internacionales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 68 jornadas seguidas comprando dólares, tanto en el mercado oficial como por otras vías. Este jueves adquirió USD 75 millones y el total anual superó los 5.900 millones de dólares .

El dólar al público continúa sin variantes a $1.380 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 13 de octubre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.379,34 para la venta y $1.328,44 para la compra.

La cotización blue del dólar recorta diez pesos o 0,7$ este viernes, a $1.405 para la venta y a $1.385 para la compra. Este último es 60 pesos o 4,5% más alto que aquel que toman al público los bancos, lo que lleva a que muchos ahorristas decidan liquidar sus divisas en el segmento paralelo para hacerse de pesos.

Con un dólar mayorista que por la mañana cae cinco pesos a $1.453, el precio del dólar al público replica dicha tendencia y cede cinco pesos o 0,4%, a $1.375 para la venta según la referencia del Banco Nación. se trata del precio más bajo desde el 9 de octubre de 2025.

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