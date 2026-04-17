Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de abril

El precio de la divisa retoma la baja, a $1.375 en el Banco Nación, y a $1.405 en el mercado blue

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14:16 hsHoy

Nueva baja del dólar al púbico

Con un dólar mayorista que por la mañana cae cinco pesos a $1.453, el precio del dólar al público replica dicha tendencia y cede cinco pesos o 0,4%, a $1.375 para la venta según la referencia del Banco Nación. se trata del precio más bajo desde el 9 de octubre de 2025.

14:14 hsHoy

Baja el dólar blue

La cotización blue del dólar recorta diez pesos o 0,7$ este viernes, a $1.405 para la venta y a $1.385 para la compra. Este último es 60 pesos o 4,5% más alto que aquel que toman al público los bancos, lo que lleva a que muchos ahorristas decidan liquidar sus divisas en el segmento paralelo para hacerse de pesos.

13:15 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa sin variantes a $1.380 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 13 de octubre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.379,34 para la venta y $1.328,44 para la compra.

13:15 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma casi USD 6.000 millones en 2026

La autoridad monetaria hilvanó 68 jornadas consecutivas con saldo comprador tras adquirir USD 75 millones este jueves

Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian
Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 68 jornadas seguidas comprando dólares, tanto en el mercado oficial como por otras vías. Este jueves adquirió USD 75 millones y el total anual superó los 5.900 millones de dólares.

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13:15 hsHoy

El Gobierno salió decidido a bajar las tasas para reactivar el consumo tras asegurarse la estabilidad del dólar

El financiamiento negociado con el Banco Mundial le permitió despejar dudas respecto al pago de los vencimientos de deuda de julio y acelera con la reducción de las tasas para reactivar la economía

El equipo económico busca que las tasas de interés profundicen su tendencia bajista para reanimar el crédito. REUTERS/Matias Baglietto
El equipo económico busca que las tasas de interés profundicen su tendencia bajista para reanimar el crédito. REUTERS/Matias Baglietto

Ayer fue una día de buenas noticias para la Argentina pero que no se reflejó a pleno en los mercados. La garantía del Banco Mundial para que la Argentina obtenga financiamiento por USD 2.000 millones, que se sumarán a los USD 1.000 millones del FMI, aseguraron los pagos de los vencimientos de USD 4.300 millones de julio. Lo positivo es que se toma nueva deuda para pagar la vieja deuda a seis años a tasas que pueden rondar 6%, inferiores a las que pagaría por financiarse en los mercados internacionales.

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13:15 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

De acuerdo con el informe de abril de Latinfocus Economics, el mercado estima una mayor suba de precios y un menor tipo de cambio para fin de año. Qué esperan para el resto de las variables

Las previsiones reflejaron presiones de corto plazo y una desaceleración hacia el mediano plazo REUTERS/Matias Baglietto/
Las previsiones reflejaron presiones de corto plazo y una desaceleración hacia el mediano plazo REUTERS/Matias Baglietto/

Los analistas locales e internacionales trazaron, como todos los meses, proyecciones para distintas variables de la economía argentina en 2026. Entre ellas, el dólar y la inflación aparecen como dos referencias clave para anticipar la dinámica macroeconómica a lo largo del año, en un contexto de reformas internas y cambios en las condiciones financieras.

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13:14 hsHoy

Jornada financiera: el dólar operó estable y la Bolsa argentina cortó una racha de cinco caídas seguidas

El S&P Merval subió un leve 0,2%, alineado con las ganancias de las bolsas de Nueva York, que marcaron nuevos máximos. El dólar al público quedó sin cambios a $1.380 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 75 millones en el mercado

Tanto el dólar mayorista como minorista se mantuvieron estables. REUTERS/Willy Kurniawan
Tanto el dólar mayorista como minorista se mantuvieron estables. REUTERS/Willy Kurniawan

Mientras que para los bonos soberanos se advirtió una toma de ganancias a partir de una importante recuperación de precios en el transcurso de abril, las acciones operaron con tendencia positiva, alineadas con Wall Street, para interrumpir una serie bajista de cinco ruedas consecutivas.

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